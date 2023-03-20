بوتين‭ ‬يبدي‭ ‬انفتاحا‭ ‬على‭ ‬خطة‭ ‬شي‭ ‬جينبينغ‭ ‬للسلام‭ ‬

أوكرانيا‭ ‬تطلب‭ ‬من‭ ‬الرئيس‭ ‬الصيني‭ ‬استخدام‭ ‬نفوذه‭ ‬في‭ ‬موسكو‭ ‬لوقف‭ ‬الحرب

كييف‭ (‬أوكرانيا‭)-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬موسكو‭ -‬الزمان‭ ‬

‭ ‬أعلن‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬الخارجية‭ ‬الاوكرانية‭ ‬الاثنين‭ ‬ان‭ ‬كييف‭ ‬تأمل‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يستخدم‭ ‬الرئيس‭ ‬الصيني‭ ‬شي‭ ‬جينبينغ‭ ‬‮«‬نفوذه‮»‬‭ ‬لدى‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬خلال‭ ‬زيارته‭ ‬الى‭ ‬موسكو‭ ‬‮«‬لوقف‮»‬‭ ‬الغزو‭ ‬الروسي‭ ‬لأوكرانيا‭.‬

وقال‭ ‬الناطق‭ ‬أوليغ‭ ‬نيكولينكو‭ ‬بعيد‭ ‬وصول‭ ‬جينبينغ‭ ‬الى‭ ‬موسكو‭ ‬إن‭ ‬‮«‬أوكرانيا‭ ‬تتابع‭ ‬عن‭ ‬كثب‭ ‬زيارة‭ ‬الرئيس‭ ‬الصيني‭ ‬الى‭ ‬روسيا‭. ‬نحن‭ ‬نتوقع‭ ‬ان‭ ‬تستخدم‭ ‬بكين‭ ‬نفوذها‭ ‬على‭ ‬موسكو‭ ‬لكي‭ ‬توقف‭ ‬الحرب‭ ‬العدوانية‭ ‬ضد‭ ‬أوكرانيا‮»‬‭. ‬وأبدى‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬‮«‬انفتاحا‮»‬‭ ‬على‭ ‬مناقشة‭ ‬خطة‭ ‬بكين‭ ‬للسلام‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬خلال‭ ‬لقائه‭ ‬الاثنين‭ ‬نظيره‭ ‬الصيني‭ ‬شي‭ ‬جينبينغ‭ ‬الذي‭ ‬أشاد‭ ‬بـ»العلاقات‭ ‬الوثيقة‮»‬‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬في‭ ‬مستهل‭ ‬اجتماع‭ ‬طال‭ ‬انتظاره‭ ‬في‭ ‬موسكو‭.‬‮ ‬‭ ‬وتأتي‭ ‬زيارة‭ ‬الدولة‭ ‬التي‭ ‬بدأها‭ ‬شي‭ ‬إلى‭ ‬روسيا‭ ‬الإثنين‭ ‬وتستمر‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام،‭ ‬بعد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬بقليل‭ ‬من‭ ‬إطلاق‭ ‬الهجوم‭ ‬الروسي‭ ‬على‭ ‬أوكرانيا‭ ‬الذي‭ ‬تسبب‭ ‬باضطرابات‭ ‬جيوسياسية‭ ‬واقتصادية‭. ‬رغم‭ ‬علاقاتها‭ ‬المتميزة‭ ‬مع‭ ‬موسكو‭ ‬في‭ ‬خضم‭ ‬التوتر‭ ‬مع‭ ‬الغرب،‭ ‬عرضت‭ ‬بكين‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬أن‭ ‬نفوذها‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬يضاهي‭ ‬ثقلها‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬وساطة‭ ‬واقترحت‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬مبادرة‭ ‬لتسوية‭ ‬النزاع‭. ‬وقال‭ ‬بوتين‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬الذي‭ ‬بثّ‭ ‬التلفزيون‭ ‬الروسي‭ ‬بدايته،‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬منفتحون‭ ‬دائما‭ ‬على‭ ‬عملية‭ ‬تفاوض‭. ‬سنناقش‭ ‬بلا‭ ‬شكّ‭ ‬كل‭ ‬هذه‭ ‬القضايا‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬مبادراتكم‭ ‬التي‭ ‬نتعامل‭ ‬معها‭ ‬باحترام‮»‬‭.‬

وأشاد‭ ‬شي‭ ‬بـ»العلاقات‭ ‬الوثيقة‮»‬‭ ‬بين‭ ‬بكين‭ ‬وموسكو‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬‮«‬تعاون‭ ‬استراتيجي‭ ‬شامل‮»‬‭. ‬بالنسبة‭ ‬لبوتين،‭ ‬تمثل‭ ‬زيارة‭ ‬شي‭ ‬دعما‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬عزلته‭ ‬المتزايدة‭ ‬عن‭ ‬الغرب‭ ‬وإصدار‭ ‬المحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬الدولية‭ ‬مذكرة‭ ‬توقيف‭ ‬بحقه‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬بتهمة‭ ‬ارتكاب‭ ‬‮«‬جرائم‭ ‬حرب‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬الكرملين‭ ‬إن‭ ‬الاجتماع‭ ‬‮«‬غير‭ ‬الرسمي‮»‬‭ ‬سيعقبه‭ ‬عشاء‭ ‬قبل‭ ‬إجراء‭ ‬محادثات‭ ‬أكثر‭ ‬رسمية‭ ‬الثلاثاء‭ ‬وتوقيع‭ ‬اتفاقيات‭ ‬منتظرة‭ ‬لتعميق‭ ‬التعاون‭ ‬الروسي‭-‬الصيني‭.‬

تتحصن‭ ‬الصين‭ ‬بدورها‭ ‬في‭ ‬تسهيل‭ ‬استئناف‭ ‬العلاقات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬مؤخرا‭ ‬بين‭ ‬السعودية‭ ‬وإيران،‭ ‬لتطرح‭ ‬نفسها‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬الوسيط‭ ‬في‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬داعية‭ ‬إلى‭ ‬مفاوضات‭ ‬سلام‭ ‬بين‭ ‬موسكو‭ ‬وكييف‭. ‬لكن‭ ‬الغربيين‭ ‬يشكون‭ ‬في‭ ‬قدرتها‭ ‬على‭ ‬وقف‭ ‬الحرب‭.‬

ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬قالت‭ ‬لندن‭ ‬الاثنين‭ ‬إنها‭ ‬‮«‬تأمل‮»‬‭ ‬أن‭ ‬يضغط‭ ‬شي‭ ‬على‭ ‬بوتين‭ ‬‮«‬لوضع‭ ‬حد‭ ‬للفظائع‮»‬‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭.‬

وتتهم‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الصين‭ ‬بالتفكير‭ ‬في‭ ‬إمداد‭ ‬روسيا‭ ‬بالأسلحة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬تنفيه‭ ‬بكين‭ ‬بشدة‭.‬

أما‭ ‬كييف‭ ‬التي‭ ‬رحبت‭ ‬بخطة‭ ‬السلام‭ ‬الصينية،‭ ‬فحضّت‭ ‬شي‭ ‬الاثنين‭ ‬على‭ ‬‮«‬استخدام‭ ‬نفوذه‭ ‬على‭ ‬موسكو‭ ‬لإنهاء‭ ‬حرب‭ ‬العدوان‮»‬‭. ‬وأوردت‭ ‬صحيفة‭ ‬وول‭ ‬ستريت‭ ‬جورنال‭ ‬أن‭ ‬شي‭ ‬جينبينغ‭ ‬قد‭ ‬يجري‭ ‬كذلك‭ ‬محادثات‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬الأوكراني‭ ‬فولوديمير‭ ‬زيلينسكي‭ ‬بعد‭ ‬عودته‭ ‬إلى‭ ‬الصين‭.‬

وفي‭ ‬خطوة‭ ‬لإظهار‭ ‬دعمه‭ ‬لكييف،‭ ‬أعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬تزامنا‭ ‬مع‭ ‬زيارة‭ ‬شي‭ ‬الاثنين‭ ‬تخصيص‭ ‬ملياري‭ ‬يورو‭ ‬لشراء‭ ‬وتسليم‭ ‬ذخائر‭ ‬مدفعية‭ ‬إلى‭ ‬أوكرانيا‭.‬

تهدف‭ ‬القمة‭ ‬أيضا‭ ‬إلى‭ ‬إظهار‭ ‬التفاهم‭ ‬بين‭ ‬روسيا‭ ‬والصين‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تشهد‭ ‬الدولتان‭ ‬توترات‭ ‬قوية‭ ‬مع‭ ‬الغرب،‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬ميزان‭ ‬العلاقات‭ ‬يميل‭ ‬إلى‭ ‬بكين‭.‬‮ ‬

وفي‭ ‬مقال‭ ‬نشرته‭ ‬صحيفة‭ ‬روسيسكايا‭ ‬غازيتا‭ ‬الروسية،‭ ‬وصف‭ ‬الرئيس‭ ‬الصيني‭ ‬الزيارة‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬زيارة‭ ‬صداقة‭ ‬وتعاون‭ ‬وسلام‮»‬‭. ‬وأكد‭ ‬بوتين‭ ‬لشي‭ ‬الاثنين‭ ‬أن‭ ‬‮«‬لدينا‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المهام‭ ‬والأهداف‭ ‬المشتركة‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬مقال‭ ‬نشره‭ ‬في‭ ‬صحيفة‭ ‬صينية‭ ‬الاثنين،‭ ‬أثنى‭ ‬بوتين‭ ‬على‭ ‬‮«‬عزم‭ ‬الصين‭ ‬على‭ ‬لعب‭ ‬دور‭ ‬بناء‭ ‬في‭ ‬تسوية‮»‬‭ ‬النزاع‭ ‬معتبرا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬العلاقات‭ ‬الروسية‭ ‬الصينية‭ ‬بلغت‭ ‬ذروتها‭ ‬التاريخية‮»‬‭. ‬يمكن‭ ‬لبوتين‭ ‬الاعتماد‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬على‭ ‬الصين‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬عزلته‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬وصدور‭ ‬مذكرة‭ ‬توقيفه‭ ‬بحقه‭ ‬عن‭ ‬المحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬الدولية‭.‬‮ ‬

في‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬دعت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الصينية‭ ‬الاثنين‭ ‬المحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬يقع‭ ‬مقرها‭ ‬الرئيسي‭ ‬في‭ ‬لاهاي‭ ‬بهولندا،‭ ‬إلى‭ ‬تجنب‭ ‬أي‭ ‬‮«‬تسييس‮»‬‭ ‬واحترام‭ ‬حصانة‭ ‬رؤساء‭ ‬الدول‭. ‬وردت‭ ‬موسكو‭ ‬من‭ ‬جانبها‭ ‬بإعلانها‭ ‬الاثنين‭ ‬عن‭ ‬فتح‭ ‬تحقيق‭ ‬جنائي‭ ‬بحق‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬قضاة‭ ‬المحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬الدولية‭. ‬وتحدى‭ ‬بوتين‭ ‬الغرب‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬بزيارة‭ ‬مدينة‭ ‬ماريوبول‭ ‬الأوكرانية‭ ‬التي‭ ‬دمرها‭ ‬القصف‭ ‬الروسي‭. ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الدعم‭ ‬الدبلوماسي،‭ ‬أعادت‭ ‬روسيا‭ ‬توجيه‭ ‬اقتصادها‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬نحو‭ ‬الصين‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬العقوبات‭ ‬الغربية‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالنزاع‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬لذلك‭ ‬تكتسي‭ ‬زيارة‭ ‬شي‭ ‬أهمية‭ ‬اقتصادية‭ ‬أيضا‭.‬

زادت‭ ‬روسيا‭ ‬بشكل‭ ‬ملحوظ‭ ‬من‭ ‬صادرات‭ ‬المحروقات‭ ‬إلى‭ ‬آسيا‭ ‬وخصوصا‭ ‬الصين‭ ‬للتعويض‭ ‬عن‭ ‬الحظر‭ ‬الأوروبي،‭ ‬ويجعلها‭ ‬ذلك‭ ‬تعتمد‭ ‬بشكل‭ ‬متزايد‭ ‬على‭ ‬بكين،‭ ‬وفق‭ ‬محللين‭.‬

ووفق‭ ‬الكرملين،‭ ‬سيوقع‭ ‬بوتين‭ ‬وشي‭ ‬عدة‭ ‬اتفاقات‭ ‬خصوصا‭ ‬بشأن‭ ‬التعاون‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الروسي‭-‬الصيني‭ ‬في‭ ‬أفق‭ ‬عام‭ ‬2030‭.‬