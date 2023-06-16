بوتين‭ ‬ومحمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬يتبادلان‭ ‬التأكيد على‭ ‬الشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬

مباحثات روسية إماراتية تتناول العلاقات الاقتصادية والحلول السياسية للنزاع في أوكرانيا
موسكو (أ ف ب) – الزمان
أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعلاقات بلده مع الإمارات العربية المتحدة الجمعة أثناء لقائه الرئيس الاماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في سانت بطرسبورغ. وقال بوتين في تصريحات نقلتها القنوات الروسية في بداية الاجتماع الذي عقد على هامش قمة اقتصادية في ثاني أكبر مدن روسيا، إن «الإمارات شريك جيد للغاية». وقدم بوتين شكره الى الشيخ محمد بن زايد على مساهمة الإمارات في تبادل أسرى وسجناء بين روسيا وأوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة. من جهته، قال الرئيس الإماراتي إنه يؤيد «خفض التصعيد» والتوصل إلى «حلول سياسية» للنزاع الأوكراني. وأضاف أنه ناقش مع بوتين «الشراكة الاستراتيجية» بين بلديهما، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).
وكان أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة أن «النظام الدولي الاستعماري الجديد» قد ولى وحل مكانه «عالم متعدد الأقطاب» يزداد قوة، في هجوم استهدف الدول الغربية في خضم النزاع في أوكرانيا .
وأتى كلام بوتين الذي يذكر بخطاب القادة السوفيات في حقبة الحرب الباردة، خلال كلمة ألقاها في المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بطرسبرغ في شمال غرب روسيا . ويهدف هذا الحدث السنوي عادة الى استقطاب مسؤولين ومستثمرين من العالم بأسره، إلا أن ممثلي الدول الغربية وحلفاء كييف الآخرين يغيبون عنه منذ اندلاع النزاع في أوكرانيا. وقال بوتين في افتتاح الجلسة العامة للمنتدى في كلمة نقلها التلفزيون مباشرة «النظام الدولي الاستعماري البشع لم يعد موجودا فيما يتعزز عالم متعدد الأقطاب». ورحب بتعزيز العلاقات بين موسكو ودول في قارات أخرى غير أوروبا أو أميركا الشمالية معتبرا أن «القادة الاقتصاديين في العالم يتغيرون».
ومضى بوتين يقول «نقيم علاقات جيدة مع الصين والهند ودول أخرى. ومع ماليزيا تتطور وأميركا اللاتينية وكذلك إفريقيا. ثمة مشاكل كثيرة فيها لكنها كلها تشهد منحى تصاعديا». ورأى بوتين الذي عادة ما يستغل فرصة هذا المنتدى السنوي لعرض حصيلة بالسنة المنصرمة ورسم التوجهات المستقبلية، أن الاقتصاد الروسي صمد في وجه العقوبات الغربية الهائلة المرتبطة بالنزاع في اوكرانيا. ورأى الرئيس الروسي «يمكننا القول بثقة إن الاستراتيجية التي اختارتها الحكومة والشركات في روسيا نجحت». وأكد أيضا أن نمو إجمالي الناتج المحلي سيراوح في 2023 بين 1،5 ، و2 % بعدما تقلص 2,1 % في 2022 وفق الأرقام الرسمية. وقال بوتين «بابنا ليس مغلقا أمام أحد»، متوجها بذلك إلى الشركات الأجنبية التي غادرت روسيا بأعداد كبيرة منذ بدء النزاع.
تتعاون روسيا والإمارات العربية المتحدة بشكل وثيق عبر تحالف أوبك بلاس النفطي.
كما أن دبي واحدة من العواصم العالمية القليلة التي أبقت على رحلات مباشرة إلى موسكو بعد بدء النزاع في أوكرانيا، ما يسمح للإمارات العربية المتحدة بالاستفادة من تدفق كبير للسياح الروس.
محمد بن زايد هو أبرز زعيم أجنبي يشارك في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، وهو حدث سنوي يجمع مسؤولين وشركات من أنحاء العالم.