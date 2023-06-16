بوتين‭ ‬ومحمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬يتبادلان‭ ‬التأكيد على‭ ‬الشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬

مباحثات‭ ‬روسية‭ ‬إماراتية‭ ‬تتناول‭ ‬العلاقات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والحلول‭ ‬السياسية‭ ‬للنزاع‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا

موسكو‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬الزمان‭ ‬

أشاد‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬بعلاقات‭ ‬بلده‭ ‬مع‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الجمعة‭ ‬أثناء‭ ‬لقائه‭ ‬الرئيس‭ ‬الاماراتي‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ ‬في‭ ‬سانت‭ ‬بطرسبورغ‭. ‬وقال‭ ‬بوتين‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬نقلتها‭ ‬القنوات‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬الاجتماع‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬قمة‭ ‬اقتصادية‭ ‬في‭ ‬ثاني‭ ‬أكبر‭ ‬مدن‭ ‬روسيا،‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الإمارات‭ ‬شريك‭ ‬جيد‭ ‬للغاية‮»‬‭. ‬وقدم‭ ‬بوتين‭ ‬شكره‭ ‬الى‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬على‭ ‬مساهمة‭ ‬الإمارات‭ ‬في‭ ‬تبادل‭ ‬أسرى‭ ‬وسجناء‭ ‬بين‭ ‬روسيا‭ ‬وأوكرانيا‭ ‬وروسيا‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬الرئيس‭ ‬الإماراتي‭ ‬إنه‭ ‬يؤيد‭ ‬‮«‬خفض‭ ‬التصعيد‮»‬‭ ‬والتوصل‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬حلول‭ ‬سياسية‮»‬‭ ‬للنزاع‭ ‬الأوكراني‭. ‬وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬ناقش‭ ‬مع‭ ‬بوتين‭ ‬‮«‬الشراكة‭ ‬الاستراتيجية‮»‬‭ ‬بين‭ ‬بلديهما،‭ ‬بحسب‭ ‬بيان‭ ‬نشرته‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الإماراتية‭ ‬الرسمية‭ (‬وام‭).‬

وكان‭ ‬أكد‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬الجمعة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬النظام‭ ‬الدولي‭ ‬الاستعماري‭ ‬الجديد‮»‬‭ ‬قد‭ ‬ولى‭ ‬وحل‭ ‬مكانه‭ ‬‮«‬عالم‭ ‬متعدد‭ ‬الأقطاب‮»‬‭ ‬يزداد‭ ‬قوة،‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬استهدف‭ ‬الدول‭ ‬الغربية‭ ‬في‭ ‬خضم‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ .‬

وأتى‭ ‬كلام‭ ‬بوتين‭ ‬الذي‭ ‬يذكر‭ ‬بخطاب‭ ‬القادة‭ ‬السوفيات‭ ‬في‭ ‬حقبة‭ ‬الحرب‭ ‬الباردة،‭ ‬خلال‭ ‬كلمة‭ ‬ألقاها‭ ‬في‭ ‬المنتدى‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬سان‭ ‬بطرسبرغ‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬روسيا‭ . ‬ويهدف‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬السنوي‭ ‬عادة‭ ‬الى‭ ‬استقطاب‭ ‬مسؤولين‭ ‬ومستثمرين‭ ‬من‭ ‬العالم‭ ‬بأسره،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬ممثلي‭ ‬الدول‭ ‬الغربية‭ ‬وحلفاء‭ ‬كييف‭ ‬الآخرين‭ ‬يغيبون‭ ‬عنه‭ ‬منذ‭ ‬اندلاع‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭. ‬وقال‭ ‬بوتين‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬الجلسة‭ ‬العامة‭ ‬للمنتدى‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬نقلها‭ ‬التلفزيون‭ ‬مباشرة‭ ‬‮«‬النظام‭ ‬الدولي‭ ‬الاستعماري‭ ‬البشع‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬موجودا‭ ‬فيما‭ ‬يتعزز‭ ‬عالم‭ ‬متعدد‭ ‬الأقطاب‮»‬‭. ‬ورحب‭ ‬بتعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬موسكو‭ ‬ودول‭ ‬في‭ ‬قارات‭ ‬أخرى‭ ‬غير‭ ‬أوروبا‭ ‬أو‭ ‬أميركا‭ ‬الشمالية‭ ‬معتبرا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬القادة‭ ‬الاقتصاديين‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬يتغيرون‮»‬‭.‬

ومضى‭ ‬بوتين‭ ‬يقول‭ ‬‮«‬نقيم‭ ‬علاقات‭ ‬جيدة‭ ‬مع‭ ‬الصين‭ ‬والهند‭ ‬ودول‭ ‬أخرى‭. ‬ومع‭ ‬ماليزيا‭ ‬تتطور‭ ‬وأميركا‭ ‬اللاتينية‭ ‬وكذلك‭ ‬إفريقيا‭. ‬ثمة‭ ‬مشاكل‭ ‬كثيرة‭ ‬فيها‭ ‬لكنها‭ ‬كلها‭ ‬تشهد‭ ‬منحى‭ ‬تصاعديا‮»‬‭. ‬ورأى‭ ‬بوتين‭ ‬الذي‭ ‬عادة‭ ‬ما‭ ‬يستغل‭ ‬فرصة‭ ‬هذا‭ ‬المنتدى‭ ‬السنوي‭ ‬لعرض‭ ‬حصيلة‭ ‬بالسنة‭ ‬المنصرمة‭ ‬ورسم‭ ‬التوجهات‭ ‬المستقبلية،‭ ‬أن‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الروسي‭ ‬صمد‭ ‬في‭ ‬وجه‭ ‬العقوبات‭ ‬الغربية‭ ‬الهائلة‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالنزاع‭ ‬في‭ ‬اوكرانيا‭. ‬ورأى‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬‮«‬يمكننا‭ ‬القول‭ ‬بثقة‭ ‬إن‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬التي‭ ‬اختارتها‭ ‬الحكومة‭ ‬والشركات‭ ‬في‭ ‬روسيا‭ ‬نجحت‮»‬‭. ‬وأكد‭ ‬أيضا‭ ‬أن‭ ‬نمو‭ ‬إجمالي‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬سيراوح‭ ‬في‭ ‬2023‭ ‬بين‭ ‬1،5‭ ‬،‭ ‬و2‭ ‬‭%‬‭ ‬بعدما‭ ‬تقلص‭ ‬2‭,‬1‭ ‬‭%‬‭ ‬في‭ ‬2022‭ ‬وفق‭ ‬الأرقام‭ ‬الرسمية‭. ‬وقال‭ ‬بوتين‭ ‬‮«‬بابنا‭ ‬ليس‭ ‬مغلقا‭ ‬أمام‭ ‬أحد‮»‬،‭ ‬متوجها‭ ‬بذلك‭ ‬إلى‭ ‬الشركات‭ ‬الأجنبية‭ ‬التي‭ ‬غادرت‭ ‬روسيا‭ ‬بأعداد‭ ‬كبيرة‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬النزاع‭.‬

تتعاون‭ ‬روسيا‭ ‬والإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬بشكل‭ ‬وثيق‭ ‬عبر‭ ‬تحالف‭ ‬أوبك‭ ‬بلاس‭ ‬النفطي‭.‬

كما‭ ‬أن‭ ‬دبي‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬العواصم‭ ‬العالمية‭ ‬القليلة‭ ‬التي‭ ‬أبقت‭ ‬على‭ ‬رحلات‭ ‬مباشرة‭ ‬إلى‭ ‬موسكو‭ ‬بعد‭ ‬بدء‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬ما‭ ‬يسمح‭ ‬للإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬بالاستفادة‭ ‬من‭ ‬تدفق‭ ‬كبير‭ ‬للسياح‭ ‬الروس‭.‬

محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬هو‭ ‬أبرز‭ ‬زعيم‭ ‬أجنبي‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬منتدى‭ ‬سانت‭ ‬بطرسبورغ‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الدولي،‭ ‬وهو‭ ‬حدث‭ ‬سنوي‭ ‬يجمع‭ ‬مسؤولين‭ ‬وشركات‭ ‬من‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭.‬