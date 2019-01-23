بوتين‭ ‬وإردوغان‭ ‬يبحثان‭ ‬في‭ ‬موسكو‭ ‬المنطقة‭ ‬الآمنة‭ ‬بسوريا

طرد‭ ‬داعش‭ ‬من‭ ‬آخر‭ ‬جيب‭ ‬في‭ ‬دير‭ ‬الزور

موسكو‭- ‬الزمان‭ ‬

‭ ‬أجرى‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬ونظيره‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬اردوغان‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬موسكو‭ ‬محادثات‭ ‬حول‭ ‬سوريا‭ ‬وسط‭ ‬سعي‭ ‬انقرة‭ ‬إلى‭ ‬إقناع‭ ‬المسؤولين‭ ‬الروس‭ ‬باقتراحها‭ ‬اقامة‭ ‬‮«‬منطقة‭ ‬آمنة‮»‬‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سوريا‭ ‬لمنع‭ ‬أي‭ ‬حكم‭ ‬ذاتي‭ ‬كردي‭ ‬على‭ ‬الحدود‭. ‬في‭ ‬مستهل‭ ‬الاجتماع‭ ‬في‭ ‬الكرملين،‭ ‬رحب‭ ‬بوتين‭ ‬بنظيره‭ ‬التركي‭ ‬واصفا‭ ‬اياه‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬صديقي‮»‬،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يشدد‭ ‬على‭ ‬أنهما‭ ‬‮«‬سيناقشان‭ ‬القضايا‭ ‬الأمنية‭ ‬الإقليمية‭ ‬والتعاون‭ ‬بفاعلية‭ ‬بشأن‭ ‬سوريا‮»‬‭. ‬بدوره،‭ ‬رحب‭ ‬أردوغان‭ ‬بحرارة‭ ‬برئيس‭ ‬الدولة‭ ‬الروسية‭ ‬مشيدا‭ ‬ب‮»‬التضامن‭ ‬الذي‭ ‬حقق‭ ‬نتائج‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الأمن‮»‬‭.‬

و‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬هذا‭ ‬الاجتماع‭ ‬الذي‭ ‬أصبح‭ ‬شبه‭ ‬روتيني‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬الرجلين‭ ‬يسعيان‭ ‬وراء‭ ‬أهداف‭ ‬متعارضة‭ ‬في‭ ‬سوريا‭. ‬فيما

‭ ‬تمكنت‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية،‭ ‬تحالف‭ ‬فصائل‭ ‬كردية‭ ‬وعربية‭ ‬تدعمها‭ ‬واشنطن،‭ ‬الأربعاء‭ ‬من‭ ‬طرد‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬من‭ ‬آخر‭ ‬بلدة‭ ‬صغيرة‭ ‬كانت‭ ‬تحت‭ ‬سيطرته‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬دير‭ ‬الزور‭ ‬شرقاً،‭ ‬ليقتصر‭ ‬وجوده‭ ‬حالياً‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الجيب‭ ‬على‭ ‬مزرعتين‭ ‬صغيرتين،‭ ‬وفق‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭.‬

وتقود‭ ‬هذه‭ ‬القوات‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬فصائل‭ ‬كردية‭ ‬وعربية،‭ ‬منذ‭ ‬10‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬هجوماً‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬بقيادة‭ ‬واشنطن،‭ ‬لطرد‭ ‬التنظيم‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الجيب‭ ‬الواقع‭ ‬في‭ ‬ريف‭ ‬دير‭ ‬الزور‭ ‬الشرقي‭ ‬بمحاذاة‭ ‬الحدود‭ ‬العراقية‭.‬

وأفاد‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬الأربعاء‭ ‬عن‭ ‬سيطرة‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬على‭ ‬الباغوز،‭ ‬آخر‭ ‬بلدة‭ ‬صغيرة‭ ‬كانت‭ ‬تحت‭ ‬سيطرة‭ ‬التنظيم‭ ‬عند‭ ‬الضفاف‭ ‬الشرقية‭ ‬لنهر‭ ‬الفرات‭.‬

وأشار‭ ‬مدير‭ ‬المرصد‭ ‬رامي‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬عمليات‭ ‬تمشيط‭ ‬مستمرة‭ ‬في‭ ‬البلدة‭ ‬بحثاً‭ ‬عن‭ ‬المتوارين‭ ‬من‭ ‬عناصر‭ ‬التنظيم‮»‬‭ ‬متوقعاً‭ ‬تقدم‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬‮«‬بإتجاه‭ ‬الأراضي‭ ‬الزراعية‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬الباغوز‮»‬‭.‬

ولا‭ ‬يزال‭ ‬التنظيم‭ ‬يسيطر‭ ‬وفق‭ ‬المرصد،‭ ‬على‭ ‬قريتين‭ ‬صغيرتين‭ ‬هما‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬مزرعتين‭ ‬وحقول‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬هذه‭ ‬البلدة‭.‬

ويقف‭ ‬الرئيسان‭ ‬الروسي‭ ‬والتركي‭ ‬على‭ ‬طرفي‭ ‬نقيض‭ ‬من‭ ‬الأزمة‭ ‬السورية،‭ ‬فروسيا‭ ‬تقدم‭ ‬الدعم‭ ‬للحكومة‭ ‬السورية‭ ‬بينما‭ ‬تدعم‭ ‬تركيا‭ ‬فصائل‭ ‬مسلحة‭ ‬معارضة‭ ‬تحارب‭ ‬نظام‭ ‬الرئيس‭ ‬بشار‭ ‬الاسد‭.‬

ورغم‭ ‬الخلافات،‭ ‬يعمل‭ ‬البلدان‭ ‬معا‭ ‬وبشكل‭ ‬وثيق‭ ‬على‭ ‬إيجاد‭ ‬حل‭ ‬سياسي‭ ‬للحرب‭ ‬المستمرة‭ ‬منذ‭ ‬سبعة‭ ‬أعوام‭. ‬وقد‭ ‬اتفقت‭ ‬روسيا‭ ‬وتركيا‭ ‬على‭ ‬تنسيق‭ ‬عملياتهما‭ ‬الميدانية‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬بعد‭ ‬إعلان‭ ‬الرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬بسحب‭ ‬القوات‭ ‬الأميركية‭ ‬من‭ ‬هناك‭.‬

وقال‭ ‬اردوغان‭ ‬في‭ ‬خطاب‭ ‬الإثنين‭ ‬انه‭ ‬سيبحث‭ ‬مع‭ ‬بوتين‭ ‬اقتراح‭ ‬ترامب‭ ‬انشاء‭ ‬‮«‬منطقة‭ ‬آمنة‮»‬‭ ‬تسيطر‭ ‬عليها‭ ‬تركيا‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سوريا‭. ‬وقد‭ ‬أبدى‭ ‬ترامب‭ ‬تأييده‭ ‬لهذه‭ ‬الفكرة‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭.‬

الا‭ ‬ان‭ ‬الأكراد‭ ‬المتحالفين‭ ‬مع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والذين‭ ‬يسيطرون‭ ‬على‭ ‬الجزء‭ ‬الاكبر‭ ‬من‭ ‬شمال‭ ‬سوريا‭ ‬يرفضون‭ ‬الفكرة‭ ‬خوفا‭ ‬من‭ ‬هجوم‭ ‬تركي‭ ‬محتمل‭ ‬ضد‭ ‬المناطق‭ ‬التي‭ ‬تقع‭ ‬تحت‭ ‬سيطرتهم‭. ‬ومن‭ ‬المرجح‭ ‬ان‭ ‬تعارض‭ ‬موسكو‭ ‬أيضا‭ ‬الفكرة‭ ‬لان‭ ‬بوتين‭ ‬يدافع‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬النزاع‭ ‬عن‭ ‬ضرورة‭ ‬استعادة‭ ‬النظام‭ ‬السوري‭ ‬السيادة‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬أراضي‭ ‬البلاد‭.‬

بقية‭ ‬الخبر‭ ‬على‭ ‬موقع‭ (‬الزمان‭)‬

كما‭ ‬أن‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الروسي‭ ‬سيرغي‭ ‬لافروف‭ ‬اعتبر‭ ‬الاسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬ان‭ ‬شمال‭ ‬سوريا‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬ينتقل‭ ‬الى‭ ‬سيطرة‭ ‬النظام‭ ‬السوري‭.‬

وقال‭ ‬لافروف‭ ‬انذاك‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬على‭ ‬قناعة‭ ‬بأن‭ ‬الحل‭ ‬الوحيد‭ ‬والأمثل‭ ‬هو‭ ‬نقل‭ ‬هذه‭ ‬المناطق‭ ‬لسيطرة‭ ‬الحكومة‭ ‬السورية‮»‬‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬نرحب‭ ‬ونؤيد‭ ‬الاتصالات‭ ‬التي‭ ‬بدأت‭ ‬الآن‭ ‬بين‭ ‬ممثلين‭ ‬عن‭ ‬الأكراد‭ ‬والسلطات‭ ‬السورية‭ ‬كي‭ ‬يتمكنوا‭ ‬من‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬حياتهم‭ ‬تحت‭ ‬حكومة‭ ‬واحدة‭ ‬دول‭ ‬تدخل‭ ‬خارجي‮»‬‭.‬

وبعد‭ ‬نحو‭ ‬ثماني‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬الصراع‭ ‬الدامي‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬أدى‭ ‬قرار‭ ‬الانسحاب‭ ‬الأميركي‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬حملة‭ ‬النظام‭ ‬السوري‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬روسيا‭ ‬لإعادة‭ ‬فرض‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬البلاد‭.‬

فالقوات‭ ‬الكردية‭ ‬التي‭ ‬باغتها‭ ‬إعلان‭ ‬ترامب‭ ‬سحب‭ ‬الجنود‭ ‬الأميركيين،‭ ‬طلبت‭ ‬المساعدة‭ ‬من‭ ‬النظام‭ ‬السوري‭ ‬لمواجهة‭ ‬التهديد‭ ‬المتمثل‭ ‬بهجوم‭ ‬تركي‭.‬

وأشاد‭ ‬الكرملين‭ ‬بدخول‭ ‬القوات‭ ‬السورية‭ ‬إلى‭ ‬مدينة‭ ‬منبج‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬الشمال‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬ست‭ ‬سنوات‭.‬

وتحضر‭ ‬موسكو‭ ‬لتنظيم‭ ‬قمة‭ ‬ثلاثية‭ ‬مع‭ ‬تركيا‭ ‬وإيران‭ ‬بداية‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬عملية‭ ‬أستانا‭ ‬للسلام‭ ‬التي‭ ‬أطلقتها‭ ‬الدول‭ ‬الثلاث‭ ‬عام‭ ‬2017‭.‬

وقال‭ ‬يوري‭ ‬أوشاكوف‭ ‬مستشار‭ ‬بوتين‭ ‬للسياسة‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬مع‭ ‬صحافيين‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬‮«‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬تحديد‭ ‬موعد،‭ ‬لكن‭ ‬بعد‭ ‬اجراء‭ ‬مشاورات‭ ‬مع‭ ‬اردوغان‭ ‬سنبدأ‭ ‬التحضيرات‭ ‬للقمة‭ ‬الثلاثية‮»‬‭.‬

وعقدت‭ ‬آخر‭ ‬قمة‭ ‬بين‭ ‬بوتين‭ ‬واردوغان‭ ‬والرئيس‭ ‬الايراني‭ ‬حسن‭ ‬روحاني‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬في‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬حيث‭ ‬طغى‭ ‬على‭ ‬جدول‭ ‬الأعمال‭ ‬البحث‭ ‬في‭ ‬مصير‭ ‬محافظة‭ ‬إدلب‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬سوريا‭. ‬ولم‭ ‬تسفر‭ ‬القمة‭ ‬عن‭ ‬نتائج‭.‬

وتدهورت‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬روسيا‭ ‬وتركيا‭ ‬إلى‭ ‬أدنى‭ ‬مستوى‭ ‬لها‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬2015،‭ ‬عندما‭ ‬أسقطت‭ ‬القوات‭ ‬التركية‭ ‬طائرة‭ ‬حربية‭ ‬روسية‭ ‬فوق‭ ‬سوريا‭.‬

ولكن‭ ‬بعد‭ ‬اتفاق‭ ‬مصالحة‭ ‬عام‭ ‬2016،‭ ‬عادت‭ ‬العلاقات‭ ‬بسرعة‭ ‬الى‭ ‬طبيعتها،‭ ‬وعاد‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬بوتين‭ ‬واردوغان‭ ‬حول‭ ‬سوريا،‭ ‬كما‭ ‬أعلنت‭ ‬تركيا‭ ‬عن‭ ‬شراء‭ ‬أنظمة‭ ‬دفاع‭ ‬جوي‭ ‬روسية‭ ‬الصنع‭ ‬وعن‭ ‬بناء‭ ‬روسيا‭ ‬لأول‭ ‬محطة‭ ‬نووية‭ ‬تركية‭.‬