بوتين:إليزابيث الثانية تمتّعت بـحبّ واحترام رعاياها وبسلطة عالمية

موسكو‭-‬الزمان‭ ‬

‭- ‬حيّا‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬الخميس‭ ‬ذكرى‭ ‬الملكة‭ ‬اليزابيث‭ ‬الثانية‭ ‬التي‭ ‬رحلت‭ ‬عن‭ ‬96‭ ‬عاماً،‭ ‬مقدّماً‭ ‬تعازيه‭ ‬إلى‭ ‬نجلها‭ ‬الملك‭ ‬تشارلز‭ ‬الثالث‭.‬

وقال‭ ‬بوتين‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أصدره‭ ‬الكرملين‭ ‬‮«‬طوال‭ ‬عقود‭ ‬عدة،‭ ‬تمتعت‭ ‬اليزابيث‭ ‬الثانية‭ ‬بحب‭ ‬رعاياها‭ ‬واحترامهم،‭ ‬وكذلك‭ ‬بسلطة‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬العالمية‮»‬‭.‬

واضاف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الاحداث‭ ‬الاكثر‭ ‬أهمية‭ ‬في‭ ‬التاريخ‭ ‬المعاصر‭ ‬للمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬مرتبطة‭ ‬ارتباطا‭ ‬وثيقا‭ ‬باسم‭ ‬جلالتها‮»‬،‭ ‬مقدما‭ ‬تعازيه‭ ‬الى‭ ‬الملك‭ ‬تشارلز‭ ‬الثالث‭. ‬وتابع‭ ‬بوتين‭ ‬‮«‬اتمنى‭ ‬لكم‭ ‬الشجاعة‭ ‬والثبات‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬هذه‭ ‬الخسارة‭ ‬الصعبة‭ ‬والتي‭ ‬لا‭ ‬تعوض‭. ‬أرجو‭ ‬منكم‭ ‬ان‭ ‬تنقلوا‭ ‬كلماتي‭ (‬التي‭ ‬تعبر‭ ‬عن‭) ‬تعاطف‭ ‬ودعم‭ ‬صادقين‭ ‬لافراد‭ ‬العائلة‭ ‬الملكية‭ ‬وللشعب‭ ‬البريطاني‭ ‬بأسره‮»‬‭.‬