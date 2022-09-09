بوتين:إليزابيث الثانية تمتّعت بـحبّ واحترام رعاياها وبسلطة عالمية

موسكو-الزمان
- حيّا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس ذكرى الملكة اليزابيث الثانية التي رحلت عن 96 عاماً، مقدّماً تعازيه إلى نجلها الملك تشارلز الثالث.
وقال بوتين في بيان أصدره الكرملين «طوال عقود عدة، تمتعت اليزابيث الثانية بحب رعاياها واحترامهم، وكذلك بسلطة على الساحة العالمية».
واضاف أن «الاحداث الاكثر أهمية في التاريخ المعاصر للمملكة المتحدة مرتبطة ارتباطا وثيقا باسم جلالتها»، مقدما تعازيه الى الملك تشارلز الثالث. وتابع بوتين «اتمنى لكم الشجاعة والثبات في مواجهة هذه الخسارة الصعبة والتي لا تعوض. أرجو منكم ان تنقلوا كلماتي (التي تعبر عن) تعاطف ودعم صادقين لافراد العائلة الملكية وللشعب البريطاني بأسره».