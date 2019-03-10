بوتفليقة‭ ‬يعود‭ ‬للجزائر‭ ‬وتظاهرات‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬ضد‭ ‬العهدة‭ ‬الخامسة‭ ‬

باريس - الجزائر – الزمان
شهدت مدن فرنسية عدة الاحد تظاهرات لمحتجين على ترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة. وتجمع نحو ألفي متظاهر، تدثر الكثير منهم بالعلم الجزائري، في ساحة الجمهورية بباريس هاتفين «نظام مجرم» و»ارحل» في أجواء احتفالية ميزتها زغاريد النساء وبسطات شي اللحم و»المرقاز» (أصابع لحم مفروم). فيما(نقلت طائرة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الأحد من سويسرا التي يُعالج فيها منذ أسبوعين، الى الجزائر . وكانت طائرة «غلفستريم 4 س ب» بيضاء كتب على جانبها «الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية»، ورسم على ذيلها العلم الجزائري، هبطت في مطار جنيف الدولي قبيل الساعة العاشرة صباحا (09,00 ت غ). وأقلعت قرابة الساعة الرابعة عصرا (15,00 ت غ)، بعيد وصول موكب كبير آت من المستشفى الذي كان يعالج فيه الرئيس، بحسب المراسلين في المطار. ويتولى بوتفليقة السلطة منذ 1999، ونادرا ما شوهد علنا منذ إصابته بسكتة دماغية في 2013. وأثار ترشحه لولاية رئاسية خامسة في الانتخابات التي ستجري في 18 نيسان/ابريل موجة احتجاجات غاضبة قادها الشباب الذين دعوا الرئيس للتنحي.
ورغم أن مكتب بوتفليقة أكد أن الرئيس توجه إلى سويسرا لإجراء فحوصات طبية روتينية إلا أن هناك تكهنات بأن حالته الصحية أكثر خطورة.
واعتبر المعارض الجزائري علي بنفليس في مقابلة مع اسبوعية «لوجورنال دو ديمانش» الفرنسية أن «نظام بوتفليقة تصدع وبصدد التحلل». وتوقع «ان لا يحدث قمع لأنه من المستحيل معارضة هذه الحشود البشرية الهائلة»، مضيفا «لا أتصور للحظة ان الجيش الوطني الشعبي وريث جيش التحرير الوطني المجيد، لن يأخذ في الاعتبار آمال الشعب» الجزائري.
ورأى بنفليس ان الحل الوحيد للازمة يكمن في تأجيل الانتخابات المقررة في 18 نيسان/ابريل. وشارك في تظاهرة الاحد بباريس رجل الاعمال رشيد نكاز الذي كان حاول الترشح للانتخابات الرئاسية في الجزائر. وفي مرسيليا (جنوب شرق) شارك نحو ألف جزائري وفرنسي في تجمع احتجاجي.
واعتبر قدير (49 عاما) الذي وضع علم الجزائر على كتفيه «أن هناك ضوءا يلوح في آخر النفق والانتخابات لا يمكن ان تجري، وسيتم تشكيل حكومة انتقالية لتنظيم اقتراع ديموقراطي حقا».
ورفع المحتجون لافتة كتب عليها «جمهورية ثانية لانهاء ملكية النظام الجزائري القائم».
وحين أوقفت قوات الامن المحتجين في مكان غير بعيد من القنصلية الجزائرية بمرسيليا هتفوا «ماكرون متواطىء، فرنسا تدعم نظاما مجرما». ويقيم في فرنسا 760 ألف مهاجر جزائري بحسب المعهد الفرنسي للاحصاء، وباضافة ابنائهم يصبح عددهم 1,7 مليون نسمة.