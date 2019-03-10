بوتفليقة‭ ‬يعود‭ ‬للجزائر‭ ‬وتظاهرات‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬ضد‭ ‬العهدة‭ ‬الخامسة‭ ‬

باريس‭ ‬‭- ‬الجزائر‭ – ‬الزمان‭ ‬

شهدت‭ ‬مدن‭ ‬فرنسية‭ ‬عدة‭ ‬الاحد‭ ‬تظاهرات‭ ‬لمحتجين‭ ‬على‭ ‬ترشح‭ ‬الرئيس‭ ‬الجزائري‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬بوتفليقة‭ ‬لولاية‭ ‬خامسة‭. ‬وتجمع‭ ‬نحو‭ ‬ألفي‭ ‬متظاهر،‭ ‬تدثر‭ ‬الكثير‭ ‬منهم‭ ‬بالعلم‭ ‬الجزائري،‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ ‬الجمهورية‭ ‬بباريس‭ ‬هاتفين‭ ‬«نظام‭ ‬مجرم»‭ ‬و»ارحل»‭ ‬في‭ ‬أجواء‭ ‬احتفالية‭ ‬ميزتها‭ ‬زغاريد‭ ‬النساء‭ ‬وبسطات‭ ‬شي‭ ‬اللحم‭ ‬و»المرقاز»‭ ‬(أصابع‭ ‬لحم‭ ‬مفروم)‭. ‬فيما(نقلت‭ ‬طائرة‭ ‬الرئيس‭ ‬الجزائري‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬بوتفليقة‭ ‬الأحد‭ ‬من‭ ‬سويسرا‭ ‬التي‭ ‬يُعالج‭ ‬فيها‭ ‬منذ‭ ‬أسبوعين،‭ ‬الى‭ ‬الجزائر‭ . ‬وكانت‭ ‬طائرة‭ ‬«غلفستريم‭ ‬4‭ ‬س‭ ‬ب»‭ ‬بيضاء‭ ‬كتب‭ ‬على‭ ‬جانبها‭ ‬«الجمهورية‭ ‬الجزائرية‭ ‬الديموقراطية‭ ‬الشعبية»،‭ ‬ورسم‭ ‬على‭ ‬ذيلها‭ ‬العلم‭ ‬الجزائري،‭ ‬هبطت‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬جنيف‭ ‬الدولي‭ ‬قبيل‭ ‬الساعة‭ ‬العاشرة‭ ‬صباحا‭ ‬(09,00‭ ‬ت‭ ‬غ)‭. ‬وأقلعت‭ ‬قرابة‭ ‬الساعة‭ ‬الرابعة‭ ‬عصرا‭ ‬(15,00‭ ‬ت‭ ‬غ)،‭ ‬بعيد‭ ‬وصول‭ ‬موكب‭ ‬كبير‭ ‬آت‭ ‬من‭ ‬المستشفى‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يعالج‭ ‬فيه‭ ‬الرئيس،‭ ‬بحسب‭ ‬المراسلين‭ ‬في‭ ‬المطار‭. ‬ويتولى‭ ‬بوتفليقة‭ ‬السلطة‭ ‬منذ‭ ‬1999،‭ ‬ونادرا‭ ‬ما‭ ‬شوهد‭ ‬علنا‭ ‬منذ‭ ‬إصابته‭ ‬بسكتة‭ ‬دماغية‭ ‬في‭ ‬2013‭. ‬وأثار‭ ‬ترشحه‭ ‬لولاية‭ ‬رئاسية‭ ‬خامسة‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬التي‭ ‬ستجري‭ ‬في‭ ‬18‭ ‬نيسان/ابريل‭ ‬موجة‭ ‬احتجاجات‭ ‬غاضبة‭ ‬قادها‭ ‬الشباب‭ ‬الذين‭ ‬دعوا‭ ‬الرئيس‭ ‬للتنحي‭. ‬

ورغم‭ ‬أن‭ ‬مكتب‭ ‬بوتفليقة‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬الرئيس‭ ‬توجه‭ ‬إلى‭ ‬سويسرا‭ ‬لإجراء‭ ‬فحوصات‭ ‬طبية‭ ‬روتينية‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬تكهنات‭ ‬بأن‭ ‬حالته‭ ‬الصحية‭ ‬أكثر‭ ‬خطورة‭.‬

واعتبر‭ ‬المعارض‭ ‬الجزائري‭ ‬علي‭ ‬بنفليس‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬اسبوعية‭ ‬«لوجورنال‭ ‬دو‭ ‬ديمانش»‭ ‬الفرنسية‭ ‬أن‭ ‬«نظام‭ ‬بوتفليقة‭ ‬تصدع‭ ‬وبصدد‭ ‬التحلل»‭. ‬وتوقع‭ ‬«ان‭ ‬لا‭ ‬يحدث‭ ‬قمع‭ ‬لأنه‭ ‬من‭ ‬المستحيل‭ ‬معارضة‭ ‬هذه‭ ‬الحشود‭ ‬البشرية‭ ‬الهائلة»،‭ ‬مضيفا‭ ‬«لا‭ ‬أتصور‭ ‬للحظة‭ ‬ان‭ ‬الجيش‭ ‬الوطني‭ ‬الشعبي‭ ‬وريث‭ ‬جيش‭ ‬التحرير‭ ‬الوطني‭ ‬المجيد،‭ ‬لن‭ ‬يأخذ‭ ‬في‭ ‬الاعتبار‭ ‬آمال‭ ‬الشعب»‭ ‬الجزائري‭.‬

ورأى‭ ‬بنفليس‭ ‬ان‭ ‬الحل‭ ‬الوحيد‭ ‬للازمة‭ ‬يكمن‭ ‬في‭ ‬تأجيل‭ ‬الانتخابات‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬18‭ ‬نيسان/ابريل‭. ‬وشارك‭ ‬في‭ ‬تظاهرة‭ ‬الاحد‭ ‬بباريس‭ ‬رجل‭ ‬الاعمال‭ ‬رشيد‭ ‬نكاز‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬حاول‭ ‬الترشح‭ ‬للانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬في‭ ‬الجزائر‭. ‬وفي‭ ‬مرسيليا‭ ‬(جنوب‭ ‬شرق)‭ ‬شارك‭ ‬نحو‭ ‬ألف‭ ‬جزائري‭ ‬وفرنسي‭ ‬في‭ ‬تجمع‭ ‬احتجاجي‭.‬

واعتبر‭ ‬قدير‭ ‬(49‭ ‬عاما)‭ ‬الذي‭ ‬وضع‭ ‬علم‭ ‬الجزائر‭ ‬على‭ ‬كتفيه‭ ‬«أن‭ ‬هناك‭ ‬ضوءا‭ ‬يلوح‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬النفق‭ ‬والانتخابات‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬تجري،‭ ‬وسيتم‭ ‬تشكيل‭ ‬حكومة‭ ‬انتقالية‭ ‬لتنظيم‭ ‬اقتراع‭ ‬ديموقراطي‭ ‬حقا»‭.‬

ورفع‭ ‬المحتجون‭ ‬لافتة‭ ‬كتب‭ ‬عليها‭ ‬«جمهورية‭ ‬ثانية‭ ‬لانهاء‭ ‬ملكية‭ ‬النظام‭ ‬الجزائري‭ ‬القائم»‭.‬

وحين‭ ‬أوقفت‭ ‬قوات‭ ‬الامن‭ ‬المحتجين‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬غير‭ ‬بعيد‭ ‬من‭ ‬القنصلية‭ ‬الجزائرية‭ ‬بمرسيليا‭ ‬هتفوا‭ ‬«ماكرون‭ ‬متواطىء،‭ ‬فرنسا‭ ‬تدعم‭ ‬نظاما‭ ‬مجرما»‭. ‬ويقيم‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬760‭ ‬ألف‭ ‬مهاجر‭ ‬جزائري‭ ‬بحسب‭ ‬المعهد‭ ‬الفرنسي‭ ‬للاحصاء،‭ ‬وباضافة‭ ‬ابنائهم‭ ‬يصبح‭ ‬عددهم‭ ‬1,7‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭.‬