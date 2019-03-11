بوتفليقة‭ ‬يعدل‭ ‬عن‭ ‬الترشح‭ ‬ويرجىء‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬في‭ ‬الجزائر

وزير الداخلية نور الدين بدوي رئيساً للوزراء
الجزائر – باريس – الزمان
امتص الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الاثنين اكبر ازمة واجهتتها الجزائر بقرار تاريخي في عدوله عن الترشح لولاية خامسة، وفي الوقت نفسه إرجاء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 نيسان/أبريل، بحسب ما جاء في «رسالة الى الأمة» نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية. وقال بوتفليقة في الرسالة الطويلة إن الجزائر «تمرّ بمرحلة حساسة من تاريخها»، مشيرا الى أنه تابع «المسيرات الشعبية الحاشدة» التي شهدتها البلاد». وأضاف «أتفهم ما حرك تلك الجموع الغفيرة من المواطنين الذين اختاروا هذا الأسلوب للتعبير عن رأيهم»، منوها ب»الطابع السلمي» للتحرك. وتابع الرئيس الذي عاد الأحد من جنيف بعد فحوصات طبية أجراها واستغرقت أسابيع، «لن يجري انتخاب رئاسي يوم 18 من أفريل (نيسان) المقبل. والغرض هو الاستجابة للطلب الملّح الذي وجهتموه إليّ»، في إشارة الى المتظاهرين ضد ترشحه. وقال إنه سيعمل على تشكيل «ندوة وطنية جامعة مستقلة ستكون هيئة تتمتع بكل السلطات اللأزمة لتدارس وإعداد واعتماد كل الإصلاحات التي ستشكل أسس النظام الجديد»، على أن تنهي مهمتها «قبل نهاية عام 2019».
واوضح أن «الندوة الوطنية» هي التي ستتولّى «تحديد موعد تاريخ إجراء الانتخاب الرئاسي الذي لن أترشح له بأي حال من الأحوال». فيما ذكرت وزارة الأنباء الجزائرية أنه تم تعيين وزير الداخلية نور الدين بدوي في منصب رئيس الوزراء الاثنين، في تغييرات سياسية أعقبت إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عدوله عن الترشح للانتخابات. وسيتولى بدوي هذا المنصب خلفا لأحمد أويحيى. وأوكلت إليه مهمة تشكيل حكومة جديدة، بحسب الوكالة. وكانت قبيل ذلك قد تفاوتت الاستجابة في الجزائر الاثنين، غداة عودة بوتفليقة من سويسرا حيث قضى أسبوعين في مستشفى بجنيف لإجراء»فحوص طبية»، لإضراب عام احتجاجا على ترشح بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة.
وغداة تظاهر آلاف تلاميذ الثانويات، قرر كل المحامين الدخول في إضراب ومقاطعة جلسات المحاكم لمدة 48 ساعة.
ومنذ عودته إلى الجزائر مساء الأحد لم يدل بوتفليقة ولا أيا من مناصريه بتصريح، بينما يواجه موجة اجتجاجات غير مسبوقة منذ وصوله للحكم في 1999.
وطالب المحامون المجلس الدستوري الذي ينتظر ان يعلن الخميس قائمة المترشحين المقبولين لخوض الانتخابات الرئاسية، بعدم «قبول ترشيح الرئيس المنتهية ولايته (…) بسبب عدم اهليته من الناحية الصحية» لممارسة مهام رئيس الدولة.
وبسبب الجلطة الدماغية التي أصابت الرئيس بوتفليقة(82 سنة) في 2013 فإنه لم يتوجه للجزائريين بأي خطاب بشكل مباشر.
وظهرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة غير معروفة تطلق على نفسها «نادي قضاة الجزائر»، ودعت القضاة الى التوقف عن العمل.
وأكد «نادي القضاة» الذي يقول إنه يضم ألف عضو، أن القضاة سيقاطعون اللجان الانتخابية التي يمثلون نصف عدد أعضائها.
وانضم قضاة وكُتاب ضبط في محاكم عنابة، شرق الجزائر، الى الوقفة الاحتجاجية للمحامين وكذلك الأمر في بجاية بمنطقة القبائل، بالرغم من تحذيرات وزير العدل.
وأكد أمين عام نقابة المحامين بناحية بجاية علي موساوي لوكالة فرنس برس أن «هذه سابقة في تاريخ القضاء الجزائري. قضاة شجعان كسروا حاجز ما .. واجب التحفظ، المزعوم».
وأضاف أن كُتّاب الضبط (مساعدو القضاة) قرروا هم أيضا التوقف عن العمل في محاكم بجاية.
وقال وزير العدل الطيب لوح في خطاب بثه التلفزيون انه على القضاة «الالتزام بواجب التحفظ واتقاء الشبهات والسلوكات الماسة بحياد القاضي» .. كما على «السلطة القضائية» ان تبقى «بعيدة عن التجاذبات السياسية».
وشارك القضاة والمحامون في تجمع بعنابة معتبرين أنهم «كجزائريين ومواطنين وقضاة، واجباتهم أكبر من واجب التحفظ» بالنظر الى الظروف التي تمر بها البلاد.
كما تظاهر المحامون في العاصمة الجزائر ووهران وقسنطينة، وهي أكبر مدن البلاد.
وفي وسط العاصمة الجزائر فتحت أغلب محلات المواد الغذائية والمقاهي والمطاعم بينما ظلت المحلات التجارية عبر الشوارع الرئيسية مغلقة.
ففي حي باب الواد الشعبي وبولوغين القريب منه فتحت أغلب المحلات وكذلك الأمر في الحي الراقي حيدرة، بينما ظلت نصف محلات حي القبة مغلقة.
واستأنفت كل الادارات العامة والبنوك عملها وكذلك كانت حركة المرور عادية.
وعملت القطارات المتجهة من وسط العاصمة نحو الضواحي لكن لم ينطلق أي قطار نحو المدن البعيدة، بحسب موظف من شركة النقل بالسكك الحديدية تحدث لوكالة فرنس برس.
وتوقف النقل عبر الميترو والترامواي منذ الساعة العاشرة صباحا، وشهدت حركة الحافلات بعض الاضطراب بحسب موظف من شركة النقل الحضري.
وفي وهران (شمال غرب) بدا يوم الاثنين «عاديا» وفتحت كل المحلات ولم يلق نداء الاضراب استجابة كبيرة، بحسب صحافي من المدينة.
أما في وسط مدينة قسنطينة فظلت الاسواق الرئيسية مغلقة لكن المحلات الصغيرة عملت بشكل عادي بحسب صحافي آخر. وفي عنابة فتحت المحلات أيضا.
وعلى العكس تماما شهدت بجاية شللا تاما للتجارة وفي الإدارات العمومية أما مدينة تيزي وزو فأصبحت «مدينةأشباح».
-»الانتخابات ليست خيارا»-
وتساءلت صحيفة الوطن «ماذا سيفعل بوتفليقة وما الذي سيعلنه؟» بعد ان عاد الى الجزائر «هل سيرضخ لمطالب الشارع؟».
وردّت صحيفة المجاهد الحكومية الاثنين على السؤال قائلة إن المتظاهرين لا يعبرون عن «رفض جذري» للسلطة، وكل سيناريو لا يمر «عبر صناديق الاقتراع» لا يحترم «ارادة الشعب».
وأشارت الى ان «الانتخابات ليست خيارا (يُقبل أو يُرفض) في الأنظمة الديمقراطية» ما يوحي أن الفريق الرئاسي لا ينوي تغيير أي شيئ في المسار الانتخابي. في الخارج حيت الحكومة الفرنسية من خلال المتحدث باسمها بنجامين غريفو «الهدوء والكرامة وضبط النفس» التي تحلى بها المتظاهرون في الجزائر مذكرة بأن الشعب الجزائري «هو من يختار حكامه ومستقبله».