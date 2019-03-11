بوتفليقة‭ ‬يعدل‭ ‬عن‭ ‬الترشح‭ ‬ويرجىء‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬في‭ ‬الجزائر

وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬نور‭ ‬الدين‭ ‬بدوي‭ ‬رئيساً‭ ‬للوزراء‭ ‬

الجزائر‭ – ‬باريس‭ – ‬الزمان‭ ‬

امتص‭ ‬الرئيس‭ ‬الجزائري‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬بوتفليقة‭ ‬الاثنين‭ ‬اكبر‭ ‬ازمة‭ ‬واجهتتها‭ ‬الجزائر‭ ‬بقرار‭ ‬تاريخي‭ ‬في‭ ‬عدوله‭ ‬عن‭ ‬الترشح‭ ‬لولاية‭ ‬خامسة،‭ ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬إرجاء‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬مقررة‭ ‬في‭ ‬18‭ ‬نيسان/أبريل،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬«رسالة‭ ‬الى‭ ‬الأمة»‭ ‬نشرتها‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الجزائرية‭. ‬وقال‭ ‬بوتفليقة‭ ‬في‭ ‬الرسالة‭ ‬الطويلة‭ ‬إن‭ ‬الجزائر‭ ‬«تمرّ‭ ‬بمرحلة‭ ‬حساسة‭ ‬من‭ ‬تاريخها»،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬أنه‭ ‬تابع‭ ‬«المسيرات‭ ‬الشعبية‭ ‬الحاشدة»‭ ‬التي‭ ‬شهدتها‭ ‬البلاد»‭. ‬وأضاف‭ ‬«أتفهم‭ ‬ما‭ ‬حرك‭ ‬تلك‭ ‬الجموع‭ ‬الغفيرة‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬الذين‭ ‬اختاروا‭ ‬هذا‭ ‬الأسلوب‭ ‬للتعبير‭ ‬عن‭ ‬رأيهم»،‭ ‬منوها‭ ‬ب»الطابع‭ ‬السلمي»‭ ‬للتحرك‭. ‬وتابع‭ ‬الرئيس‭ ‬الذي‭ ‬عاد‭ ‬الأحد‭ ‬من‭ ‬جنيف‭ ‬بعد‭ ‬فحوصات‭ ‬طبية‭ ‬أجراها‭ ‬واستغرقت‭ ‬أسابيع،‭ ‬«لن‭ ‬يجري‭ ‬انتخاب‭ ‬رئاسي‭ ‬يوم‭ ‬18‭ ‬من‭ ‬أفريل‭ ‬(نيسان)‭ ‬المقبل‭. ‬والغرض‭ ‬هو‭ ‬الاستجابة‭ ‬للطلب‭ ‬الملّح‭ ‬الذي‭ ‬وجهتموه‭ ‬إليّ»،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬الى‭ ‬المتظاهرين‭ ‬ضد‭ ‬ترشحه‭. ‬وقال‭ ‬إنه‭ ‬سيعمل‭ ‬على‭ ‬تشكيل‭ ‬«ندوة‭ ‬وطنية‭ ‬جامعة‭ ‬مستقلة‭ ‬ستكون‭ ‬هيئة‭ ‬تتمتع‭ ‬بكل‭ ‬السلطات‭ ‬اللأزمة‭ ‬لتدارس‭ ‬وإعداد‭ ‬واعتماد‭ ‬كل‭ ‬الإصلاحات‭ ‬التي‭ ‬ستشكل‭ ‬أسس‭ ‬النظام‭ ‬الجديد»،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تنهي‭ ‬مهمتها‭ ‬«قبل‭ ‬نهاية‭ ‬عام‭ ‬2019»‭.‬

واوضح‭ ‬أن‭ ‬«الندوة‭ ‬الوطنية»‭ ‬هي‭ ‬التي‭ ‬ستتولّى‭ ‬«تحديد‭ ‬موعد‭ ‬تاريخ‭ ‬إجراء‭ ‬الانتخاب‭ ‬الرئاسي‭ ‬الذي‭ ‬لن‭ ‬أترشح‭ ‬له‭ ‬بأي‭ ‬حال‭ ‬من‭ ‬الأحوال»‭. ‬فيما‭ ‬ذكرت‭ ‬وزارة‭ ‬الأنباء‭ ‬الجزائرية‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬تعيين‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬نور‭ ‬الدين‭ ‬بدوي‭ ‬في‭ ‬منصب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الاثنين،‭ ‬في‭ ‬تغييرات‭ ‬سياسية‭ ‬أعقبت‭ ‬إعلان‭ ‬الرئيس‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬بوتفليقة‭ ‬عدوله‭ ‬عن‭ ‬الترشح‭ ‬للانتخابات‭. ‬وسيتولى‭ ‬بدوي‭ ‬هذا‭ ‬المنصب‭ ‬خلفا‭ ‬لأحمد‭ ‬أويحيى‭. ‬وأوكلت‭ ‬إليه‭ ‬مهمة‭ ‬تشكيل‭ ‬حكومة‭ ‬جديدة،‭ ‬بحسب‭ ‬الوكالة‭. ‬وكانت‭ ‬قبيل‭ ‬ذلك‭ ‬قد‭ ‬تفاوتت‭ ‬الاستجابة‭ ‬في‭ ‬الجزائر‭ ‬الاثنين،‭ ‬غداة‭ ‬عودة‭ ‬بوتفليقة‭ ‬من‭ ‬سويسرا‭ ‬حيث‭ ‬قضى‭ ‬أسبوعين‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬بجنيف‭ ‬لإجراء»فحوص‭ ‬طبية»،‭ ‬لإضراب‭ ‬عام‭ ‬احتجاجا‭ ‬على‭ ‬ترشح‭ ‬بوتفليقة‭ ‬لولاية‭ ‬رئاسية‭ ‬خامسة‭.‬

وغداة‭ ‬تظاهر‭ ‬آلاف‭ ‬تلاميذ‭ ‬الثانويات،‭ ‬قرر‭ ‬كل‭ ‬المحامين‭ ‬الدخول‭ ‬في‭ ‬إضراب‭ ‬ومقاطعة‭ ‬جلسات‭ ‬المحاكم‭ ‬لمدة‭ ‬48‭ ‬ساعة‭.‬

ومنذ‭ ‬عودته‭ ‬إلى‭ ‬الجزائر‭ ‬مساء‭ ‬الأحد‭ ‬لم‭ ‬يدل‭ ‬بوتفليقة‭ ‬ولا‭ ‬أيا‭ ‬من‭ ‬مناصريه‭ ‬بتصريح،‭ ‬بينما‭ ‬يواجه‭ ‬موجة‭ ‬اجتجاجات‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬منذ‭ ‬وصوله‭ ‬للحكم‭ ‬في‭ ‬1999‭.‬

وطالب‭ ‬المحامون‭ ‬المجلس‭ ‬الدستوري‭ ‬الذي‭ ‬ينتظر‭ ‬ان‭ ‬يعلن‭ ‬الخميس‭ ‬قائمة‭ ‬المترشحين‭ ‬المقبولين‭ ‬لخوض‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية،‭ ‬بعدم‭ ‬«قبول‭ ‬ترشيح‭ ‬الرئيس‭ ‬المنتهية‭ ‬ولايته‭ ‬(‭…‬)‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬اهليته‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬الصحية»‭ ‬لممارسة‭ ‬مهام‭ ‬رئيس‭ ‬الدولة‭.‬

وبسبب‭ ‬الجلطة‭ ‬الدماغية‭ ‬التي‭ ‬أصابت‭ ‬الرئيس‭ ‬بوتفليقة(82‭ ‬سنة)‭ ‬في‭ ‬2013‭ ‬فإنه‭ ‬لم‭ ‬يتوجه‭ ‬للجزائريين‭ ‬بأي‭ ‬خطاب‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭.‬

وظهرت‭ ‬عبر‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬مجموعة‭ ‬غير‭ ‬معروفة‭ ‬تطلق‭ ‬على‭ ‬نفسها‭ ‬«نادي‭ ‬قضاة‭ ‬الجزائر»،‭ ‬ودعت‭ ‬القضاة‭ ‬الى‭ ‬التوقف‭ ‬عن‭ ‬العمل‭.‬

وأكد‭ ‬«نادي‭ ‬القضاة»‭ ‬الذي‭ ‬يقول‭ ‬إنه‭ ‬يضم‭ ‬ألف‭ ‬عضو،‭ ‬أن‭ ‬القضاة‭ ‬سيقاطعون‭ ‬اللجان‭ ‬الانتخابية‭ ‬التي‭ ‬يمثلون‭ ‬نصف‭ ‬عدد‭ ‬أعضائها‭.‬

وانضم‭ ‬قضاة‭ ‬وكُتاب‭ ‬ضبط‭ ‬في‭ ‬محاكم‭ ‬عنابة،‭ ‬شرق‭ ‬الجزائر،‭ ‬الى‭ ‬الوقفة‭ ‬الاحتجاجية‭ ‬للمحامين‭ ‬وكذلك‭ ‬الأمر‭ ‬في‭ ‬بجاية‭ ‬بمنطقة‭ ‬القبائل،‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬تحذيرات‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭.‬

وأكد‭ ‬أمين‭ ‬عام‭ ‬نقابة‭ ‬المحامين‭ ‬بناحية‭ ‬بجاية‭ ‬علي‭ ‬موساوي‭ ‬لوكالة‭ ‬فرنس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ ‬«هذه‭ ‬سابقة‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬القضاء‭ ‬الجزائري‭. ‬قضاة‭ ‬شجعان‭ ‬كسروا‭ ‬حاجز‭ ‬ما‭ .. ‬واجب‭ ‬التحفظ،‭ ‬المزعوم»‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬كُتّاب‭ ‬الضبط‭ ‬(مساعدو‭ ‬القضاة)‭ ‬قرروا‭ ‬هم‭ ‬أيضا‭ ‬التوقف‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬محاكم‭ ‬بجاية‭.‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬الطيب‭ ‬لوح‭ ‬في‭ ‬خطاب‭ ‬بثه‭ ‬التلفزيون‭ ‬انه‭ ‬على‭ ‬القضاة‭ ‬«الالتزام‭ ‬بواجب‭ ‬التحفظ‭ ‬واتقاء‭ ‬الشبهات‭ ‬والسلوكات‭ ‬الماسة‭ ‬بحياد‭ ‬القاضي»‭ .. ‬كما‭ ‬على‭ ‬«السلطة‭ ‬القضائية»‭ ‬ان‭ ‬تبقى‭ ‬«بعيدة‭ ‬عن‭ ‬التجاذبات‭ ‬السياسية»‭.‬

وشارك‭ ‬القضاة‭ ‬والمحامون‭ ‬في‭ ‬تجمع‭ ‬بعنابة‭ ‬معتبرين‭ ‬أنهم‭ ‬«كجزائريين‭ ‬ومواطنين‭ ‬وقضاة،‭ ‬واجباتهم‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬واجب‭ ‬التحفظ»‭ ‬بالنظر‭ ‬الى‭ ‬الظروف‭ ‬التي‭ ‬تمر‭ ‬بها‭ ‬البلاد‭.‬

كما‭ ‬تظاهر‭ ‬المحامون‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الجزائر‭ ‬ووهران‭ ‬وقسنطينة،‭ ‬وهي‭ ‬أكبر‭ ‬مدن‭ ‬البلاد‭.‬

وفي‭ ‬وسط‭ ‬العاصمة‭ ‬الجزائر‭ ‬فتحت‭ ‬أغلب‭ ‬محلات‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ ‬والمقاهي‭ ‬والمطاعم‭ ‬بينما‭ ‬ظلت‭ ‬المحلات‭ ‬التجارية‭ ‬عبر‭ ‬الشوارع‭ ‬الرئيسية‭ ‬مغلقة‭.‬

ففي‭ ‬حي‭ ‬باب‭ ‬الواد‭ ‬الشعبي‭ ‬وبولوغين‭ ‬القريب‭ ‬منه‭ ‬فتحت‭ ‬أغلب‭ ‬المحلات‭ ‬وكذلك‭ ‬الأمر‭ ‬في‭ ‬الحي‭ ‬الراقي‭ ‬حيدرة،‭ ‬بينما‭ ‬ظلت‭ ‬نصف‭ ‬محلات‭ ‬حي‭ ‬القبة‭ ‬مغلقة‭.‬

واستأنفت‭ ‬كل‭ ‬الادارات‭ ‬العامة‭ ‬والبنوك‭ ‬عملها‭ ‬وكذلك‭ ‬كانت‭ ‬حركة‭ ‬المرور‭ ‬عادية‭.‬

وعملت‭ ‬القطارات‭ ‬المتجهة‭ ‬من‭ ‬وسط‭ ‬العاصمة‭ ‬نحو‭ ‬الضواحي‭ ‬لكن‭ ‬لم‭ ‬ينطلق‭ ‬أي‭ ‬قطار‭ ‬نحو‭ ‬المدن‭ ‬البعيدة،‭ ‬بحسب‭ ‬موظف‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬النقل‭ ‬بالسكك‭ ‬الحديدية‭ ‬تحدث‭ ‬لوكالة‭ ‬فرنس‭ ‬برس‭.‬

وتوقف‭ ‬النقل‭ ‬عبر‭ ‬الميترو‭ ‬والترامواي‭ ‬منذ‭ ‬الساعة‭ ‬العاشرة‭ ‬صباحا،‭ ‬وشهدت‭ ‬حركة‭ ‬الحافلات‭ ‬بعض‭ ‬الاضطراب‭ ‬بحسب‭ ‬موظف‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬النقل‭ ‬الحضري‭.‬

وفي‭ ‬وهران‭ ‬(شمال‭ ‬غرب)‭ ‬بدا‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬«عاديا»‭ ‬وفتحت‭ ‬كل‭ ‬المحلات‭ ‬ولم‭ ‬يلق‭ ‬نداء‭ ‬الاضراب‭ ‬استجابة‭ ‬كبيرة،‭ ‬بحسب‭ ‬صحافي‭ ‬من‭ ‬المدينة‭.‬

أما‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬مدينة‭ ‬قسنطينة‭ ‬فظلت‭ ‬الاسواق‭ ‬الرئيسية‭ ‬مغلقة‭ ‬لكن‭ ‬المحلات‭ ‬الصغيرة‭ ‬عملت‭ ‬بشكل‭ ‬عادي‭ ‬بحسب‭ ‬صحافي‭ ‬آخر‭. ‬وفي‭ ‬عنابة‭ ‬فتحت‭ ‬المحلات‭ ‬أيضا‭.‬

وعلى‭ ‬العكس‭ ‬تماما‭ ‬شهدت‭ ‬بجاية‭ ‬شللا‭ ‬تاما‭ ‬للتجارة‭ ‬وفي‭ ‬الإدارات‭ ‬العمومية‭ ‬أما‭ ‬مدينة‭ ‬تيزي‭ ‬وزو‭ ‬فأصبحت‭ ‬«مدينةأشباح»‭.‬

-»الانتخابات‭ ‬ليست‭ ‬خيارا»-

وتساءلت‭ ‬صحيفة‭ ‬الوطن‭ ‬«ماذا‭ ‬سيفعل‭ ‬بوتفليقة‭ ‬وما‭ ‬الذي‭ ‬سيعلنه؟»‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬عاد‭ ‬الى‭ ‬الجزائر‭ ‬«هل‭ ‬سيرضخ‭ ‬لمطالب‭ ‬الشارع؟»‭.‬

وردّت‭ ‬صحيفة‭ ‬المجاهد‭ ‬الحكومية‭ ‬الاثنين‭ ‬على‭ ‬السؤال‭ ‬قائلة‭ ‬إن‭ ‬المتظاهرين‭ ‬لا‭ ‬يعبرون‭ ‬عن‭ ‬«رفض‭ ‬جذري»‭ ‬للسلطة،‭ ‬وكل‭ ‬سيناريو‭ ‬لا‭ ‬يمر‭ ‬«عبر‭ ‬صناديق‭ ‬الاقتراع»‭ ‬لا‭ ‬يحترم‭ ‬«ارادة‭ ‬الشعب»‭.‬

وأشارت‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬«الانتخابات‭ ‬ليست‭ ‬خيارا‭ ‬(يُقبل‭ ‬أو‭ ‬يُرفض)‭ ‬في‭ ‬الأنظمة‭ ‬الديمقراطية»‭ ‬ما‭ ‬يوحي‭ ‬أن‭ ‬الفريق‭ ‬الرئاسي‭ ‬لا‭ ‬ينوي‭ ‬تغيير‭ ‬أي‭ ‬شيئ‭ ‬في‭ ‬المسار‭ ‬الانتخابي‭. ‬في‭ ‬الخارج‭ ‬حيت‭ ‬الحكومة‭ ‬الفرنسية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسمها‭ ‬بنجامين‭ ‬غريفو‭ ‬«الهدوء‭ ‬والكرامة‭ ‬وضبط‭ ‬النفس»‭ ‬التي‭ ‬تحلى‭ ‬بها‭ ‬المتظاهرون‭ ‬في‭ ‬الجزائر‭ ‬مذكرة‭ ‬بأن‭ ‬الشعب‭ ‬الجزائري‭ ‬«هو‭ ‬من‭ ‬يختار‭ ‬حكامه‭ ‬ومستقبله»‭.‬