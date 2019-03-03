بوتفليقة‭ ‬يترشح‭ ‬ويعد‭ ‬بتنظيم‭ ‬انتخابات‭ ‬رئاسية‭ ‬مبكرة‭ ‬يكون‭ ‬خارجها‭ ‬

الجزائر – باريس – الزمان
تعهد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الاحد، في حال انتخابه مجددا رئيسا في 18 نيسان/ابريل، بعدم إنهاء ولايته والانسحاب من الحكم بعد تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة يحدد تاريخها اثر «مؤتمر وطني». وقال بوتفليقة في رسالة نقلها التلفزيون الوطني مساء الاحد «اتعهد بتنظيم انخابات رئاسية مبكرة» يتم تحديد تاريخها من خلال «مؤتمر وطني» ينظم بعد اقتراع 18 نيسان/ابريل 2019 «واتعهد بعدم الترشح لتلك الانتخابات» المبكرة، مؤكدا بذلك ترشحه لاقتراع نيسان/ابريل. فيما قالت انباء ان صحة بوتفليقة ليست على ما يرام بعد اجراء الفحوصات الطبية في جنيف ، وقال سياسي معارض ان المسألة واضحة الرجل يريد ان يودع الحياة بجنازة رئاسية ليس اكثر ، ويجب تفهم وضعه . فيماقرر علي بنفليس أبرز منافسي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية عامي 2004 و2014، عدم الترشح لانتخابات الثامن عشر من نيسان/ابريل المقبل في الجزائر، حسب ما أعلن في بيان وصلت نسخة منه الى وكالة فرانس برس.ووصلت عدة عربات يفترض أنها تنقل مغلفات تحوي تواقيع دعم ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لانتخابات 18 نيسان/ابريل الرئاسية، الى مقر المجلس الدستوري الأحد، اليوم الأخير من المهلة القانونية لتقديم الترشيحات، بحسب وسائل اعلام جزائرية. وعلى العب من الورق المقوي البيضاء التي نقلتها العربات كتبت عبارة «مديرية حملة المرشح عبد العزيز يوتفليقة–رئاسيات 2019»، بحسب صحافية في وسيلة اعلام جزائرية.
وكانت عربات مماثلة وصلت الى المجلس الدستوري خلال الاقتراع الاخير في 2014 قبيل وصول بوتفليقة ليودع شخصيا ملف ترشحه، رغم آثار الجلطة الدماغية التي تعرض لها في 2013.
وكان الرئيس بوتفليقة أنهى تخمينات استمرت لأشهر بشأن ترشحه بعد اعلانه في العاشر من شباط/فبراير أنه سيترشح لولاية خامسة، ما تسبب بحركة احتجاج ضد نظامه غير مسبوقة منذ انتخابه رئيسا في 1999.
وجاء اعلان بنفليس قبل صدور بيان عن بوتفليقة مساء الاحد أكد فيه أنه يعد، في حال انتخابه، بتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة لن يكون مرشحا فيها.
وقال بنفليس في البيان «مكاني لا يمكن هيهات أن يكون في منافسة انتخابية رفض شعبنا بحدة شروط و ظروف و أساليب انعقادها» مضيفا «لقد نطق الشعب و قال كلمته – الكلمة الفصل– و لم يكن في وسعي سوى أن أتشرف بالإصغاء إليه و بالامتثال لأمره».
وتابع «ان إجراء الانتخابات الرئاسية في الظروف الحالية و طبقا للشروط التي أملتها قوى غير دستورية لا مسؤولة قد فقدت كلية معناها وعلة وجودها» مضيفا «لقد استرجع الشعب الجزائري حقه كاملا في تقرير مصيره وسيطرته على زمام أموره».
وأكد بنفليس «لم يقل الشعب الجزائري كلمته الأخيرة» في ما يجري في الجزائر.
وكان بنفليس تولى منصب رئيس وزراء بوتفليقة بين العامين 2000 و2003 ثم منصب امين عام جبهة التحرير الوطني، قبل أن يقطع مع بوتفليقة رافضا دعمه لولاية ثانية.
وحذر بنفليس في بيانه من أنه «في سجل سائر الأزمات السياسية التي واجهتها الجزائر منذ استقلالها تنفرد الأزمة السياسية الراهنة بدقتها و حساسيتها و بجسامة المخاطر التي تنطوى عليها بالنسبة لمصير الدولة الوطنية».
وأضاف ان الشعب «يلتف حول قيم الحرية و الحقوق والمواطنة (..) يرفع راية الحداثة السياسية و الديمقراطية (..) ويطالب باسترجاع مواطنته المغيبة تارة و المصادرة تارة أخرى».
وحصل بنفليس على 6,4 بالمئة من الاصوات في 2004 و12,3 بالمئة في 2014 ليحل في المرتين في المرتبة الثانية بعد بوتفليقة الذي أعيد انتخابه بلا انقطاع منذ 2004 بأكثر من 80 بالمئة من الاصوات.
وكانت المعارضة الجزائرية حاولت بلاجدوى الاتفاق على مرشح واحد للانتخابات القادمة.
ومن ابرز المرشحين للرئاسة الجنرال المتقاعد علي غديري الذي دخل فجأة عالم السياسة في نهاية 2018 واعدا ب «تغيير» وب»جمهورية ثانية»، وهو غير مسنود من حزب ويصعب تحديد مدى شعبيته.
وهناك أيضا عبد العزيز بلعيد (55 عاما) الذي كان غادر حزب جبهة التحرير في 2011. وكان حصل على 3 بالمئة من الاصوات في الانتخابات الرئاسية في 2014.
ووصل رجل الاعمال رشيد نكاز الكثير الحضور في شبكات التواصل الاجتماعي بعد ظهر الاحد الى المجلس الدستوري حيث يفترض أن يقدم ملفه. لكن يبدو أنه لا يستوفي كل الشروط المطلوبة للترشح.
وقالت حركة مجتمع السلم أبرز حزب اسلامي في الجزائر الذي كان غادر الائتلاف الرئاسي في 2012، أنه سيقاطع الاقتراع اذا ترشح بوتفليقة.