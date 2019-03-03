بوتفليقة‭ ‬يترشح‭ ‬ويعد‭ ‬بتنظيم‭ ‬انتخابات‭ ‬رئاسية‭ ‬مبكرة‭ ‬يكون‭ ‬خارجها‭ ‬

الجزائر‭ – ‬باريس‭ – ‬الزمان‭ ‬

تعهد‭ ‬الرئيس‭ ‬الجزائري‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬بوتفليقة‭ ‬الاحد،‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬انتخابه‭ ‬مجددا‭ ‬رئيسا‭ ‬في‭ ‬18‭ ‬نيسان/ابريل،‭ ‬بعدم‭ ‬إنهاء‭ ‬ولايته‭ ‬والانسحاب‭ ‬من‭ ‬الحكم‭ ‬بعد‭ ‬تنظيم‭ ‬انتخابات‭ ‬رئاسية‭ ‬مبكرة‭ ‬يحدد‭ ‬تاريخها‭ ‬اثر‭ ‬«مؤتمر‭ ‬وطني»‭. ‬وقال‭ ‬بوتفليقة‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬نقلها‭ ‬التلفزيون‭ ‬الوطني‭ ‬مساء‭ ‬الاحد‭ ‬«اتعهد‭ ‬بتنظيم‭ ‬انخابات‭ ‬رئاسية‭ ‬مبكرة»‭ ‬يتم‭ ‬تحديد‭ ‬تاريخها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬«مؤتمر‭ ‬وطني»‭ ‬ينظم‭ ‬بعد‭ ‬اقتراع‭ ‬18‭ ‬نيسان/ابريل‭ ‬2019‭ ‬«واتعهد‭ ‬بعدم‭ ‬الترشح‭ ‬لتلك‭ ‬الانتخابات»‭ ‬المبكرة،‭ ‬مؤكدا‭ ‬بذلك‭ ‬ترشحه‭ ‬لاقتراع‭ ‬نيسان/ابريل‭. ‬فيما‭ ‬قالت‭ ‬انباء‭ ‬ان‭ ‬صحة‭ ‬بوتفليقة‭ ‬ليست‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يرام‭ ‬بعد‭ ‬اجراء‭ ‬الفحوصات‭ ‬الطبية‭ ‬في‭ ‬جنيف‭ ‬،‭ ‬وقال‭ ‬سياسي‭ ‬معارض‭ ‬ان‭ ‬المسألة‭ ‬واضحة‭ ‬الرجل‭ ‬يريد‭ ‬ان‭ ‬يودع‭ ‬الحياة‭ ‬بجنازة‭ ‬رئاسية‭ ‬ليس‭ ‬اكثر‭ ‬،‭ ‬ويجب‭ ‬تفهم‭ ‬وضعه‭ . ‬فيماقرر‭ ‬علي‭ ‬بنفليس‭ ‬أبرز‭ ‬منافسي‭ ‬الرئيس‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬بوتفليقة‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬عامي‭ ‬2004‭ ‬و2014،‭ ‬عدم‭ ‬الترشح‭ ‬لانتخابات‭ ‬الثامن‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬نيسان/ابريل‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬الجزائر،‭ ‬حسب‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬وصلت‭ ‬نسخة‭ ‬منه‭ ‬الى‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭.‬ووصلت‭ ‬عدة‭ ‬عربات‭ ‬يفترض‭ ‬أنها‭ ‬تنقل‭ ‬مغلفات‭ ‬تحوي‭ ‬تواقيع‭ ‬دعم‭ ‬ترشح‭ ‬الرئيس‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬بوتفليقة‭ ‬لانتخابات‭ ‬18‭ ‬نيسان/ابريل‭ ‬الرئاسية،‭ ‬الى‭ ‬مقر‭ ‬المجلس‭ ‬الدستوري‭ ‬الأحد،‭ ‬اليوم‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬المهلة‭ ‬القانونية‭ ‬لتقديم‭ ‬الترشيحات،‭ ‬بحسب‭ ‬وسائل‭ ‬اعلام‭ ‬جزائرية‭. ‬وعلى‭ ‬العب‭ ‬من‭ ‬الورق‭ ‬المقوي‭ ‬البيضاء‭ ‬التي‭ ‬نقلتها‭ ‬العربات‭ ‬كتبت‭ ‬عبارة‭ ‬«مديرية‭ ‬حملة‭ ‬المرشح‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬يوتفليقة–رئاسيات‭ ‬2019»،‭ ‬بحسب‭ ‬صحافية‭ ‬في‭ ‬وسيلة‭ ‬اعلام‭ ‬جزائرية‭.‬

وكانت‭ ‬عربات‭ ‬مماثلة‭ ‬وصلت‭ ‬الى‭ ‬المجلس‭ ‬الدستوري‭ ‬خلال‭ ‬الاقتراع‭ ‬الاخير‭ ‬في‭ ‬2014‭ ‬قبيل‭ ‬وصول‭ ‬بوتفليقة‭ ‬ليودع‭ ‬شخصيا‭ ‬ملف‭ ‬ترشحه،‭ ‬رغم‭ ‬آثار‭ ‬الجلطة‭ ‬الدماغية‭ ‬التي‭ ‬تعرض‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬2013‭.‬

وكان‭ ‬الرئيس‭ ‬بوتفليقة‭ ‬أنهى‭ ‬تخمينات‭ ‬استمرت‭ ‬لأشهر‭ ‬بشأن‭ ‬ترشحه‭ ‬بعد‭ ‬اعلانه‭ ‬في‭ ‬العاشر‭ ‬من‭ ‬شباط/فبراير‭ ‬أنه‭ ‬سيترشح‭ ‬لولاية‭ ‬خامسة،‭ ‬ما‭ ‬تسبب‭ ‬بحركة‭ ‬احتجاج‭ ‬ضد‭ ‬نظامه‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬منذ‭ ‬انتخابه‭ ‬رئيسا‭ ‬في‭ ‬1999‭.‬

وجاء‭ ‬اعلان‭ ‬بنفليس‭ ‬قبل‭ ‬صدور‭ ‬بيان‭ ‬عن‭ ‬بوتفليقة‭ ‬مساء‭ ‬الاحد‭ ‬أكد‭ ‬فيه‭ ‬أنه‭ ‬يعد،‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬انتخابه،‭ ‬بتنظيم‭ ‬انتخابات‭ ‬رئاسية‭ ‬مبكرة‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬مرشحا‭ ‬فيها‭.‬

وقال‭ ‬بنفليس‭ ‬في‭ ‬البيان‭ ‬«مكاني‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬هيهات‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬في‭ ‬منافسة‭ ‬انتخابية‭ ‬رفض‭ ‬شعبنا‭ ‬بحدة‭ ‬شروط‭ ‬و‭ ‬ظروف‭ ‬و‭ ‬أساليب‭ ‬انعقادها»‭ ‬مضيفا‭ ‬«لقد‭ ‬نطق‭ ‬الشعب‭ ‬و‭ ‬قال‭ ‬كلمته‭ ‬–‭ ‬الكلمة‭ ‬الفصل–‭ ‬و‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬في‭ ‬وسعي‭ ‬سوى‭ ‬أن‭ ‬أتشرف‭ ‬بالإصغاء‭ ‬إليه‭ ‬و‭ ‬بالامتثال‭ ‬لأمره»‭.‬

وتابع‭ ‬«ان‭ ‬إجراء‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬في‭ ‬الظروف‭ ‬الحالية‭ ‬و‭ ‬طبقا‭ ‬للشروط‭ ‬التي‭ ‬أملتها‭ ‬قوى‭ ‬غير‭ ‬دستورية‭ ‬لا‭ ‬مسؤولة‭ ‬قد‭ ‬فقدت‭ ‬كلية‭ ‬معناها‭ ‬وعلة‭ ‬وجودها»‭ ‬مضيفا‭ ‬«لقد‭ ‬استرجع‭ ‬الشعب‭ ‬الجزائري‭ ‬حقه‭ ‬كاملا‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬مصيره‭ ‬وسيطرته‭ ‬على‭ ‬زمام‭ ‬أموره»‭.‬

وأكد‭ ‬بنفليس‭ ‬«لم‭ ‬يقل‭ ‬الشعب‭ ‬الجزائري‭ ‬كلمته‭ ‬الأخيرة»‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يجري‭ ‬في‭ ‬الجزائر‭.‬

وكان‭ ‬بنفليس‭ ‬تولى‭ ‬منصب‭ ‬رئيس‭ ‬وزراء‭ ‬بوتفليقة‭ ‬بين‭ ‬العامين‭ ‬2000‭ ‬و2003‭ ‬ثم‭ ‬منصب‭ ‬امين‭ ‬عام‭ ‬جبهة‭ ‬التحرير‭ ‬الوطني،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يقطع‭ ‬مع‭ ‬بوتفليقة‭ ‬رافضا‭ ‬دعمه‭ ‬لولاية‭ ‬ثانية‭.‬

وحذر‭ ‬بنفليس‭ ‬في‭ ‬بيانه‭ ‬من‭ ‬أنه‭ ‬«في‭ ‬سجل‭ ‬سائر‭ ‬الأزمات‭ ‬السياسية‭ ‬التي‭ ‬واجهتها‭ ‬الجزائر‭ ‬منذ‭ ‬استقلالها‭ ‬تنفرد‭ ‬الأزمة‭ ‬السياسية‭ ‬الراهنة‭ ‬بدقتها‭ ‬و‭ ‬حساسيتها‭ ‬و‭ ‬بجسامة‭ ‬المخاطر‭ ‬التي‭ ‬تنطوى‭ ‬عليها‭ ‬بالنسبة‭ ‬لمصير‭ ‬الدولة‭ ‬الوطنية»‭.‬

وأضاف‭ ‬ان‭ ‬الشعب‭ ‬«يلتف‭ ‬حول‭ ‬قيم‭ ‬الحرية‭ ‬و‭ ‬الحقوق‭ ‬والمواطنة‭ ‬(‭..‬)‭ ‬يرفع‭ ‬راية‭ ‬الحداثة‭ ‬السياسية‭ ‬و‭ ‬الديمقراطية‭ ‬(‭..‬)‭ ‬ويطالب‭ ‬باسترجاع‭ ‬مواطنته‭ ‬المغيبة‭ ‬تارة‭ ‬و‭ ‬المصادرة‭ ‬تارة‭ ‬أخرى»‭.‬

وحصل‭ ‬بنفليس‭ ‬على‭ ‬6,4‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬الاصوات‭ ‬في‭ ‬2004‭ ‬و12,3‭ ‬بالمئة‭ ‬في‭ ‬2014‭ ‬ليحل‭ ‬في‭ ‬المرتين‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬الثانية‭ ‬بعد‭ ‬بوتفليقة‭ ‬الذي‭ ‬أعيد‭ ‬انتخابه‭ ‬بلا‭ ‬انقطاع‭ ‬منذ‭ ‬2004‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬80‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬الاصوات‭.‬

وكانت‭ ‬المعارضة‭ ‬الجزائرية‭ ‬حاولت‭ ‬بلاجدوى‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬مرشح‭ ‬واحد‭ ‬للانتخابات‭ ‬القادمة‭.‬

ومن‭ ‬ابرز‭ ‬المرشحين‭ ‬للرئاسة‭ ‬الجنرال‭ ‬المتقاعد‭ ‬علي‭ ‬غديري‭ ‬الذي‭ ‬دخل‭ ‬فجأة‭ ‬عالم‭ ‬السياسة‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬2018‭ ‬واعدا‭ ‬ب‭ ‬«تغيير»‭ ‬وب»جمهورية‭ ‬ثانية»،‭ ‬وهو‭ ‬غير‭ ‬مسنود‭ ‬من‭ ‬حزب‭ ‬ويصعب‭ ‬تحديد‭ ‬مدى‭ ‬شعبيته‭.‬

وهناك‭ ‬أيضا‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬بلعيد‭ ‬(55‭ ‬عاما)‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬غادر‭ ‬حزب‭ ‬جبهة‭ ‬التحرير‭ ‬في‭ ‬2011‭. ‬وكان‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬3‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬الاصوات‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬في‭ ‬2014‭.‬

ووصل‭ ‬رجل‭ ‬الاعمال‭ ‬رشيد‭ ‬نكاز‭ ‬الكثير‭ ‬الحضور‭ ‬في‭ ‬شبكات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬بعد‭ ‬ظهر‭ ‬الاحد‭ ‬الى‭ ‬المجلس‭ ‬الدستوري‭ ‬حيث‭ ‬يفترض‭ ‬أن‭ ‬يقدم‭ ‬ملفه‭. ‬لكن‭ ‬يبدو‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يستوفي‭ ‬كل‭ ‬الشروط‭ ‬المطلوبة‭ ‬للترشح‭.‬

وقالت‭ ‬حركة‭ ‬مجتمع‭ ‬السلم‭ ‬أبرز‭ ‬حزب‭ ‬اسلامي‭ ‬في‭ ‬الجزائر‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬غادر‭ ‬الائتلاف‭ ‬الرئاسي‭ ‬في‭ ‬2012،‭ ‬أنه‭ ‬سيقاطع‭ ‬الاقتراع‭ ‬اذا‭ ‬ترشح‭ ‬بوتفليقة‭.‬