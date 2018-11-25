بوبجي تقتل شاباً في العراق وتلميذ يطعن معلمته بوحي لعبة

اربيل – الزمان

أعلنت مديرية شرطة سوران في أربيل، الجمعة، عن مقتل شاب أثناء محاولته تقليد لعبة «البوبجي» مع أصدقائه في المحافظة. وأكد المتحدث باسم شرطة سوران الرائد سعدون نبي في بيان أن:»الشاب ا. ا.م تعرض للقتل أثناء عودته من رحلة سياحية مع أربعة من أصدقائه»، مشيرا إلى أن ذلك جاء بعدما طلب الشاب من أصدقائه تقليد لعبة «بوبجي» لكي يوثق الرحلة بفيديو، دون علمه بأن السلاح الذي كان يحمله أحدهم محشو بالرصاص». وتابع المتحدث:» طوقت قوة أمنية مكان الحادث، ونقلت الجثة إلى الطب العدلي (الشرعي)، فيما فتحت تحقيقا لمعرفة ملابساته». وأفاد مصدر أمني في محافظة كركوك، في 29 تشرين الاول الماضي ، بأن مدنيا قتل أثر شجار مسلح اندلع بين صديقين بسبب لعبة «البوبجي» جنوبي المحافظة.

وتحدثت تقارير صحفية في وقت سابق عن تأثير ألعاب الموبايل، وأبرزها لعبة «بوبجي» التي وصلت ببعض الأزواج إلى ساحات احدى محاكم بغداد طلبا للطلاق بسبب اللعبة. وفي مصر ، اوحت لعبة الكترونية لتلميذ بقتل معلمته ، حيث كشفت وزارة الداخلية المصرية تفاصيل جريمة مريعة ارتكبها تلميذ في المدرسة الثانوية لم يتجاوز عمره الـ 16 عاما. وذكر مسؤول في مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، أن مركز شرطة في مدينة الإسكندرية تلقى بلاغا بالعثور على جثة المواطنة وعمرها 59 سنة ومهنتها معلمة، داخل شقتها.

وأضاف المصدر أن الشرطة عثرت على جثة المجني عليها وعليها آثار عدة طعنات في أنحاء متفرقة، وبجانبها حقيبة مدرسية داخلها سكين كبير الحجم داخل كيس بلاستيك، وورقة مدون عليها عبارات تحث على القتل، وفردة حذاء رياضي وسترة، اكتشف فيما بعد أنها تعود للقاتل.

وتوصلت التحريات إلى أن مرتكب الجريمة “سيف الدين. إ. س” عمره 16 سنة، تلميذ في الصف الأول الثانوي، وبعد إلقاء القبض عليه ومواجهته اعترف بارتكابه الجريمة.

ومن ضمن اعترافات المراهق قال إنه مارس إحدى الألعاب الإلكترونية، موضحا أن تلك اللعبة ولدت لديه فكرة القتل، فأحضر سكينين من منزله وتوجه لمنزل مدرسته كعادته أسبوعيا لتلقيه درسا خصوصيا لديها ولدى دخوله لمنزلها طلب منها كوب ماء وبعد ذلك غافلها ووجه لها العديد من الطعنات ليفر هاربا تاركا حقيبته وحذاءه والسترة الخاصة به.