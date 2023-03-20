بوادر رغبة باريس في تجديد عقد ميسي

{ مدريد – وكالات- وذكرت صحيفة فرنسية أن أداء ميسي في الخسارة (0-2) أمام رين بالدوري، لم يهدأ الشكوك تجاهه وسط مفاوضات تجديد عقده.

وأضافت أن مسؤولي باريس سان جيرمان لم يعودوا متأكدين من رغبتهم في تجديد عقد ميسي صاحب الـ35 عامًا.

وأوضحت: “عقد ميسي يتضمن إمكانية تجديده لموسم ثالث، إلا أن إدارة باريس توصلت لاتفاق شفهي على توقيع عقد جديد خلال تواجد ليو في قطر لخوض المونديال”.

وكشفت أن هناك اتجاها داخل النادي الباريسي يرى ضرورة تغيير القوام الهجومي للفريق.

كما يشير آخرون إلى أن الاحتفاظ بميسي لن يكون جيدا في ظل توتر العلاقة بينه وبين الجماهير.

وختمت “ليكيب” تقريرها بالإشارة إلى إطلاق الجماهير الباريسية صافرات الاستهجان ضد ميسي قبل مباراة رين، علاوة على تجاهل النجم الأرجنتيني تحيتهم رفقة الفريق بعد اللقاء.