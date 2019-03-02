بهية : الوقت حان لتأسيس متحف متخصص بالمخطوطات –  بغداد – فائزجواد

بغداد تحتضن الملتقى الدولي لفن الخط العربي

بهية : الوقت حان لتأسيس متحف متخصص بالمخطوطات – بغداد – فائز جواد

افتتحت جمعية الخطاطين العراقيين صباح امس السبت ملتقى بغداد الدولي لفن الخط العربي وتضمن الملتقى الذي افتتحه عدد من الشخصيات الثقافية والفنية ومدير عام دائرة الفنون العامة علي عويد ونقيب الفنانين العراقيين جبار جودي مجموعة من المخطوطات العربية التي ابدعت في نقشها انامل الفنانين من العراق والدول العربية ، عرض اكثر مئة مخطوطة في غاية الروعة والجمال ابدع في رسمها عدد من الفنانين العراقيين وضيوفهم من الدول العربية ، وبمبادرة من جمعية الفنانين التشكيليين العراقيين في المنصور احتضنت قاعتها اعمال الملتقى الدولي الذي نظمته جمعية الخطاطين العراقيين ، التي شكرت كل من اسهم بشكل رائع في دعم فعاليات الملتقى.

وقال رئيس الجمعية الدكتور روضان بهية داود (عندما نصف فن الخط العربي بانه اينما ظهر بهر فاننا لانكون مغالين فقد نشا هذا الفن بوصفه وسيلة للتدوين وتوثيق المعرفة وكل ما يفكر به الانسان لكنه سرعان متطور الى فن جمالي لايقف عند حدود البعد الوظيفي تدوينا وقراءة وانما تجاوزها الى معطى يعكس الكثير من القيم الجمالية التي ترتقي باحاسيسنا الى مستويات عليا ) .

مضيفا ( لقد دابت جمعيتنا ومنذ تاسيسها عام 1974 الى يومنا هذا ان يكون هدفها ومدار انشطتها خدمة فن الخط العربي والحفاظ عليه سيما عبر المعارض والمهرجانات ومنها النشاط الحالي ) .

وختم ( ونامل ان يشكل هذا الملتقى تحفيزا للمؤسسات الرسمية في عراقنا بان تجعل فن الخط العربي في دائرة برامجها وخططها السنوية وتاسيس متحف متخصص لفن الخط العربي والاهتمام بنشر نفائس المخطوطات على صعيد المطبوعات الاثرية والنتاجات المتميزة لكبار خطاطينا على صعيد المطبوعات والاهتمام الاستثنائي بالخطاط بوصفه الفنان المبدع لهذا الفن الخالد )

وشارك في الملتقى اكثر من مئة فنان وفنانة من العراق ومختلف الدول العربية الى جانب ضيوف الملتقى الخطاطين عبد الامير البناي ، الخطاطة فاطمة بغالي ، الخطاطة نرجس نور الدين ، الخطاط محمد قنا والخطاط حاكم غانم .