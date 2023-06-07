بن رحمون يوقّع ديوانه الجديد في رواق بيت الشعر بالمغرب

الرباط – الزمان

يحتضنُ رواق بيت الشعر في المغرب لقاءات مع شعراء صدرت أعمالهم ضمن منشورات بيت الشعر، لتوقيعها والتحاور بشأنها مع جمهور القرّاء.

الحدث سيكون على طول فترة المعرض الدولي للكتاب و النشر المنظم مابين 1-11 حزيران (يونيو) 2023

ويوقع الشاعر المغربي عبد الحق بن رحمون ديوانه “وجهي في النهر، يدي في البياض“ في الخميس 8 يونيو/ حزيران 2023 على الرابعة مساء برواق بيت الشعر في المغرب جناح C12.

من جهته قال الشاعر والنقاد المغربي الزبير خياط : “يد في النهر يد في البياض” مجموعة شعرية ارتقت بالكائن الواقع إلى الممكن الشعري الحالم الأبهى جماليا وإنسانيا . ما قاساه الشاعر بفقد الأبوين وما قاسته الإنسانية بفقد شروط حياتها الجميلة إبان كوفيد ينقله الشاعر بتطريزات شعرية تخلق عالمها الإبداعي المحلّق بكبرياء وأمل فوق المعاناة والألم. النصوص الشعرية الموغلة في ذاتها بلغة صوفية شفيفة تنتصر بالبياض والماء رمزين للحياة الجميلة كما يراها ويحلم بها الشاعر ، حياة مهما أوغلت بنا في القسوة إلا أنها برعاية سماوية إلهية تسير بفُلكها نحو شط النجاة” .

وفي قصيدة “مدينة الله” تسبغ الأم على ابنها الشاعر سابغات الرضا وتكلأه برعايتها في الأرض و السماء وتدعو له بالسداد والبصيرة :

قالت في يدك حفنة طين

فوق كتفك ريش طير

وفي قلبك بصر كالشجر

حيثما اتجهت

تصل إلى بر الامان. ص 23

تيمات الإيمان والأمل والأمومة والأبوة والوفاء والمطلق والجوهر والكتابة تنتصر في الديوان على نقيضاتها وتفتح أفق الشعر على الصفاء والمطلق . والشاعر في توقه لجوهره الروحي يختصر كلامه وسلامه وتعظيمه وإيمانه في هذا المقطع الجميل المُقطّر المُعطر بنقائه فيقول:

ما أَعْظمكِ سيِّدتَنا بِجَوْهَرِ البَياضِ

والسَّفَـــرِ الأَبَـــدِيِّ.

سَلامِي إلَيْكِ

وأنتِ تَصِلينَ إلى غَيْمَةٍ

سابِحَةٍ في سَماءِ الله .

روح الشعر السارية في نسغ هذا الديوان تكتب نفسها بلغة حداثية رمزية ومجازية متموجة بإيقاعاتها المختلفة لتخلق توليفات مبناها ومعناها . وتصنع بلغة الشعر أفق الشاعر الواسع ورؤياه المنتصرة للمستقبل والأمل .