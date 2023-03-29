بنّ سيء السمعة يصعد الى القمة بفضل التغيّر المناخي

جيا‭ ‬لاي‭ (‬فيتنام‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬للبنّ‭ ‬من‭ ‬نوع‭ ‬روبوستا‭ ‬سمعة‭ ‬سيئة،‭ ‬وقد‭ ‬يكون‭ ‬ترتيبه‭ ‬متأخراً‭ ‬في‮ ‬تراتبية‭ ‬القهوة‭ ‬بسبب‭ ‬طعمه‭ ‬المر‭ ‬ولونه‭ ‬الباهت،‭ ‬لكنّ‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المزارعين‭ ‬في‭ ‬فيتنام‭ ‬أخذوا‭ ‬على‭ ‬عاتقهم‭ ‬ردّ‭ ‬الاعتبار‭ ‬له،‭ ‬إذ‭ ‬أن‭ ‬التغيّر‭ ‬المناخي‭ ‬قد‭ ‬يعيد‭ ‬خلط‭ ‬الأوراق‭.‬

وتخلت‭ ‬تران‭ ‬تي‭ ‬بيك‭ ‬نو‭ ‬عن‭ ‬مهنتها‭ ‬الاساسية‭ ‬وهي‭ ‬التصميم‭ ‬الداخلي‭ ‬لتنتقل‭ ‬إلى‭ ‬إنتاج‭ ‬البنّ،‭ ‬مع‭ ‬أنها‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬تعرف‭ ‬شيئاً‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬المنتج‭ ‬قبل‭ ‬عشر‭ ‬سنوات،‭ ‬عندما‭ ‬كانت‭ ‬تعمل‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬هو‭ ‬شي‭ ‬مين‭.‬

وباتت‭ ‬تران‭ ‬البالغة‭ ‬42‭ ‬عاماً‭ ‬تدير‭ ‬اليوم‭ ‬مزرعتها‭ ‬الخاصة‭ “‬موري‭”‬‮ ‬في‭ ‬مرتفعات‭ ‬فيتنام،‭ ‬حيث‭ ‬تزرع‭ ‬بنّاً‭ ‬من‭ ‬نوع‭ “‬روبوستا‭”‬،‭ ‬تأمل‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يضاهي‭ ‬يوماً‭ ‬بنكهته‭ ‬وجودته‭ ‬حبوب‭ “‬أرابيكا‭” ‬التي‭ ‬تتربع‭ ‬في‭ ‬الصدارة‭. ‬‮ ‬

وقالت‭ ‬نو‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬في‭ ‬مزرعتها‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬بليكو‭ (‬في‭ ‬وسط‭ ‬فيتنام‭) ‬إن‭ ‬لحبوب‭ ‬البنّ‭ ‬التي‭ ‬تنبث‭ ‬في‭ ‬أرضها‭ “‬رائحة‭ ‬الفاكهة‭ ‬والزهور،‭ ‬ومذاق‭ ‬قوي،‭ ‬لكنه‭ ‬حلو‭”.‬

واضافت‭ “‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يعرف‭ ‬المزارعون‭ ‬الفيتناميون‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬إضفاء‭ ‬مذاق‭ ‬جيّد‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الحبوب‭”.‬

ويحتوي‭ ‬نوع‭ “‬روبوستا‭” ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬لزمن‭ ‬طويل‭ ‬يلقى‭ ‬أي‭ ‬اهتمام‭ ‬من‭ ‬شركات‭ ‬القهوة‭ ‬العملاقة‭ ‬على‭ ‬غرار‭ “‬ستارباكس‭”‬،‭ ‬على‭ ‬ضعف‭ ‬كمية‭ ‬الكافيين‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ “‬أرابيكا‭” ‬تقريباً،‭ ‬وهو‭ ‬موجود‭ ‬في‭ ‬معظم‭ ‬أنواع‭ ‬القهوة‭ ‬السريعة‭ ‬التحضير،‭ ‬وكذلك‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬أنواع‭ ‬الإسبريسو‭.‬‮ ‬

لكنّ‭ “‬روبوستا‭” ‬عالق‭ ‬في‭ “‬حلقة‭ ‬مفرغة‭ ‬تتعلق‭ ‬بالنوعية‭ ‬الرديئة‭”‬،‭ ‬وفقًا‭ ‬لماريو‭ ‬فرنانديز‭ ‬من‭ ‬جمعية‭ ‬القهوة‭ “‬سبيشلتي‭ ‬كوفي‭ ‬أسوسييشن‭” ‬Specialty‭ ‬Coffee‭ ‬Association‭.‬

وشرح‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬المألوف‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬حبوب‭ “‬روبوستا‭” ‬العادية‭ ‬متعفنة‭ ‬أو‭ ‬غير‭ ‬ناضجة‭ ‬أو‭ ‬مصابة‭ ‬بأضرار‭ ‬شديدة‭ ‬بفعل‭ ‬الحشرات،‭ ‬وبالتالي‭ ‬إذ‭ ‬شُربت‭ ‬القهوة‭ ‬المصنوعة‭ ‬منها‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬إضافات،‭ ‬لا‭ ‬يكون‭ ‬مذاقها‭ ‬لذيذاً،‭ ‬و‭”‬لا‭ ‬أحد‭ ‬يريد‭ ‬أن‭ ‬يدفع‭ ‬أكثر،‭ ‬ولا‭ ‬يوجد‭ ‬حافز‭ ‬لتحسين‭ ‬الجودة‭”.‬

إلاّ‭ ‬أن‭ ‬لحبوب‭ “‬روبوستا‭” ‬مزايا‭ ‬تتفوق‭ ‬بها‭ ‬على‭ ‬منافستها،‭ ‬ومنها‭ ‬أن‭ ‬غلاّتها‭ ‬أكثرة‭ ‬وفرة،‭ ‬وأنها‭ ‬أكثر‭ ‬قدرة‭ ‬على‭ ‬تحمّل‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬الأعلى‭.‬‮ ‬

‮ ‬ويشكّل‭ ‬التغير‭ ‬المناخي‭ ‬مصدر‭ ‬قلق‭ ‬كبير‭ ‬لصناعة‭ ‬القهوة‭ ‬التي‭ ‬يبلغ‭ ‬حجمها‭ ‬مليارات‭ ‬الدولارات،‭ ‬إذ‭ ‬يتوقع‭ ‬العلماء‭ ‬تراجع‭ ‬المحاصيل،‭ ‬وانخفاض‭ ‬مساحات‭ ‬الأراضي‭ ‬الصالح‭ ‬لهذه‭ ‬الزراعة‭.‬

وينمو بنّ‭ “‬أرابيكا‭” ‬الذي‭ ‬يمثّل‭ ‬نحو‭ ‬60‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬الإنتاج‭ ‬العالمي‭ ‬على‭ ‬المرتفعات‭ ‬في‭ ‬إثيوبيا‭ ‬وجنوب‭ ‬السودان،‭ ‬ويناسبه‭ ‬متوسط‭ ‬حرارة‭ ‬سنوية‭ ‬يبلغ‭ ‬نحو‭ ‬19‭ ‬درجة‭ ‬مئوية‭.‬

أما‭ “‬روبوستا‭”‬،‭ ‬فيتأثر‭ ‬كغيره‭ ‬بالاحترار‭ ‬المناخي،‭ ‬لكنّه‭ ‬يستطيع‭ ‬تحمل‭ ‬حرارة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬23‭ ‬درجة‭.‬

ورأت‭ ‬فام‭ ‬في‭ ‬ديب‭ ‬جيانغ،‭ ‬نائبة‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لـ‭”‬ترونغ‭ ‬نغوين‭” ‬التي‭ ‬تُعَدّ‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬شركات‭ ‬القهوة‭ ‬في‭ ‬فيتنام‭ ‬أن‭ ‬انخفاض‭ ‬إنتاج‭ “‬أرابيكا‭” ‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل‭ ‬سيدفع‭ ‬الناس‭ ‬إلى‭ “‬إيجاد‭ ‬مصدر‭ ‬آخر‭” ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬القهوة‭.‬‮ ‬‭ ‬وأعلنت‭ ‬الحكومة‭ ‬الفيتنامية‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬صدر‭ ‬أخيراً‭ ‬أن‭ ‬البنّ‭ ‬وفّر‭ ‬أربعة‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬أي‭ ‬بزيادة‭ ‬32‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬سنوي،‭ ‬بسبب‭ ‬النقص‭ ‬في‭ ‬بنّ‭ “‬أرابيكا‭” ‬من‭ ‬البرازيل‭ ‬التي‭ ‬تعاني‭ ‬أحوال‭ ‬طقس‭ ‬حادة‭ ‬وقصوى‭.‬‮ ‬

وقال‭ ‬المُزارع‭ ‬هوانغ‭ ‬ما‭ ‬هونغ‭ ‬الذي‭ ‬شارك‭ ‬بإنتاجه‭ ‬من‭ ‬بنّ‭ “‬روبوستا‭” ‬في‭ ‬معرض‭ ‬بون‭ ‬ما‭ ‬ثووت‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬القهوة‭ ‬المصنوعة‭ ‬منه‭ “‬أنيقة‭” ‬و‭”‬مذهلة‭”.‬‮ ‬‭ ‬واضاف‭ ‬هونغ‭ (‬53‭ ‬عاماً‭) ‬أن‭ ‬مفتاح‭ ‬التغيير‭ ‬هو‭ ‬قطف‭ ‬كرز‭ ‬البن‭ ‬يدوياً‭ ‬وفقط‭ ‬عندما‭ ‬ينضج‭ ‬تماماً‭. ‬ويضيف‭ “‬إنه‭ ‬عضوية‭ ‬بالكامل‭”.‬

ويعود‭ ‬إدخال‭ “‬روبوستا‭” ‬إلى‭ ‬فيتنام‭ ‬إلى‭ ‬الفرنسيين‭ ‬الذين‭ ‬جاؤوا‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬القرن‭ ‬التاسع‭ ‬عشر،‭ ‬لكنّ‭ ‬تصدير‭ “‬روبوستا‭” ‬‮ ‬الفيتنامي‭ ‬لم‭ ‬يبدأ‭ ‬إلا‭ ‬في‭ ‬تسعينات‭ ‬القرن‭ ‬الفائت‭. ‬وزادت‭ ‬الصادرات‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬طنّ‭ ‬في‭ ‬البداية‭ ‬إلى‭ ‬نحو‭ ‬مليونَي‭ ‬طن‭ ‬عام‭ ‬2022‭. ‬وتحتل‭ ‬فيتنام‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬ترتيب‭ ‬منتجي‭ ‬القهوة‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬بعد‭ ‬البرازيل،‭ ‬والثاني‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬إنتاج‭ “‬روبوستا‭”.‬

وباتت‭ ‬منتجات‭ “‬نغوين‭ ‬كوفي‭ ‬سابلاي‭” ‬التي‭ ‬تتولى‭ ‬تصدير‭ ‬البنّ‭ ‬الفيتنامي‭ ‬إلى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬تُباع‭ ‬في‭ ‬محال‭ ‬السوبرماركت‭ ‬الراقية‭ ‬المستوى‭ “‬هول‭ ‬فودز‭”.‬‮ ‬

‮ ‬ورأت‭ ‬شركة‭ “‬دبليو‭ ‬جي‭ ‬إس‭ ‬إن‭” ‬أن‭ ‬التحول‭ ‬في‭ ‬الموقف‭ ‬تجاه‭ “‬روبوستا‭” ‬بدأ‭ ‬بالفعل،‭ ‬فيما‭ ‬أفادت‭ ‬شركة‭ “‬فولكافيه‭” ‬‮ ‬أن‭ “‬روبوستا‭” ‬شكلت‭ ‬48‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬الطلب‭ ‬العالمي‭ ‬سنة‭ ‬2022‭.‬

وفي‭ ‬مزرعتيهما‭ ‬الجبليتين‭ ‬في‭ ‬المرتفعات‭ ‬الوسطى‭ ‬لفيتنام،‭ ‬بدأ‭ ‬هونغ‭ ‬ونو‭ ‬يلمسان‭ ‬ثمار‭ ‬جهودهما‭.‬

‮ ‬وأصبحت‭ ‬منتجاتهما‭ ‬تحظى‭ ‬بتقدير‭ ‬أكبر‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الوطني،‭ ‬وتبيعها‭ ‬محمصات‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت،‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ودول‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬آسيا‭.‬

‮ ‬وقال‭ ‬نو‭ “‬إنه‭ ‬الوقت‭ ‬المثالي‭ ‬لكي‭ ‬تحجز‭ ‬حبوب‭ ‬البن‭ ‬الفيتنامية‭ ‬الدقيقة‭ ‬مكانها‭ ‬في‭ ‬العالم‭”.‬‮ ‬