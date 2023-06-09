بنيّان يلتقي وفداً من اللجنة البارالمية العراقية

بغداد – هشام السلمان

التقى وفد من اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية برئاسة عقيل حميد رئيس اللجنة ، مستشار رئيس الوزراء العراقي اياد بنيان لشؤون الشباب والرياضة. ورحب بنيان بوفد اللجنة معربا عن سعادته بهذا اللقاء مبديا حرصه للتعاون مع اللجنة البارالمبية للوقوف على أهم المعضلات والمشاكل التي تقف حائلا بطريق تحقيق الانجاز الرياضي الذي عودتنا علية البارالمبية العراقية لاسيما وانها مقبلة على مشاركتين مهمتين هما الدورة الاسيوية في الصين في تشرين الاول المقبل والدورة البارالمببة في باريس العام المقبل 2024. وناقش المجتمعون المشاركة الاسيوية والجانب المالي الذي تُعاني منه اللجنة البارالمبية العراقية وايضا مسألة التعديلات في قانون اللجنة البارالمبية رقم 65 لسنة 2017 فضلا عن قانون الاتحادات الرياضية. وتطرق الاجتماع الى مسألة ملكية الاراضي التابعة للجنة البارالمبية العراقية واهمية الحصول على موافقة مجلس الوزراء بتغير جنس الارض للاستفادة منها في الرياضة البارالمبية ومناقشة الاراضي العائدة للجنة في المحافظات العراقية. وتطرق اللقاء للموازنة السنوية وضرورة السعي لاطلاقها وهو ما يجعل اللجنة قادرة على اقامة المعسكرات التدريبية استعدادا للمشاركات الخارجية المهمة التي تكلف مبالغ كبيرة لاسيما وهناك الكثير من اللاعبين الذين حققوا التأهل للدورة الاسيوية وايضا للدورة البارالمبية وهم على ابواب المشاركة فيهما ولذلك لابد من تخصيص منحة مالية بموافقة السيد رئيس الوزراء لاجل تحقيق الانجاز العراقي المرتقب. واشاد المستشار بالعمل الاداري للجنة البارالمبية وما تم تقديمه من مقترحات واحصائيات بانجاز الاوسمة في المشاركات الخارجية ووعد بتذليل الصعاب لما تم طرحه خلال اللقاء. وحضر مع رئيس اللجنة البارالمبية عقيل حميد مجلي عودة الامين العام وعبيد الغزي الامين المالي وسعد عبد المجيد و أحمد العاني ومزهر غانم اعضاء المكتب التنفيذي للجنة و كوثر حسين رئيس اتحاد القوس والسهم ومحمد السلامي المدير التنفيذي وهشام السلمان مدير الاعلام في اللجنة.