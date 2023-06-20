فاتح عبدالسلام

هناك‭ ‬هدر‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬الطعام‭ ‬في‭ ‬المطاعم‭ ‬العراقية،‭ ‬غالبا‭ ‬ما‭ ‬تذهب‭ ‬بقايا‭ ‬الطعام‭ ‬الى‭ ‬سلال‭ ‬القمامة،‭ ‬وقلما‭ ‬تهتم‭ ‬بعض‭ ‬المطاعم‭ ‬بتجميع‭ ‬البقايا‭ ‬المتروكة‭ ‬على‭ ‬موائد‭ ‬الزبائن‭ ‬لتتحول‭ ‬اطعمة‭ ‬للطيور‭ ‬وبعض‭ ‬الحيوانات‭ ‬أو‭ ‬التحول‭ ‬الى‭ ‬أسمدة‭ ‬عضوية‭. ‬لكن‭ ‬ذلك‭ ‬كله‭ ‬لا‭ ‬يخضع لتنظيم‭ ‬واسع‭ ‬من‭ ‬جمعيات‭ ‬او‭ ‬جهات‭ ‬تعنى‭ ‬بالإفادة‭ ‬من‭ ‬بقايا‭ ‬الطعام‭ ‬في‭ ‬المطاعم‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬والمدن‭.‬

‭ ‬وهناك‭ ‬جانب‭ ‬اخر،‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬جهات‭ ‬رسمية‭ ‬في‭ ‬تأسيس‭ ‬بنوك‭ ‬الطعام‭ ‬من‭ ‬الأغذية‭ ‬السليمة‭ ‬التي‭ ‬تتبرع‭ ‬بها‭ ‬جهات‭ ‬مختلفة‭ ‬كفنادق‭ ‬ومطاعم‭ ‬وجمعيات‭ ‬ومزارعين‭ ‬واشخاص،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحويلها‭ ‬الى‭ ‬من‭ ‬يحتاجها‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الدخل‭ ‬المحدود‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬العوائل‭ ‬كبيرة‭ ‬العدد‭ ‬بحسب‭ ‬المناطق‭ ‬والمتاح‭ ‬من‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ ‬المتبرع‭ ‬بها،‭ ‬لاسيما‭ ‬ذات‭ ‬العمر‭ ‬القصير‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬توزع‭ ‬بسرعة‭ ‬خشية‭ ‬التلف‭. ‬كما‭ ‬انّ‭ ‬الارزاق‭ ‬الجافة‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تفيد‭ ‬بنوك‭ ‬الطعام‭.‬

حتى‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬المتقدمة‭ ‬توجد‭ ‬بنوك‭ ‬طعام‭ ‬بحسب‭ ‬بطاقات‭ ‬خاصة‭ ‬توزع‭ ‬للعاطلين‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬أو‭ ‬الذين‭ ‬وفقدوا‭ ‬وظائفهم‭ ‬لأسباب‭ ‬مختلفة‭ ‬أو‭ ‬وفق‭ ‬تقديرات‭ ‬الحاجة‭ ‬التي‭ ‬تحددها‭ ‬البلديات‭.‬

ربما‭ ‬توجد‭ ‬تجارب‭ ‬محلية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬مبادرات‭ ‬من‭ ‬جمعيات‭ ‬خيرية،‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬وجدنا‭ ‬أنشطة‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬مناسبات‭ ‬دينية،‭ ‬كما‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬رمضان‭ ‬المبارك‭ ‬والعيدين،‭ ‬لاسيما‭ ‬في‭ ‬نطاقات‭ ‬احياء‭ ‬سكانية،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬شاملة‭ ‬لمدن‭ ‬كاملة‭. ‬ولمناسبة‭ ‬عيد‭ ‬الأضحى‭ ‬المبارك،‭ ‬نجد‭ ‬هناك‭ ‬جمعيات‭ ‬تستقبل‭ ‬الأموال‭ ‬من‭ ‬الناس‭ ‬الذين‭ ‬يرومون‭ ‬نحر‭ ‬الاضاحي‭ ‬للمناسبة‭ ‬المقدسة،‭ ‬ويقومون‭ ‬بتوزيع‭ ‬منظم‭ ‬للحوم‭ ‬الأضاحي،‭ ‬على‭ ‬جداول‭ ‬تضم‭ ‬أسماء‭ ‬المستحقين‭ ‬من‭ ‬العوائل‭.‬

هناك‭ ‬حاجة‭ ‬لإنشاء‭ ‬مصانع‭ ‬تعليب‭ ‬محلية‭ ‬تفيد‭ ‬من‭ ‬التقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬لكي‭ ‬يتم‭ ‬استخدام‭ ‬الفواكه‭ ‬والخضراوات‭ ‬التي‭ ‬تزيد‭ ‬عن‭ ‬الحاجة‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬المواسم،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬نقلها‭ ‬وتوزيعها‭ ‬الى‭ ‬مدن‭ ‬وبلدات‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬تكافل‭ ‬ودعم‭ ‬اجتماعي‭. ‬وبشكل‭ ‬عام،‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬عمليات‭ ‬تصنيع‭ ‬الأغذية‭ ‬المعلبة‭ ‬محدودة‭ ‬للغاية،‭ ‬ويمكن‭ ‬الإفادة‭ ‬من‭ ‬إمكانات‭ ‬متاحة‭ ‬لتحقيق‭ ‬أفضل‭ ‬النتائج‭. ‬وهذا‭ ‬كله‭ ‬بحاجة‭ ‬الى‭ ‬دعم‭ ‬تنسيقي‭ ‬حكومي‭ ‬وتسهيلات‭ ‬استثمارية‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬خطط‭ ‬إنتاجية‭ ‬في‭ ‬المدن‭ ‬لتلبية‭ ‬تلك‭ ‬الحاجات‭.‬

رئيس التحرير-الطبعة الدولية

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