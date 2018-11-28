بنك انكلترا يحذر من خسارة الجنيه الاسترليني 25% وماي تخوض معركة الاقناع

لندن – الزمان

حذر بنك انكلترا (المركزي البريطاني) الاربعاء من أن عدم التوصل الى اتفاق حول بريكست سيؤدي إلى أزمة مالية في بريطانيا وسيتسبب في خسارة الجنيه الاسترليني 25% من قيمته.

وقال البنك في تقرير إن مثل هذا السيناريو يمكن أن يعني تراجعاً بنسبة 8% في إجمالي الناتج المحلي في الربع الأول من 2019. فيما أعلنت الحكومة البريطانية الأربعاء أن ثمة كلفة سيتكبّدها الاقتصاد البريطاني نتيجة خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي وذلك في تقرير يسلط الضوء على أن الاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي سيحدّ من الأضرار.

وفي حين لم تضمن ماي تصويت النواب البريطانيين في 11 كانون الأول/ديسمبر لصالح الاتفاق الذي أبرمته الأحد مع الاتحاد الأوروبي، يشير التقرير إلى أن الخروج من الاتحاد من دون اتفاق سيقتطع من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة 9,3% على مدى 15 عاماً.

أما الاتفاق الذي توصلت إليه ماي والذي يتعرض لانتقادات من داخل حزبها المحافظ، فسيكلّف 3,9% من الناتج المحلي الإجمالي.

إلا أن الرقمين يأخذان بالاعتبار واقع أن المملكة المتحدة ستتمكن من إبرام كل اتفاقات التبادل الحرّ التي ترغب بها، حسب ما أكد التقرير المؤلف من 83 صفحة والذي يشير إلى وجوب التعامل مع هذه التوقعات بحذر «بسبب الشكوك المتعلقة بهذا النوع من التحليل الاقتصادي».

وصرّحت ماي أمام النواب البريطانيين الذين تحاول إقناعهم بالتصويت لصالح هذا الاتفاق الذي تم أبرامه في بروكسل بعد 17 شهراً من المفاوضات الصعبة أن «هذا التحليل لا يُبيّن أننا سنصبح أكثر فقراً في المستقبل» مضيفة أنه «يثبت أن حالنا ستكون أفضل مع هذا الاتفاق».

لكن قبل أقل من أسبوعين من التصويت، لا تزال تيريزا ماي بعيدة عن تأمين عدد الأصوات المطلوب والانتقادات التي تعرّضت لها الأربعاء أعطتها شيئاً من طعم المواجهة التي تنتظرها.

وقال زعيم المعارضة العمالية جيريمي كوربن «بات واضحاً الآن أن البرلمان لن يدعم هذه الخطة. حان وقت العمل على خطة أخرى». وبالإضافة إلى حزب العمال، يعارض الاتفاق كل من حليف تيريزا ماي الحزب الوحدوي الديموقراطي الإيرلندي الشمالي والنواب المحافظين المؤيدين لبريكست متشدد والنواب المؤيدين للاتحاد الأوروبي من الحزب الليبرالي الديموقراطي والنواب الاسكتلنديين الاستقلاليين. وفي محاولة لجذب دعم البريطانيين وبالتالي دعم ممثليهم في البرلمان، تجري تيريزا ماي جولة في البلاد تأخذها بعد ظهر الأربعاء إلى محيط غلاسغو، أكبر مدينة في اسكتلندا. ومن المتوقع أن تصرّح رئيسة الوزراء بحسب مقتطفات من خطابها نُشرت مسبقاً «أنه اتفاق جيّد لأرباب العمل الاسكتلنديين وسيحمي الوظائف».

«غير مقبول»

وستحاول تيريزا ماي بشكل خاص طمأنة الاسكتلنديين في ما يتعلق بمسألة الصيد التي تعتبر حساسة جدا في اسكتلندا.