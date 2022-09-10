الأنبار: السكك الحديد تقترب من إنهاء أعمال جسر نهر الورار

بناء 18 مدرسة بالحويجة لإستيعاب الطلبة

بغداد – الزمان

اكدت دائرة الأشغال العامة في محافظة كركوك، إنجاز ثمانية عشر مدرسة في قضاء الحويجة، ضمن مشاريع المحافظة للعام الماضي. وقال مدير الأشغال في المحافظة، جاسم محمد المفرجي، في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (الملاكات الفنية والهندسية في الدائرة انجزت ثمانية عشر مدرسة في نواحي وقرى وارياف قضاء الحويجة)، مبيناً ان (هذه المشاريع من ضمن خطة المحافظة للعام الماضي)، واشار الى ان (المدارس المُنجزة تحتوي على اعداد صفوف مختلفة، حسب الكثافة السكانية لكل منطقة)، مؤكداً ان (المدارس الجديدة اصبحت جاهزة للإفتتاح، في اطار معالجة الزخم الحاصل في مدارس القضاء، بعد تعرض العديد منها الى الدمار بسبب هجومات تنظيم داعش). في غضون ذلك، شرعت فرق الشركة العامة للسكك الحديد، التابعة لوزارة النقل ، بالمراحل الأخيرة من اعمال صب المقترب لجسر الورار، من جهة محافظة الأنبار، مؤكدة انجازها في الأيام المقبلة.

ملاكات هندسية

وذكر بيان تلقته (الزمان) امس ان (الملاكات الهندسية والفنية في المنطقة التابعة للشركة، تواصل العمل لإنجاز المراحل الأخيرة من صب المقترب للجسر من جهة شرق الرمادي بطول اربعة امتار وعرض 12 متراً)، مضيفاً انها (انجزت تغليف سواقي خنادق التمديدات الكهربائية بالبلاطات الخرسانية بقياس 50 في 50 سنتميتراً للجسر)، ولفت الى انه (سيُسلَّم المشروع في غضون الأيام القادمة بالتنسيق مع الجهة المنفذة للمحافظة)، وبين ان (الوزارة وجهت بالشروع لبناء الجسور الرئيسية والقناطر المتضررة، على خط سكة حديد بغداد – القائم – عكاشات ، لتحسين الخدمات في المناطق الغربية). وطرحت هيئة استثمار ذي قار، الوجبة الاولى من الفرص الإستثمارية المتاحة في المحافظة. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (المستثمرين واصحاب الأعمال التجارية، يمكنهم التقديم وفق السياقات)، مبيناً ان (هنالك فرص استثمارية اخرى ستعلن المحافظة عنها في الأيام المقبلة)، ونوه الى ان (الإدارة الجديدة للهيئة، وضعت الية ميسَّرة امام المستثمرين، بتوفير بيئة استثمارية كبيرة ، الغاء رتابة السياق الإداري، ومنح التسهيلات كافة امام الجميع دون تمييز)، واضاف ان (الحركة الإستثمارية ستسهم بتنشيط سوق العمل والقضاء على البطالة ، بمشاركة المستثمرين في زيادة حركة البناء والإعمار التي تشهدها المحافظة).