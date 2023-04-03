بناء المصافي قرار مهم وجوهري – سعيد ياسين موسى

عادة الدول المنتجة للنفط تقوم بتأسيس شبكة من المصافي الوطنية وفق معايير محددة منها القرب من مواقع الانتاج والخطوط الناقلة وتقييم احتياج المجتمع المحلي في الرقعة الجغرافية وكثيرين لا يعرفون ان مصفى كربلاء قرب الخط الاستراتيجي لنقل النفط الخام بمعنى سهولة النقل وإيصال الخام مع تأمين الاحتياجات للمجتمع المحلي والوطني من خلال شبكة من المحطات لتوزيع المشتقات.

كما من الممكن بناء مصافي ملحق بها شركة توزيع المشتقات وفق رقعة جغرافية محددة كما في الكثير من الدول والشركات العالمية .

من المنافع توفير فرص العمل للمجتمع المحلي مع التدريب والتطوير .

كما من الأهمية في تقليص استيرادات المشتقات النفطية من الخارج والاكتفاء الذاتي مع توفير مواد أولية تنتج من تكرير النفط الخام للنهوض بالصناعات المرتطبة بالمنتجات .

وأيضا انتاج الطاقة الكهربائية وتجهيز المجتمع المحلي بالطاقة الكهربائية للمنازل والمصانع بمعنى تشجيع المعامل والمصانع والورش الصناعية وهو مهم في النهوض باقتصاديات المجتمع المحلي .

كما من الضرورة الإلتفات الى أهمية الحفاظ على البيئة من خلال مساحات خضراء حول المصفى ومقترباتها.

وهنالك فقرة ممارسة المسؤولية الإجتماعية والخدمات الإجتماعية للمجتمع المحلي.