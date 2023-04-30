بمشاركة العراق إختتام ورشة عمل الإتحاد الدولي في السعودية

بغداد- الزمان

اختتمت، ورشةُ عملِ اتحادات دول غرب آسيا التي أقامها الاتحادُ الدوليّ لكرةِ القدم في العاصمةِ السعوديّة الرياض .وشارك اتحادُ الكرة في الورشةِ بوفدٍ ضم الأمينَ العامّ للاتحاد محمد فرحان، والأمين الماليّ كامل عداي ومدير البرنامج في الاتحادِ يوسف أحمد هادي.وتُعنى الورشة ببرنامج المنحة المالية الدوليّة في غرب آسيا، وبالاستثمارِ الاستراتيجيّ وبرنامج عمل الاتحاد الدوليّ لكرةِ القدم وكيفية ربط عقد الأهداف المُتفق عليها بالخطةِ الاستراتيجيّة للاتحاد والتحليل العميق والحوكمة المالية، وبرامج الفيفا للتطوير الفنيّ والتمكين، إضافةً إلى برامج تطوير كرةِ القدم للسيدات في الفيفا ودراسة أنموذج حالة برنامج الأردن، فضلاً عن المهاراتِ الرقمية.ومن جهة أخرى أكد عُضو المكتب التنفيذيّ في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم محمد ناصر عدم وصول أي كتابٍ رسميّ إلى الآن من قبل إدارةِ نادي مانشستر يوناتيد يبلغ الاتحادَ العراقيّ برفض أو قبول النادي الإنكليزيّ للاعب زيدان إقبال من أجل تَمثيلِ مُنتخبِ الشباب في نهائياتِ كأس العالم المُقبلة في الأرجنتين والتي ستنطلق في 20 من الشهر المقبل.وبيّن ناصر لم يصلنا أي ردٍّ من جانبِ النادي الإنكليزيَ سلباً كان أم إيجاباً.

جهود كبيرة

مشيراً إلى: إن جُهوداً كبيرةً تبذل من أجل تواجد زيدان في نهائياتِ كأس العالم للشباب دون 20 عاماً.وأضافَ لا يزال سعينا مستمراً من أجل تواجد إقبال، يضاف إلى ذلك يسعى والدُ اللاعب أيضاً، بالإضافةِ إلى اللاعب نفسه، بالجلوس مع ناديه، من أجل إقناعه بانضمامه إلى صُفوفِ منتخبنا في مونديال الشَبابِ في الساعاتِ المُقبلة.واختتم عضو الاتحاد محمد ناصر حديثه إن رئيسَ الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم عدنان درجال سيستغل تواجده في بريطانيا في اليومين المقبلين من أجل الجُلوسِ مع إدارةِ النادي لإقناعهم بمنح الضوءِ الأخضر للاعب من أجل التواجد في الاستحقاقِ العالميّ المُرتقب.