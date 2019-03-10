جامعة هولندية تكرّم عراقية تجتاز الإعدادية بعام واحد

آيزيدية تنجو من آخر معاقل داعش في الباغوز بمساعدة طفلين

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

تمكنت امرأة ايزيدية الفرار من عناصر داعش في مدينة الباغوز السورية بمساعدة طفلين عراقيين بعد ادعائهما بانها والدتهما , حيث شقت سلوى مراد المتشحة بالسواد طريقها نحو قوات سوريا الديمقراطية لتعرف عن نفسها بأنها مختطفة إيزيدية كانت محتجزة لدى داعش. وروت مراد البالغة من العمر (21 عاماً) قصة اختطافها من قضاء شنكال واغتصابها من عناصر داعش.

وقالت (اختطفت مع والدتي وشقيقتي الصغرى واخي ذي 12 ربيعا بعد اخفاء زوجي وباعني داعش في أسواق السبي بالموصل يوم فرزوا النسوة حسب أعمارهن ثم فُصلت المتزوجات عن الفتيات ومن معها طفل عن التي ليس لديها أطفال واشتراني مقاتل عراقي).

ظروف عصيبة

واضافت (اتذكر تلك الأيام والظروف العصيبة التي مررت بها خلال السنوات الخمس الماضية حيث نُقلت من سنجار إلى تلعفر ومن ثم الى الموصل ومنها إلى مدينة الرقة وأجبرت على ممارسة أمور وتعرضت للاغتصاب مرات عدة).

مؤكدة (لن أنسى تلك اللحظات ما حييت عندما كنت سبية يبادلني قادة داعش بين بعضهم بعضاً حيث كانت هناك مزادات على موقع التلغرام الاجتماعي وغرف مغلقة على تطبيق واتساب), مشيرة الى ان (والدتي وشقيقتي وأخي الصغير اختطفوا وتمكن أبي وأخي الاخر من الفرار وهم يعيشون في أربيل، أما أختي المختطفة فشاهدتها مرة واحدة قبل ثلاثة أعوام بالرقة من بعدها اختفى أثرها).

وتمكنت مراد من الفرار من قبضة مسلح كان ينحدر من دولة طاجكستان بمساعدة وشجاعة طفلين عراقيين من مدينة صلاح الدين , حيث ادعى الأخوان أنها والدتهما وبعد خروج المحاصرين قبل ثلاثة أيام من الباغوز، سارت معهما نحو التلة حيث تقف العجلات التي أقلتهم نحو مناطق قوات سوريا الديمقراطية.

واضافت مراد (كي لا يفتضح أمري ذهب الأخ الأصغر وصعد إلى السيارة وبقي الأكبر برفقتي عندما كان يسأل الدواعش من معك كان يجيب إنها والدتي وهي مريضة وهكذا تمكنا من الهرب).

أما الأخوان صهيب ومنيب، فنقلا كيف عرضا على المقاتل الطاجيكي مبلغاً من المال لقاء السماح لمراد بالفرار، وقال صهيب يبلغ من العمر (16 عاما) (دفعنا له 3 آلاف دولار لكنه رفض بعد خروجه وانشغاله بالقتال وأثناء خروج آلاف المحاصرين ذهبنا إلى منزله وأخرجنا مراد واتجهنا نحو التلة لكن احدهم طلب البطاقات الشخصية وكان سيفتضح أمرنا). ويروي جابر البالغ من العمر (11 عاماً) الذي ينحدر من مدينة سنجار العراقية (كيف تم خطفه عندما كان عمره 6 سنوات ونقل بين مدن عراقية وسورية وخضع لدورات وأُرغم على حمل السلاح وكيفية تنفيذ هجوم انتحاري).

وتابع (كانوا يقولون لنا إننا أشبال داعش ذراع التنظيم العسكرية ودربونا على استخدام الأحزمة الناسفة وحمل السلاح وايضا نتعرض للضرب كثيراً ليشد ساعدنا حيث كنا نعيش في معسكرات مغلقة لتلقي التدريبات).

ولا يزال الطفل جندو (13 سنة) المنحدر من قرى جبال سنجار، يعيش حالة من الصدمة والذهول بعد سنوات أمضاها في قبضة التنظيم المتطرف و لا يصدق أنه وصل إلى نقطة آمنة خاضعة لقوات سوريا الديمقراطية الكردية – العربية، وقال (أجبروني على كثير من الأمور و كنت أتعرض للسجن كلما تحدثت بلغتي الأم الكردية خلال الأيام الأخيرة بالباغوز).

ولفت الى انه (يجهل مصير عائلته، واكد لقد قتلوا والدي واختطفت أمي، أما شقيقاتي البنات مختطفات منذ ذلك الاحتلال كما لدي أخ صغير مختطف بحثت عنه كثيراً ولم أجده). وعاش عشرات الألاف من الإيزيديين في قضاء سنجار حالة من التشرد إثر حصار فرضه داعش بين عامي 2014 و2015 عليهم . وتعرّض الكثير منهم إلى مذابح، في حين لم يتحدد مصير المئات من الرجال والشباب، وبحسب مصادر إيزيدية فأن (هناك أكثر من 500 فتاة وامرأة إيزيدية لا يزلن رهينات ومختطفات لدى داعش يرجّح أن يكن في الباغوز). وأفادت مصادر امس بأن العشرات من داعش سلموا أنفسهم في الباغوز. وقالت المصادر في تصريح امس أن (العشرات من مقاتلي داعش سلموا أنفسهم في الباغوز بعد تمديد الهدنة حتى صباح امس السبت).

مذبح الحرية

فيما رأى نائب رئيس الجبهة التركمانية العراقية حسن توران ان المكون قدم الالاف من القرابين على مذبح حريته وانتزاع حقوقه القومية والادارية في الوطن والحفاظ على وحدة البلد. وقال توران خلال الذكرى الثالثة لقصف ناحية تازة خورماتو بالأسلحة الكيميائية من قبل داعش في تصريح امس ان (قصف المدنيين بالأسلحة الكيماوية والغازات السامة كالخردل والكلور في تازة خورماتو هو وصمة عار على جبين مجرمي الارهاب الداعشي باستخدام اسلحة محرمة دوليا وقتل الابرياء من الاطفال والنساء والشيوخ وان مثل هذه الاعمال الجبانة والاستهداف الاخير لقوات الحشد التركماني في مخمور لن تؤثر على الروح القومية لأبنائنا في جميع المناطق). الى ذلك تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا للطالبة العراقية الايزيدية دلال غانم التي اجتازت مرحلة الاعدادية بعام واحد وتم تكريمها من قبل جامعة اوتريخت الهولندية .

وبحسب ما ذكره الناشطون ان (هذا التكريم جاء نتيجة اجتياز غانم مرحلة الاعدادية بعام واحد والتي من المفترض ان تكمل خلال ثلاث سنوات), واكدوا ان (غانم متميزة ومتفوقة علمياً في كلية الصيدلة في ذات الجامعة).