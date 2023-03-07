بماذا‭ ‬عاد‭ ‬مدبولي‭ ‬من‭ ‬قطر بشأن‭ ‬الاخوان‭ ‬المطلوبين؟

‭ ‬القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة

​​كشف‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬للزمان‭ ‬أن‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬المصري‭ ‬زار‭ ‬قطر‭ ‬مؤخرا‭ ‬حيث‭ ‬طلب‭ ‬من‭ ‬السلطات‭ ‬القطرية‭ ‬تسليم‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬القيادات‭ ‬الإخوانية‭ ‬الهاربة‭ ‬لديها‭ ‬،‭ ‬وتأمل‭ ‬السلطات‭ ‬المصرية‭ ‬أن‭ ‬تستجيب‭ ‬قطر‭ ‬للطلب‭ ‬المصري‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تحسن‭ ‬العلاقات‭ ‬المصرية‭ ‬القطرية‭ ‬والذي‭ ‬توج‭ ‬بزيارة‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬المصري‭ ‬لقطر‭ ‬مؤخرا‭ ‬،‭ ‬وكانت‭ ‬السلطات‭ ‬المصرية‭ ‬قد‭ ‬طلبت‭ ‬من‭ ‬تركيا‭ ‬تسليمها‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الإعلاميين‭ ‬التابعين‭ ‬للإخوان‭ ‬وعلى‭ ‬رأسهم‭ ‬معتز‭ ‬مطر‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬طلبت‭ ‬من‭ ‬الانتربول‭ ‬الدولي‭ ‬وضعهم‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬الشخصيات‭ ‬المطلوب‭ ‬تسليمهم‭ ‬إلى‭ ‬مصر‭ . ‬وانتقل‭ ‬الاعلاميون‭ ‬المطلوبون‭ ‬الى‭ ‬لندن‭ ‬وافتتحوا‭ ‬فضائية‭ ‬جديدة‭ ‬ضد‭ ‬نظام‭ ‬السيسي‭. ‬فيما‭ ‬أكد‭ ‬اللواء‭ ‬فاروق‭ ‬المقرحي‭ ‬مساعد‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬الأسبق‭ ‬وعضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشيوخ‭ ‬المصري‭ ‬أن‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬قيادات‭ ‬الإخوان‭ ‬الهاربة‭ ‬في‭ ‬الخارج‭ ‬تواصلت‭ ‬مع‭ ‬السلطات‭ ‬المصرية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬بعض‭ ‬الشخصيات‭ ‬المقربة‭ ‬من‭ ‬النظام‭ ‬لدراسة‭ ‬إمكانية‭ ‬عودتهم‭ ‬إلى‭ ‬مصر‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬عفو‭ ‬عام،‭ ‬كما‭ ‬حدث‭ ‬مع‭ ‬ممدوح‭ ‬حمزة‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬السلطات‭ ‬المصرية‭ ‬رفضت‭ ‬تلك‭ ‬الطلبات‭ ‬لأنها‭ ‬ترفض‭ ‬التصالح‭ ‬مع‭ ‬الشخصيات‭ ‬المتورطة‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬العنف‭. ‬أما‭ ‬بالنسبة‭ ‬للشخصيات‭ ‬المتورطة‭ ‬في‭ ‬قضايا‭ ‬أخرى‭ ‬فإن‭ ‬القضاء‭ ‬هو‭ ‬المنوط‭ ‬بتبرئة‭ ‬تلك‭ ‬الشخصيات‭.‬

‭ ‬وفي‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬ومع‭ ‬استمرار‭ ‬الخلافات‭ ‬بين‭ ‬جبهة‭ ‬لندن‭ ‬الاخوانية‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬يقودها‭ ‬ابراهيم‭ ‬منير‭ ‬وجبهة‭ ‬اسطنبول‭ ‬التي‭ ‬يقودها‭ ‬محمود‭ ‬حسين

،‭ ‬كشف‭ ‬مصدر‭ ‬مقرب‭ ‬من‭ ‬جماعة‭ ‬الإخوان‭ ‬طلب‭ ‬عدم‭ ‬ذكر‭ ‬اسمه‭ ‬أن‭ ‬اختيار‭ ‬صلاح‭ ‬عبد‭ ‬الحق‭ ‬كمرشح‭ ‬لمنصب‭ ‬نائب‭ ‬المرشد‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬وصية‭ ‬إبراهيم‭ ‬زاد‭ ‬من‭ ‬الانقسام‭ ‬داخل‭ ‬الجماعة‭ ‬بعد‭ ‬اعتراض‭ ‬جبهة‭ ‬محمود‭ ‬حسين‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الاختيار،‭ ‬والتي‭ ‬رأت‭ ‬أن‭ ‬ترشيح‭ ‬احد‭ ‬الاسماء‭ ‬لشغل‭ ‬هذا‭ ‬المنصب‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يحظى‭ ‬بإجماع‭ ‬التيارات‭ ‬كافة‭ ‬داخل‭ ‬الجماعة‭.‬

بقية‭ ‬الخبر‭ ‬على‭ ‬الموقع

وأشارت‭ ‬التقارير‭ ‬أن‭ ‬ترشيح‭ ‬عبد‭ ‬الحق‭ ‬لهذا‭ ‬المنصب‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تردد‭ ‬محمد‭ ‬البحيري‭ ‬أحد‭ ‬الأسماء‭ ‬البارزة‭ ‬داخل‭ ‬الجماعة‭ ‬وعدم‭ ‬رغبته‭ ‬في‭ ‬قيادة‭ ‬الجماعة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬التوقيت‭ ‬الصعب‭ ‬رغم‭ ‬الضغوط‭ ‬التي‭ ‬تعرض‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬أنصاره،‭ ‬وأرجع‭ ‬المصدر‭ ‬أن‭ ‬فشل‭ ‬محاولات‭ ‬المصالحة‭ ‬بين‭ ‬طرفي‭ ‬الإخوان‭ ‬يرجع‭ ‬إلى‭ ‬تمسك‭ ‬محمود‭ ‬حسين‭ ‬بقيادته‭ ‬للجماعة‭ .‬

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