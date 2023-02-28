بلينكن يؤكد دعمه للجمهوريات السوفياتية السابقة وطائرة تخترق أجواء موسكو

استانا‭ (‬كازاخستان‭) ‬–‭ ‬موسكو‭ -‬الزمان‭ ‬

تحطّمت‭ ‬طائرة‭ ‬مسيّرة‭ ‬الثلاثاء‭ ‬قرب‭ ‬قرية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬موسكو،‭ ‬حسبما‭ ‬أفاد‭ ‬حاكم‭ ‬محلّي،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬الطائرة‭ ‬كانت‭ ‬‮«‬على‭ ‬الأرجح‮»‬‭ ‬تستهدف‭ ‬بنية‭ ‬تحتية‭ ‬مدنية،‭ ‬وسط‭ ‬مخاوف‭ ‬من‭ ‬هجمات‭ ‬أوكرانية‭ ‬في‭ ‬روسيا‭.‬

وقال‭ ‬الحاكم‭ ‬اندري‭ ‬فوروبيوف‭ ‬عبر‭ ‬تلغرام،‭ ‬‮«‬ليس‭ ‬هناك‭ ‬ضحايا،‭ ‬ولا‭ ‬دمار‭ ‬على‭ ‬الأرض‮»‬،‭ ‬مضيفاً‭ ‬أنّ‭ ‬المسيّرة‭ ‬تحطّمت‭ ‬قرب‭ ‬قرية‭ ‬غوباستوفو‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬حوالى‭ ‬100‭ ‬كيلومتر‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬موسكو‭.‬‮ ‬

‭ ‬وأعرب‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأميركي‭ ‬أنتوني‭ ‬بلينكن‭ ‬الثلاثاء‭ ‬عن‭ ‬دعم‭ ‬بلاده‭ ‬للجمهوريات‭ ‬السوفياتية‭ ‬السابقة‭ ‬الخمس‭ ‬في‭ ‬آسيا‭ ‬الوسطى،‭ ‬حيث‭ ‬تأمل‭ ‬واشنطن‭ ‬تعزيز‭ ‬نفوذها‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬قوة‭ ‬الوصاية‭ ‬الروسية‭ ‬السابقة‭ ‬وثقل‭ ‬الصين‭ ‬المتنامي‭. ‬في‭ ‬أستانا،‭ ‬بدأ‭ ‬بلينكن‭ ‬لقاءاته‭ ‬مع‭ ‬وزراء‭ ‬خارجية‭ ‬كازاخستان‭ ‬وأوزبكستان‭ ‬وقرغيزستان‭ ‬وطاجيكستان‭ ‬وتركمانستان،‭ ‬خلال‭ ‬جولته‭ ‬التي‭ ‬تأتي‭ ‬بعد‭ ‬عام‭ ‬على‭ ‬غزو‭ ‬روسيا‭ ‬لأوكرانيا‭. ‬وتهدف‭ ‬زيارته‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬نفوذ‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬الواقعة‭ ‬ضمن‭ ‬دائرة‭ ‬نفوذ‭ ‬الجار‭ ‬الروسي‭ ‬القوي،‭ ‬الوصاية‭ ‬السابقة‭ ‬المنشغلة‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬والنفوذ‭ ‬الصيني‭ ‬المتنامي،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مشروع‭ ‬استثماراتها‭ ‬في‭ ‬‮«‬طرق‭ ‬الحرير‭ ‬الجديدة‮»‬‭.‬‮ ‬‭ ‬أشار‭ ‬بلينكن،‭ ‬في‭ ‬أبرز‭ ‬إعلان‭ ‬صرح‭ ‬عنه‭ ‬خلال‭ ‬زيارته،‭ ‬إلى‭ ‬تخصيص‭ ‬25‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬إضافية،‭ ‬بعد‭ ‬حزمة‭ ‬أولى‭ ‬مماثلة‭ ‬أعلنت‭ ‬في‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر،‭ ‬لمساعدة‭ ‬دول‭ ‬آسيا‭ ‬الوسطى‭ ‬على‭ ‬تنويع‭ ‬طرق‭ ‬التجارة‭ ‬وخلق‭ ‬فرص‭ ‬العمل‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭.‬

‭ ‬‮«‬سيادة‮»‬‭ ‬

وشدد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأميركي‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬على‭ ‬تمسك‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بـ‭ ‬‮«‬سيادة‭ ‬ووحدة‭ ‬أراضي‭ ‬واستقلال‮»‬‭ ‬الدول‭ ‬الخمس‭ ‬في‭ ‬آسيا‭ ‬الوسطى‭.‬

وأكد‭ ‬بلينكن‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬تدعم‭ ‬بحزم‭ ‬سيادة‭ ‬كازاخستان‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تتشارك‭ ‬مع‭ ‬روسيا‭ ‬حدوداً‭ ‬تمتدّ‭ ‬7500‭ ‬كيلومتر،‭ ‬‮«‬وجميع‭ ‬الدول‭ ‬كذلك،‭ ‬لتقرر‭ ‬مستقبلها‭ ‬بحرية،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬شنت‭ ‬روسيا‭ ‬غزوًا‭ ‬واسع‭ ‬النطاق‭ ‬على‭ ‬أوكرانيا‭ ‬قبل‭ ‬عام‮»‬‭.‬

أثار‭ ‬غزو‭ ‬روسيا‭ ‬مخاوف‭ ‬لدى‭ ‬بعض‭ ‬جاراتها‭. ‬وإن‭ ‬احتفظت‭ ‬موسكو‭ ‬وأستانا‭ ‬بعلاقات‭ ‬وثيقة،‭ ‬فإنها‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬بمنأى‭ ‬من‭ ‬التوترات‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬الأخيرة‭. ‬ويبدو‭ ‬أن‭ ‬كازاخستان‭ ‬المترامية‭ ‬الأطراف‭ ‬مهتمة‭ ‬خصوصا‭ ‬بمراعاة‭ ‬الأقلية‭ ‬الكبيرة‭ ‬الناطقة‭ ‬بالروسية‭ ‬لديها‭ ‬علمًا‭ ‬بأن‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬استخدم‭ ‬الانتهاكات‭ ‬المزعومة‭ ‬ضد‭ ‬الناطقين‭ ‬بالروسية‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬كإحدى‭ ‬الحجج‭ ‬لتبرير‭ ‬هجومه‭.‬

وأكد‭ ‬أنتوني‭ ‬بلينكن‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أنّ‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬‮«‬مصمّمة‭ ‬على‭ ‬تعزيز‮»‬‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬كازاخستان‭ ‬التي‭ ‬تمكّنت‭ ‬منذ‭ ‬سقوط‭ ‬الاتحاد‭ ‬السوفياتي‭ ‬من‭ ‬اتباع‭ ‬دبلوماسية‭ ‬متعدّدة‭ ‬الأوجه‭ ‬وأبرمت‭ ‬تحالفات‭ ‬مع‭ ‬شركاء‭ ‬مختلفين‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬نفوذ‭ ‬موسكو‭ ‬الساحق‭. ‬وردا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬الزيارة،‭ ‬تظاهر‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الكرملين،‭ ‬دميتري‭ ‬بيسكوف،‭ ‬بعدم‭ ‬الاهتمام،‭ ‬مشددًا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬لروسيا‭ ‬‮«‬علاقاتها‭ ‬الثنائية‮»‬‭ ‬مع‭ ‬هذه‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬يشكل‭ ‬قسم‭ ‬منها‭ ‬تحالفات‭ ‬اقتصادية‭ ‬وعسكرية‭ ‬باشراف‭ ‬موسكو‭.‬

‮«‬دفع‭ ‬جديد‮»‬‭ ‬

التقى‭ ‬بلينكن‭ ‬الذي‭ ‬سيتوجه‭ ‬مساء‭ ‬إلى‭ ‬أوزبكستان‭ ‬المجاورة،‭ ‬الرئيس‭ ‬قاسم‭ ‬جومارت‭ ‬توكاييف‭ ‬الذي‭ ‬رحب‭ ‬بهذه‭ ‬الزيارة‭ ‬معتبرا‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬ذات‭ ‬أهمية‭ ‬خاصة‭ ‬لإعطاء‭ ‬دفع‭ ‬جديد‭ ‬لبناء‭ ‬تعاون‭ ‬استراتيجي‮»‬‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭.‬‮ ‬‭ ‬شكر‭ ‬الرئيس‭ ‬الكازاخستاني‭ ‬الذي‭ ‬أعيد‭ ‬انتخابه‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬81‭% ‬من‭ ‬الأصوات‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬خلال‭ ‬انتخابات‭ ‬رئاسية‭ ‬جرت‭ ‬بدون‭ ‬منافسة،‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬‮«‬دعمها‭ ‬الثابت‭ ‬والقوي‮»‬‭ ‬وأكد‭ ‬أنه‭ ‬يريد‭ ‬‮«‬تعميق‭ ‬وتقوية‮»‬‭ ‬الشراكة‭ ‬بين‭ ‬أستانا‭ ‬وواشنطن‭.‬‮ ‬

ولا‭ ‬تتوهم‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بشأن‭ ‬احتمال‭ ‬أن‭ ‬تتخلّى‭ ‬هذه‭ ‬الجمهوريات‭ ‬الخمس‭ ‬عن‭ ‬شريكتها‭ ‬التاريخية‭ ‬روسيا،‭ ‬ولا‭ ‬بشأن‭ ‬تأثير‭ ‬الصين‭ ‬القوي،‭ ‬لكنها‭ ‬تلعب‭ ‬ورقة‭ ‬‮«‬الشريك‭ ‬الموثوق‮»‬،‭ ‬كما‭ ‬تفعل‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬مكان‭ ‬آخر‭ ‬في‭ ‬إفريقيا‭ ‬أو‭ ‬أميركا‭ ‬اللاتينية‭.‬

في‭ ‬خضم‭ ‬الحرب‭ ‬على‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬يحرص‭ ‬قادة‭ ‬دول‭ ‬في‭ ‬آسيا‭ ‬الوسطى‭ ‬على‭ ‬اتخاذ‭ ‬موقف‭ ‬حذر‭ ‬نظرًا‭ ‬لاتفاقات‭ ‬الدفاع‭ ‬الرسمية‭ ‬مع‭ ‬موسكو‭ ‬وللاهمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والأمنية‭ ‬لروسيا،‭ ‬من‭ ‬هنا‭ ‬كانت‭ ‬مواقفهم‭ ‬متوازنة‭ ‬حيال‭ ‬النزاع‭. ‬فقد‭ ‬امتنعت‭ ‬الجمهوريات‭ ‬الخمس‭ ‬عن‭ ‬تأييد‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬قرارات‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬التي‭ ‬تدين‭ ‬الغزو‭.‬

وبينت‭ ‬دراسة‭ ‬حديثة‭ ‬أجراها‭ ‬البنك‭ ‬الأوروبي‭ ‬لإعادة‭ ‬الإعمار‭ ‬والتنمية‭ ‬ارتفاع‭ ‬صادرات‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬إلى‭ ‬كازاخستان‭ ‬وأرمينيا‭ ‬وقرغيزستان،‭ ‬وهي‭ ‬ثلاث‭ ‬دول‭ ‬أعضاء‭ ‬في‭ ‬اتحاد‭ ‬جمركي‭ ‬مع‭ ‬روسيا‭.‬‮ ‬

ويعزو‭ ‬البنك‭ ‬الأوروبي‭ ‬لإعادة‭ ‬الإعمار‭ ‬والتنمية‭ ‬التدفق‭ ‬غير‭ ‬المعتاد‭ ‬للصادرات‭ ‬الى‭ ‬الرغبة‭ ‬في‭ ‬الالتفاف‭ ‬على‭ ‬العقوبات‭ ‬الغربية‭ ‬الهائلة‭ ‬ضد‭ ‬روسيا‭.‬‮ ‬‭ ‬في‭ ‬موازاة‭ ‬ذلك،‭ ‬تسعى‭ ‬واشنطن‭ ‬إلى‭ ‬تجنيب‭ ‬آسيا‭ ‬الوسطى‭ ‬الإجراءات‭ ‬المتخذة‭ ‬ضد‭ ‬روسيا‭ ‬عبر‭ ‬منح‭ ‬إعفاء‭ ‬من‭ ‬العقوبات‭ ‬لتحالف‭ ‬خطوط‭ ‬أنابيب‭ ‬بحر‭ ‬قزوين‭ ‬الذي‭ ‬ينقل‭ ‬النفط‭ ‬الكازاخستاني‭ ‬إلى‭ ‬الأسواق‭ ‬الأوروبية‭ ‬عبر‭ ‬روسيا‭.‬