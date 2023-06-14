بلينكن الى بكين لاستئناف الحوار وبرلين تتحسب للتحديات الروسية الصينية

برلين‭- ‬واشنطن‭ – ‬الزمان‭ ‬

أكدت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأربعاء‭ ‬أن‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬أنتوني‭ ‬بلينكن‭ ‬أعاد‭ ‬تحديد‭ ‬موعد‭ ‬زيارته‭ ‬لبكين‭ ‬نهاية‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع،‭ ‬سعيا‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬إدارة‭ ‬مسؤولة‮»‬‭ ‬للعلاقات‭ ‬المتوترة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭. ‬وقال‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬ماثيو‭ ‬ميلر‭ ‬‮«‬سيلتقي‭ ‬بلينكن‭ ‬مسؤولين‭ ‬بارزين‭ ‬في‭ ‬جمهورية‭ ‬الصين‭ ‬الشعبية‭ ‬حيث‭ ‬سيناقش‭ ‬أهمية‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬خطوط‭ ‬اتصال‭ ‬مفتوحة‭ ‬لإدارة‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والصين‭ ‬بشكل‭ ‬مسؤول‮»‬‭. ‬وأكدت‭ ‬حكومة‭ ‬المستشار‭ ‬الألماني‭ ‬أولاف‭ ‬شولتس‭ ‬في‭ ‬استراتيجيتها‭ ‬للأمن‭ ‬القومي‭ ‬التي‭ ‬كشفت‭ ‬عنها‭ ‬الأربعاء،‭ ‬أنّ‭ ‬الصين‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أنّها‭ ‬‮«‬شريكة‮»‬‭ ‬لألمانية،‭ ‬إلّا‭ ‬أنّها‭ ‬تعمل‭ ‬‮«‬ضدّ‭ ‬مصالحنا‭ ‬وقيمنا‮»‬‭. ‬وقالت‭ ‬الحكومة‭ ‬الألمانية‭ ‬في‭ ‬الوثيقة‭ ‬المؤلّفة‭ ‬من‭ ‬حوالى‭ ‬80‭ ‬صفحة‭ ‬والتي‭ ‬عرضها‭ ‬المستشار‭ ‬أولاف‭ ‬شولتس‭ ‬ووزراء‭ ‬في‭ ‬حكومته،‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬الصين‭ ‬تحاول‭ ‬بطرق‭ ‬مختلفة‭ ‬إعادة‭ ‬تشكيل‭ ‬النظام‭ ‬الدولي‭ ‬القائم‭ ‬على‭ ‬القواعد،‭ ‬وتدّعي‭ ‬بشكل‭ ‬عدواني‭ ‬أكثر‭ ‬فأكثر‭ ‬السيادة‭ ‬الإقليمية‭ ‬وتتصرف‭ ‬باستمرار‭ ‬بشكل‭ ‬يتعارض‭ ‬مع‭ ‬مصالحنا‭ ‬وقيَمنا‮»‬‭.‬

وأضافت‭ ‬الوثيقة‭ ‬التي‭ ‬تمّ‭ ‬التفاوض‭ ‬بشأنها‭ ‬لأشهر‭ ‬داخل‭ ‬الائتلاف‭ ‬الحاكم‭ ‬في‭ ‬ألمانيا،‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬الصين‭ ‬شريك‭ ‬ومنافس‭ ‬وخصم‭ ‬منهجي‭. ‬نرى‭ ‬أنّ‭ ‬عناصر‭ ‬الخصومة‭ ‬والمنافسة‭ ‬قد‭ ‬ازدادت‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‮»‬‭.‬

تقدّم‭ ‬هذه‭ ‬الوثيقة،‭ ‬التي‭ ‬تبدو‭ ‬أقل‭ ‬طموحاً‭ ‬ممّا‭ ‬خطّطت‭ ‬له‭ ‬الأحزاب‭ ‬الثلاثة‭ ‬في‭ ‬الائتلاف‭ ‬في‭ ‬البداية،‭ ‬نظرة‭ ‬عامة‭ ‬على‭ ‬القضايا‭ ‬الأمنية،‭ ‬من‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬موسكو‭ ‬وبكين‭ ‬إلى‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬التهديدات‭ ‬التي‭ ‬يشكّلها‭ ‬الاحتباس‭ ‬الحراري‭.‬

وقالت‭ ‬وزيرة‭ ‬الخارجية‭ ‬الألمانية‭ ‬انالينا‭ ‬بيربوك‭ ‬التي‭ ‬تنتمي‭ ‬لحزب‭ ‬‮«‬الخضر‮»‬،‭ ‬أثناء‭ ‬عرض‭ ‬الوثيقة،‭ ‬‮«‬الأمن‭ ‬في‭ ‬القرن‭ ‬الحادي‭ ‬والعشرين‭ ‬يتعلّق‭ ‬بالحصول‭ ‬على‭ ‬الأدوية‭ ‬الحيوية‭ ‬من‭ ‬الصيدليات‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬موثوق‭. ‬الأمن‭ ‬يعني‭ ‬عدم‭ ‬التجسّس‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الصين‭ ‬عند‭ ‬الدردشة‭ ‬مع‭ ‬الأصدقاء‭ ‬أو‭ ‬التلاعب‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الروبوتات‭ ‬الروسية‭ ‬عند‭ ‬تصفّح‭ ‬شبكات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‮»‬‭.‬

صنّفت‭ ‬ألمانيا‭ ‬موسكو‭ ‬على‭ ‬أنّها‭ ‬‮«‬أكبر‭ ‬تهديد‭ ‬للسلام‮»‬،‭ ‬بينما‭ ‬وصفت‭ ‬بكين‭ ‬بأنّها‭ ‬‮«‬خصم‭ ‬منهجي‮»‬،‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬استراتيجيتها‭ ‬للأمن‭ ‬القومي،‭ ‬وهي‭ ‬وثيقة‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬تمّ‭ ‬الكشف‭ ‬عنها‭ ‬الأربعاء‭.‬

وبعد‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬النقاشات‭ ‬والتوترات‭ ‬داخل‭ ‬الائتلاف‭ ‬الحاكم،‭ ‬عرضت‭ ‬حكومة‭ ‬أولاف‭ ‬شولتس‭ ‬هذه‭ ‬الخلاصة‭ ‬المؤلّفة‭ ‬من‭ ‬نحو‭ ‬80‭ ‬صفحة،‭ ‬والتي‭ ‬تحدّد‭ ‬التحدّيات‭ ‬الأمنية‭ ‬التي‭ ‬تواجهها‭ ‬القوة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭.‬

وقال‭ ‬المستشار‭ ‬الألماني‭ ‬أمام‭ ‬الصحافة‭ ‬محاطاً‭ ‬بعدد‭ ‬من‭ ‬وزرائه‭ ‬الرئيسيين‭ ‬‮«‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬بلادنا،‭ ‬وضعنا‭ ‬استراتيجية‭ ‬للأمن‭ ‬القومي‮»‬‭.‬

تمّ‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬الوثيقة‭ ‬وتأجيلها‭ ‬مراراً،‭ ‬غير‭ ‬أنّها‭ ‬رأت‭ ‬النور‭ ‬أخيراً‭ ‬فيما‭ ‬يشهد‭ ‬التحالف‭ ‬الحكومي‭ ‬تراجعاً‭ ‬في‭ ‬استطلاعات‭ ‬الرأي،‭ ‬بينما‭ ‬تظهر‭ ‬توترات‭ ‬بين‭ ‬أعضائه‭ ‬المنتمين‭ ‬إلى‭ ‬حزب‭ ‬الخضر‭ ‬والليبراليين‭ ‬بشأن‭ ‬الميزانية‭ ‬ومكافحة‭ ‬الاحتباس‭ ‬الحراري‭.‬

تقدّم‭ ‬هذه‭ ‬الوثيقة،‭ ‬التي‭ ‬تعدّ‭ ‬أقلّ‭ ‬طموحاً‭ ‬مما‭ ‬نصّ‭ ‬عليه‭ ‬عقد‭ ‬التحالف‭ ‬المبرم‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬2021،‭ ‬نظرة‭ ‬عامة‭ ‬على‭ ‬القضايا‭ ‬الأمنية،‭ ‬من‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬موسكو‭ ‬وبكين‭ ‬إلى‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬والتهديدات‭ ‬المناخية‭. ‬وقالت‭ ‬وزيرة‭ ‬الخارجية‭ ‬الألمانية‭ ‬انالينا‭ ‬بيربوك‭ ‬التي‭ ‬تنتمي‭ ‬لحزب‭ ‬‮«‬الخضر‮»‬،‭ ‬أثناء‭ ‬عرض‭ ‬الوثيقة،‭ ‬‮«‬الأمن‭ ‬في‭ ‬القرن‭ ‬الحادي‭ ‬والعشرين‭ ‬يتعلّق‭ ‬بالحصول‭ ‬على‭ ‬الأدوية‭ ‬الحيوية‭ ‬من‭ ‬الصيدليات‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬موثوق‭. ‬الأمن‭ ‬يعني‭ ‬عدم‭ ‬التجسّس‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الصين‭ ‬عند‭ ‬الدردشة‭ ‬مع‭ ‬الأصدقاء‭ ‬أو‭ ‬التلاعب‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الروبوتات‭ ‬الروسية‭ ‬عند‭ ‬تصفّح‭ ‬شبكات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬دون‭ ‬مفاجآت،‭ ‬رأت‭ ‬المانيا‭ ‬أن‭ ‬روسيا‭ ‬تحتلّ‭ ‬مرتبة‭ ‬‮«‬أكبر‭ ‬تهديد‭ ‬للسلام‭ ‬والأمن‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الأوروبية‭ ‬الأطلسية‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬المنظور‮»‬‭. ‬وكان‭ ‬الغزو‭ ‬الروسي‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬في‭ ‬24‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬2022‭ ‬بمثابة‭ ‬‮«‬تغيير‭ ‬تاريخي‮»‬‭ ‬للسياسية‭ ‬الخارجية‭ ‬والدفاعية‭ ‬الألمانية،‭ ‬وفقاً‭ ‬لشولتس،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬إعادة‭ ‬تسليح‭ ‬البلاد‭. ‬وفي‭ ‬هذ‭ ‬السياق،‭ ‬تستعدّ‭ ‬ألمانيا‭ ‬لتخصيص‭ ‬أربعة‭ ‬مليارات‭ ‬يورو‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬نظام‭ ‬الدفاع‭ ‬الصاروخي‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬‮«‬آرو‮»‬‭.‬

كذلك،‭ ‬تؤكد‭ ‬برلين‭ ‬رغبتها‭ ‬في‭ ‬تخصيص‭ ‬2‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬ناتجها‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬للدفاع،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أنّ‭ ‬المسار‭ ‬المالي‭ ‬لهذه‭ ‬الغاية‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬غير‭ ‬واضح‭.‬

من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬تستهدف‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الأمنية‭ ‬الصين،‭ ‬مشيرة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬إلى‭ ‬أنّها‭ ‬‮«‬شريك‭ ‬ومنافس‭ ‬وخصم‭ ‬منهجي‮»‬‭.‬

وقالت‭ ‬الحكومة‭ ‬الألمانية‭ ‬في‭ ‬وثيقتها،‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬الصين‭ ‬تحاول‭ ‬بطرق‭ ‬مختلفة‭ ‬إعادة‭ ‬تشكيل‭ ‬النظام‭ ‬الدولي‭ ‬القائم‭ ‬على‭ ‬أسس،‭ ‬وتدّعي‭ ‬بشكل‭ ‬عدواني‭ ‬أكثر‭ ‬فأكثر‭ ‬السيادة‭ ‬الإقليمية‭ ‬وتتصرف‭ ‬باستمرار‭ ‬بشكل‭ ‬يتعارض‭ ‬مع‭ ‬مصالحنا‭ ‬وقيَمنا‮»‬‭.‬

وأضافت‭ ‬‮«‬نرى‭ ‬أنّ‭ ‬عناصر‭ ‬الخصومة‭ ‬والمنافسة‭ ‬قد‭ ‬ازدادت‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يصل‭ ‬وفد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬الصينيين‭ ‬برئاسة‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬لي‭ ‬تشيانغ‭ ‬إلى‭ ‬برلين‭ ‬الأسبوع‭ ‬المقبل،‭ ‬لإجراء‭ ‬مشاورات‭ ‬ألمانية‭-‬صينية‭.‬

ومن‭ ‬منظور‭ ‬برلين،‭ ‬‮«‬يتعرّض‭ ‬الاستقرار‭ ‬الإقليمي‭ ‬والأمن‭ ‬الدولي‭ ‬للضغوط‭ ‬بشكل‭ ‬متزايد‮»‬،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تصرّفات‭ ‬بكين،‭ ‬كما‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬لا‭ ‬تُحترم‮»‬‭.‬

غير‭ ‬أنّ‭ ‬الوثيقة‭ ‬تؤكد‭ ‬أنّه‭ ‬رغم‭ ‬كلّ‭ ‬شيء،‭ ‬‮«‬تبقى‭ ‬الصين‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬شريكاً‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬بدونه‭ ‬حلّ‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬التحديات‭ ‬والأزمات‭ ‬العالمية‮»‬