بلينكن‭ ‬لوزراء‭ ‬الخليجي‭:‬واشنطن‭ ‬ملتزمة‭ ‬بالتحالفات‭ ‬مع‭ ‬دولكم

تعهد‭ ‬أمريكي‭ ‬سعودي‭ ‬‮«‬قوي‮»‬‭ ‬لإنهاء‭ ‬القتال‭ ‬في‭ ‬السودان

الرياض‭- ‬واشنطن‭ – ‬الزمان‭ ‬

أكد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأميركي‭ ‬أنتوني‭ ‬بلينكن‭ ‬أمام‭ ‬مسؤولين‭ ‬ووزراء‭ ‬خليجيين‭ ‬في‭ ‬الرياض‭ ‬الأربعاء،‭ ‬أن‭ ‬بلاده‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬ملتزمة‭ ‬تجاه‭ ‬شركائها‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج،‭ ‬في‭ ‬خضمّ‭ ‬تغيّرات‭ ‬سريعة‭ ‬لمشهد‭ ‬التحالفات‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬بدأ‭ ‬مع‭ ‬التقارب‭ ‬الأخير‭ ‬بين‭ ‬السعودية‭ ‬وإيران‭. ‬وقال‭ ‬بلينكن‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬لوزراء‭ ‬خارجية‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬في‭ ‬الرياض‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬موجودة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬لتقول‭ ‬إننا‭ ‬لا‭ ‬نزال‭ ‬منخرطين‭ ‬بعمق‭ ‬في‭ ‬الشراكة‭ ‬معكم‭ ‬جميعًا‮»‬‭. ‬وشارك‭ ‬بلينكن‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬وزاري‭ ‬في‭ ‬الرياض‭ ‬مع‭ ‬كبار‭ ‬دبلوماسيي‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي،‭ ‬بدأ‭ ‬بعيد‭ ‬لقائه‭ ‬نظيره‭ ‬السعودي‭ ‬الأمير‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬فرحان‭.‬‮ ‬‭ ‬وقال‭ ‬المتحدّث‭ ‬باسم‭ ‬الخارجية‭ ‬الأميركية‭ ‬ماثيو‭ ‬ميلر‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬الوزيرَين‭ ‬‮«‬مصممّان‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬العمل‭ ‬معًا‭ ‬لمكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬ودعم‭ ‬الجهود‭ ‬لتحقيق‭ ‬سلام‭ ‬دائم‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬وتعزيز‭ ‬الاستقرار‭ ‬والأمن‭ ‬وخفض‭ ‬التصعيد‭ ‬والتكامل‭ ‬في‭ ‬المنطقة‮»‬‭.‬‮ ‬‭ ‬وأضاف‭ ‬‮«‬تعهد‭ ‬الجانبان‭ ‬بمواصلة‭ ‬تعاونهما‭ ‬القوي‭ ‬لإنهاء‭ ‬القتال‭ ‬في‭ ‬السودان‮»‬‭. ‬وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الاجتماعات‭ ‬غداة‭ ‬لقاء‭ ‬جمع‭ ‬بلينكن‭ ‬مع‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان،‭ ‬الحاكم‭ ‬الفعلي‭ ‬لبلاده،‭ ‬في‭ ‬جدة‭ ‬على‭ ‬ساحل‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭ ‬بعيد‭ ‬وصوله‭ ‬إلى‭ ‬المملكة‭. ‬وبحسب‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬القطرية‭ ‬ماجد‭ ‬الأنصاري،‭ ‬فإن‭ ‬الاجتماع‭ ‬الوزاري‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬في‭ ‬الرياض‭ ‬سيتطرّق‭ ‬إلى‭ ‬القضايا‭ ‬الإقليمية‭ ‬الرئيسية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الصراعات‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬والسودان‭ ‬وسوريا‭ ‬والأراضي‭ ‬الفلسطينية‭. ‬وقال‭ ‬الأنصاري‭ ‬‮«‬نواجه‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الأزمات‭ ‬المتراكمة‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬والاجتماع‭ ‬بلا‭ ‬شك‭ ‬يشكّل‭ ‬فرصة‭ ‬لرسم‭ ‬موقف‭ ‬مشترك‭ ‬هنا‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬في‭ ‬العلاقة‭ ‬مع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وتحديد‭ ‬شكل‭ ‬التأثير‭ ‬الإيجابي‭ ‬الاميركي‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬عبر‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬دول‭ ‬المجلس‮»‬‭.‬

وسيترأّس‭ ‬بلينكن‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬السعودي‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬الرياض‭ ‬أيضا‭ ‬اجتماعا‭ ‬للدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬التحالف‭ ‬الذي‭ ‬يقاتل‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬المتطرف‭. ‬التحالف‭ ‬أنشئ‭ ‬في‭ ‬2014‭ ‬ويضم‭ ‬عشرات‭ ‬الدول‭.‬‮ ‬‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬زيارته‭ ‬للمملكة،‭ ‬قال‭ ‬مسؤول‭ ‬أميركي‭ ‬طالبا‭ ‬عدم‭ ‬كشف‭ ‬هويته‭ ‬إن‭ ‬بلينكن‭ ‬وولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬أجريا‭ ‬‮«‬محادثات‭ ‬صريحة‮»‬،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬أثار‭ ‬مع‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬قضية‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬‮«‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬وفيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بقضايا‭ ‬محددة‮»‬‭.‬‮ ‬‭ ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬الاجتماع‭ ‬الذي‭ ‬بدأ‭ ‬قرابة‭ ‬منتصف‭ ‬الليل‭ ‬بالتوقيت‭ ‬المحلي‭ ‬في‭ ‬القصر‭ ‬الملكي‭ ‬واستمر‭ ‬ساعة‭ ‬وأربعين‭ ‬دقيقة‭ ‬سمح‭ ‬بالتوصل‭ ‬إلى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬نقاط‭ ‬‮«‬التلاقي‭ … ‬مع‭ ‬اعترافنا‭ ‬بتلك‭ ‬التي‭ ‬نختلف‭ ‬حولها‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬أنهما‭ ‬‮«‬ناقشا‭ ‬تطبيعا‭ ‬محتملا‭ ‬للعلاقات‭ ‬مع‭ ‬اسرائيل‭ ‬واتفقا‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬الحوار‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‮»‬‭. ‬تناولت‭ ‬المناقشات‭ ‬أيضا‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬حيث‭ ‬فشلت‭ ‬وساطة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والسعودية‭ ‬في‭ ‬فرض‭ ‬احترام‭ ‬هدنات‭ ‬بين‭ ‬القائدين‭ ‬العسكريين‭ ‬المتحاربين‭.‬‮ ‬‭ ‬وقالت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬إنها‭ ‬مستعدة‭ ‬لاستئناف‭ ‬المحادثات‭ ‬في‭ ‬جدة‭ ‬مع‭ ‬مبعوثين‭ ‬من‭ ‬الجانبين‭ ‬إذا‭ ‬كانوا‭ ‬‮«‬جديين‮»‬‭ ‬في‭ ‬رغبتهم‭ ‬في‭ ‬احترام‭ ‬وقف‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬يساعد‭ ‬على‭ ‬إيصال‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭.‬‮ ‬‭ ‬منذ‭ ‬15‭ ‬نيسان‭/‬ابريل‭ ‬أدت‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬بين‭ ‬الجيش‭ ‬بقيادة‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬البرهان‭ ‬وقوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬التابعة‭ ‬للفريق‭ ‬أول‭ ‬محمد‭ ‬حمدان‭ ‬دقلو‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1800‭ ‬شخص‭ ‬ونزوح‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1‭,‬5‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭. ‬وأكّد‭ ‬بلينكن‭ ‬ومحمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬‮«‬التزامهما‭ ‬بالاستقرار‭ ‬والأمن‭ ‬والازدهار‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وخارجها‮»‬،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إنهاء‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬اليمن،‭ ‬كما‭ ‬أكد‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الأميركية‭ ‬ماثيو‭ ‬ميللر‭ ‬في‭ ‬بيان‭. ‬وكتب‭ ‬بلينكن‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬انه‭ ‬بحث‭ ‬مع‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬‮«‬أولوياتنا‭ ‬المشتركة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التحالف‭ ‬ضد‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية،‭ ‬وتحقيق‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬اليمن،‭ ‬وتعميق‭ ‬التعاون‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والعلمي‮»‬‭.‬‮ ‬‭ ‬تأتي‭ ‬الزيارة‭ ‬التي‭ ‬تستغرق‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬تقارب‭ ‬تاريخي‭ ‬بين‭ ‬السعودية‭ ‬ودولتين‭ ‬عدوتين‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬هما‭ ‬إيران‭ ‬وسوريا‭ ‬مما‭ ‬أطلق‭ ‬تغييرا‭ ‬في‭ ‬الوضع‭ ‬الجيوسياسي‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬‮ ‬‭ ‬وهذه‭ ‬الزيارة‭ ‬هي‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬للمملكة‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬قرّرت‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬الماضي‭ ‬استئناف‭ ‬العلاقات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬مع‭ ‬خصمها‭ ‬اللدود،‭ ‬الجمهورية‭ ‬الاسلامية‭ ‬التي‭ ‬تخضع‭ ‬لعقوبات‭ ‬غربية‭ ‬بسبب‭ ‬أنشطتها‭ ‬النووية‭ ‬المثيرة‭ ‬للجدل‭ ‬وتورطها‭ ‬في‭ ‬صراعات‭ ‬إقليمية‭. ‬قدّمت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬دعما‭ ‬متحفظا‭ ‬للاتفاق‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬إبرامه‭ ‬في‭ ‬الصين،‭ ‬القوة‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬الصاعدة‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭.‬‮ ‬‭ ‬ومنذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين،‭ ‬أعادت‭ ‬السعودية‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬سوريا‭ ‬حليفة‭ ‬طهران‭ ‬وصعدت‭ ‬من‭ ‬مساعيها‭ ‬للسلام‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬حيث‭ ‬قادت‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬تحالفا‭ ‬عسكريا‭ ‬ضد‭ ‬المتمردين‭ ‬الحوثيين‭ ‬المدعومين‭ ‬من‭ ‬إيران‭. ‬والعلاقات‭ ‬بين‭ ‬واشنطن‭ ‬والرياض‭ ‬معقدة‭ ‬إذ‭ ‬تتهم‭ ‬إدارة‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬الدولة‭ ‬الخليجية‭ ‬الثرية‭ ‬بانتهاكات‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬والتأثير‭ ‬على‭ ‬أسعار‭ ‬النفط‭ ‬الخام‭. ‬وقد‭ ‬دعا‭ ‬ناشطون‭ ‬حقوقيون‭ ‬الثلاثاء‭ ‬بلينكن‭ ‬إلى‭ ‬إثارة‭ ‬هذه‭ ‬المسألة‭ ‬مع‭ ‬السلطات‭ ‬السعودية‭.‬

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