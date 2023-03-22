بلينكن:خياران أمام تونس.. المجهول أو صندوق النقد الدولي

واشنطن‭- ‬تونس‭ – ‬الزمان‭ ‬

حذّر‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأميركي‭ ‬أنتوني‭ ‬بلينكن‭ ‬الأربعاء‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬تونس‭ ‬تحتاج‭ ‬بشكل‭ ‬طارئ‭ ‬إلى‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬مع‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي،‭ ‬بعد‭ ‬تعبير‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬عن‭ ‬قلقه‭ ‬إزاء‭ ‬تدهور‭ ‬الوضع‭ ‬السياسي‭ ‬والاقتصادي‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭.‬

‭ ‬ورفضت‭ ‬تونس‭ ‬امس‭ ‬الأول‭ ‬تصريحات‭ ‬اوربية‭ ‬عن‭ ‬تدهور‭ ‬أوضاعها‭ ‬وقرب‭ ‬انهيارها‭.‬

وقال‭ ‬بلينكن‭ ‬ردًا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬حول‭ ‬تونس‭ ‬خلال‭ ‬جلسة‭ ‬استماع‭ ‬للجنة‭ ‬العلاقات‭ ‬الخارجية‭ ‬بمجلس‭ ‬الشيوخ‭ ‬الأميركي‭ ‬‮«‬أهم‭ ‬ما‭ ‬يمكنهم‭ ‬فعله‭ ‬في‭ ‬تونس‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬هو‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬مع‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬نشجّعهم‭ ‬بشدّة‭ ‬على‭ ‬القيام‭ ‬بذلك‭ ‬لأن‭ ‬الاقتصاد‭ ‬قد‭ ‬يتجه‭ ‬إلى‭ ‬المجهول‮»‬‭.‬

وتكافح‭ ‬تونس‭ ‬تحت‭ ‬وطأة‭ ‬ديون‭ ‬متزايدة‭ ‬وتفاقم‭ ‬ارتفاع‭ ‬الأسعار‭ ‬بسبب‭ ‬الغزو‭ ‬الروسي‭ ‬لأوكرانيا‭. ‬وتوصلت‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬مبدئي‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬قرض‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي‭ ‬يبلغ‭ ‬نحو‭ ‬ملياري‭ ‬دولار‭. ‬وسعى‭ ‬البنك‭ ‬الدولي‭ ‬إلى‭ ‬ضمن‭ ‬اجراء‭ ‬إصلاحات‭ ‬في‭ ‬تونس،‭ ‬وأعرب‭ ‬مؤخرًا‭ ‬عن‭ ‬قلقه‭ ‬من‭ ‬سلسلة‭ ‬مواقف‭ ‬عنصرية‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬تصريحات‭ ‬للرئيس‭ ‬قيس‭ ‬سعيّد‭ ‬انتقد‭ ‬فيها‭ ‬التواجد‭ ‬الكبير‭ ‬لمهاجرين‭ ‬غير‭ ‬قانونيين‭ ‬في‭ ‬بلاده‭ ‬وتحدث‭ ‬فيها‭ ‬عن‭ ‬مؤامرة‭ ‬لتغيير‭ ‬‮«‬التركيبة‭ ‬الديموغرافية‮»‬‭ ‬في‭ ‬البلاد‭. ‬الاثنين،‭ ‬أعلن‭ ‬مسؤول‭ ‬السياسة‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬جوزيب‭ ‬بوريل‭ ‬أن‭ ‬التكتل‭ ‬يشعر‭ ‬بالقلق‭ ‬إزاء‭ ‬تدهور‭ ‬الوضع‭ ‬السياسي‭ ‬والاقتصادي‭ ‬في‭ ‬تونس‭ ‬ويخشى‭ ‬انهيارها‭. ‬وقال‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬انهارت‭ ‬تونس،‭ ‬فإن‭ ‬ذلك‭ ‬يهدد‭ ‬بتدفق‭ ‬مهاجرين‭ ‬نحو‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬والتسبب‭ ‬في‭ ‬عدم‭ ‬استقرار‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا‭. ‬نريد‭ ‬تجنب‭ ‬هذا‭ ‬الوضع‮»‬‭.‬

وعبرت‭ ‬الخارجية‭ ‬التونسية‭ ‬الثلاثاء‭ ‬عن‭ ‬رفضها‭ ‬لتصريحات‭ ‬بوريل،‭ ‬معتبرة‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬مبالغ‭ ‬فيها‮»‬‭.‬

وعبّر‭ ‬بلينكن‭ ‬أيضًا‭ ‬عن‭ ‬مخاوفه‭ ‬بشأن‭ ‬التحول‭ ‬السياسي‭ ‬لتونس‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬سعيد‭ ‬الذي‭ ‬يحتكر‭ ‬جميع‭ ‬الصلاحيات‭ ‬منذ‭ ‬25‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬2021‭.‬

واتهمت‭ ‬المعارضة‭ ‬سعيد‭ ‬بالقيام‭ ‬بانقلاب‭ ‬في‭ ‬البلد‭ ‬الذي‭ ‬انطلق‭ ‬منه‭ ‬الربيع‭ ‬العربي‭ ‬قبل‭ ‬عقد‭.‬