بلوندو تتربعّ على عرش الجمال في طفولتها وشبابها

{ باريس – وكالات – بعد 11 عاماً على تتويجها بلقب الطفلة الأجمل في العالم وتحديداً في عام 2007 عندما كانــــــــــت تبلغ من العمر الستة أعوام، إستطاعت عارضة الأزياء الفرنسية تيلان بلوندو أن تحافظ على تربّـــعها على عرش الجمال مرّة جديدة لتتصدّر قائمة جوائز TC Candler لعام .2018

وفازت الممثلة الأمريكية الفلبينية ليزا سوبيرانو بالمركز الرابع وحازت الوصيف التايوانية Chou Tzu-yu على المركز الثاني.

وعلّقت بلوندو على فوزها هذا عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مشيرةً إلى (أنها لم تصدق أنها الفائزة بهذا اللقب).

وبدأت بلوندوالعمل عارضة أزياء في سن الخامسة، ، وفق تقرير نشره موقع (ذا سن)، وهي ابنة لاعب كرة القدم الفرنسي الشهير باتريك بلوندو ومقدمة البرامج التلفزيونية فيرونيكا لوبري. كما أنها رُشحت لتكون أيقونة للازياء، وتم تشبيهها ببريجيت باردو، التي ظهرت على غلاف مجلة (إيل) في عمر الخامسة عشرة، كما وصفت بـ(كيت موس الجديدة) عندما كان عمرها 13 عاما.