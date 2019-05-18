شاعر يرقد بالقرب من قبور ماركس واليساريين في لندن

بلند الحيدري خفقة الإبداع وريادة ما قبل الحداثــة

عبد الحسين شعبان

إلى بلند

نولدُ في الغربة أم نموتُ؟

هل تعرف الأشجار والبيوت؟

وجوهنا

وإننا

نولد كل ساعة

نموت كل ساعة

وحولنا تولد أو تموت

الناس والأشجار والبيوت

سعدي يوسف

حين أهداني ديوانه الأخير ” دروب في المنفى” كتب لي: … فأنا المسيح يجرّ في المنفى صليبه” ، والفقرة هي مقطع من قصيدة ” غريب على الخليج” لبدر شاكر السيّاب، وعلّق بلند قائلاً: وهكذا ننتقل من منفى إلى منفى، واستعدنا المقطع الذي قبله وأكملنا :

“حتى الظلام- هناك أجمل، فهو يحتضن العراق،

وا حسرتاه، متى أنام؟

فأحسّ أن على الوسادة

من ليلك طلّاً فيه عطرك يا عراق

بين القرى المتهيّبات خطاي والمدن الغريبة

غنيّت تربتك الحبيبة

وحملتها ، فأنا المسيح يجرّ في المنفى صليبه”.

وردّدت عليه وأنا أتصفّح الديوان بين يدي:

أهرب من منفى إلى منفى

وأنا لا أحــمل في صدري إلّا رمسي …

لكنني إنْ متُ هنا في الغربة .. في المنفى

إنْ متُ غداً فسيحمل شاهد قبري: هذا وطني

هذا من أجلك يا وطني..

(من ديوان دروب في المنفى)

وبالمناسبة فهذه الأبيات وضعت على شاهد قبره في مقبرة هاي غيت في لندن بالقرب من قبر كارل ماركس وقبور عدد من المنفيين اليساريين العراقيين.

ودار بيننا حديث حول الغربة والوطن والهويّة واستذكر بلند، الشاعر اليمني عبدالله البردوني وردّد على مسامعي:

بلادي من يدي طاغ

إلى أطغى إلى أجفـى

ومن سجن إلى سجن

ومن منفى إلى منفى

ومن مستعمر بـــــادٍ

إلى مستعمر أخفــى

ومن وحش إلى وحشين

وهي النّاقة العجفــا

ولعلّ ذلك ما كان ينطبق على حالنا حيث أكلت المنافي أكثر من نصف عمرنا البيولوجي، وما يقارب ثلثي عمرنا الإبداعي، وكنتُ قد اتصلت به بعد وصولي إلى لندن العام 1990 وكان هو قد استقرّ فيها بعد سنوات ثلاثة عشر عاشها في بيروت، لكن منفى بلند الفعلي كان قبل هذا التاريخ، حين تمرّد على مجتمعه ، وعاش حالة من الاغتراب، فترك الدراسة في سن مبكّرة وهجر العائلة، ليس هذا فحسب، بل انشقّ على القصيدة العمودية التي عاشها الشعر العربي لمئات السنين، باحثاً عن معنى جديد وشكل جديد ورسالة جديدة.

أسّس بلند مع ثلّة من أصحابه جماعة أدبية فنّية أطلق عليها اسم ” جماعة الوقت الضائع″ وهو في بداية مشواره الإبداعي، لتكون مقهىً وملتقىً ومبيتاً أحياناً كما يقول، وأصدرت ” الجماعة” مجلة بالاسم ذاته، وقد أغلقتها الشرطة حين اعتبرتها ملاذاً للمتشرّدين من أمثال الشاعر حسين مردان. في فتوّته مارس بلند أنواع الرياضة ورغب أن يكون ملاكماً مقلّداً شقيقه صفاء الذي كان هو الآخر شاعراً ومتمرداً، حيث نصب خيمة سوداء في بساتين ديالى (بعقوبة) وقرر العيش فيها تحدّياً للتقاليد الاجتماعية السائدة، وكان صفاء قد انشغل بالشعر واللغة العربية وهو ما فعله بلند أيضاً، علماً بأنهما ينتميان إلى عائلة برجوازية حسب توصيفات تلك الأيام، فوالده أكرم كان ضابطاً بالجيش العراقي وتوفي العام 1945 ووالدته فاطمة ابراهيم أفندي الحيدري التي كان والدها يشغل منصب شيخ الإسلام في اسطنبول (توفيت العام 1942) وخاله داود كان وزيراً للعدل، لكن بلند قرر إحراجه وإحراج العائلة حين نصب طاولة منهكة وكرسياً بالياً ليعمل ” كاتب عرائض” (عرضحالجي) أمام الوزارة، وفي الوقت الذي كان عدد من أفراد عائلته يتولى مناصب رسمية ، كان عدد آخر منهم قد انخرطوا في الحركة الشـــــــيوعية من أبرزهم جمال الحيدري الذي قتل تحت التعذيب وشقـــــيقه مهيب أيضاً بعد انقلاب شباط (فبراير) العام 1963.لم يدرس بلند الشعر في جامعة أو معهد، بل جاء إليه من خارج المناهج الأكاديمية والحلقات الدراسية، في حين كان أقرانه قد درسوا الشعر والأدب واللغة في دار المعلمين العالية وكليات الآداب والتربية فيما بعد، مثل بدر شاكر السيّاب ونازك الملائكة وعبد الوهاب البياتي ولميعة عباس عمارة وعبد الرزاق عبد الواحد وسعدي يوسف ورشدي العامل وآخرين، وحاول بلند تثقيف نفسه بنفسه وكان يذهب إلى المكتبة العامة لسنوات غير قليلة، ويقرأ، بل يلتهم ما فيها من الكتب المختلفة في الأدب والشعر والفن واللغة والفلسفة وعلم النفس، وكان يبقى لساعة متأخرة من الليل، بالاتفاق مع حارس المكتبة الذي عقد صداقة خاصة معه .

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في مهرجان أصيلة (المغرب) الأخير 2018 كان بلند الحيدري الغائب ” الحاضر”، تأملت صورته بأناقته المعهودة وحضوره الهادئ وهي تتصدّر يافطاتٍ عُلّقت في أماكن عديدة في تلك المدينة الجميلة المستلقية بغنج على البحر ، وكان الاسم يتكرّر، خصوصاً يوم تكريم اثنين من الشعراء المبدعين هما الشابان: نسيمة الراوي من المغرب ومحمد المغربي من تونس، بمنحهما “جائزة بلند الحيدري” بصفته أحد من رموز الحداثة الشعرية، فقد كان بلند حداثياً قبل ما نعرفه عن زمن الحداثة، حيث يعتبر أحد أركان الحركة التجديدية في الشعر العربي الحديث، ولعلّ ديوانه “خفقة الطين” الصادر في العام 1946 هو الأول الذي يؤرخ لحركة الشعر الحر والتي أعقبت الحرب العالمية الأولى، وامتدّت إلى الفنون الأخرى، أما أركانها فهي “المربع الذهبي”، فإضافة إلى ركنها الأول بلند كانت الأركان الثلاثة نازك الملائكة وبدر شاكر السياب وعبد الوهاب البياتي. وكان بدر شاكر السيّاب في العام 1953 قد اعترف بذلك قائلاً: ” كان هناك ثلاثة دواوين صدرت في العراق أولها – ديوان ” خفقة الطين” لبلند الحيدري وثانيها- ديوان “عاشقة الليل” لنازك الملائكة، وثالثها- ديوان “أزهار ذابلة” لبدر شاكر السيّاب، وفتحت هذه الدواوين صفحة جديدة في تاريخ الشعر العراقي والعربي”. وقد كتب عن مجموعته الأولى بانبهار الأديب اللبناني مارون عبود في العام 1947 يقول: ” أشهد أن ديوان بلند الحيدري- خفقة الطين، أفضل ما قرأت من دواوين الشباب بالشعر، ولعلّه الشاعر الذي تحلم به بغداد”.

وقد ظلّ بلند يخفق كل حياته في الضياع والمنفى والغربة، وضمّت مجموعته الأخيرة “دروب المنفى” 1996 خفقته الوداعية وحملت قصيدته الأخيرة في المجموعة “ما بين ذراعي أمي” حنينه الأول إلى “البئر الأولى” حسب رواية جبرا ابراهيم جبرا، وهو حنين يشبه الارتعاش حين يقابل الموت الذي بقي هاجساً قائماً في جميع مراحل حياته وإبداعه:

ذات مساء ماتت أمي

وعلى مدّ ذراعيها استلقيت وكانت عينيّ

فانوساً أعمى يحملني من تيهٍ ولتيهٍ يبحث عنّي

في حيّ موبوء .. في حي

أخشى أن لا يبقى حتى غبش الظن.وإذا كانت القصائد الأولى أقرب إلى التجريب، فإنه بدا أكثر عمقاً وشمولاً بارتفاع الموجة الجديدة من الشعر الحر، بحيث أصبح جزءًا من مدرسة أخذت تحفر طريقها بثقة أكبر وتحدٍّ أشد في مواجهة القصيدة الكلاسيكية، وخصوصاً بعد أن أصدر ديوانه الثاني “أغاني المدينة الميتة” في العام 1951 وأعاد نشره في العام 1957 مع قصائد أخرى”، وفي العام 1961 نشر مجموعة بعنوان” جئتم مع الفجر” ضمّت قصائد ما بعد ثورة 14 تموز (يوليو) 1958 وهو ما يوحي منها عنوانها. وبعد تجربة سجنه نشر مجموعة جديدة (1965) تحت اسم ” خطوات في الغربة” ثم ” رحلة الحروف الصفر” 1968 و”أغاني الحارس المُتعب” 1971 والتي نالت جائزة “اتحاد الكتاب اللبنانيين”، ثم نشر في العام 1972 بعد عودته إلى بغداد، مجموعة بعنوان “حوار الأبعاد الأربعة”، وبعد منفاه اللندني نشر في العام 1984 إلى بيروت مع تحياتي” وفي العام 1990 أبواب إلى البيت الضيق”، وكان آخر مجموعة له ” دروب في المنفى” 1996.لقيت الحركة التجديدية في الشعر تشجيع ودعم وتأييد بعض المبدعين الذين كان يُنظر إليهم كمرجعية للحداثة وكان من أبرزهم في العراق الناقد والأديب الفلسطيني جبرا ابراهيم جبرا، الذي يقول عنه بلند في حديث مع الكاتب (1991) أنه أكثر من استقبل نتاجهم الإبداعي بإعجاب وتشجيع، حيث كان يرى في بلند وبدر شاكر السيّاب شاعرين مجدّدين وإن اختلف أسلوبهما في كتابة القصيدة الحديثة ، وكان يؤكد على بدر الاستمرار في أسلوبه ما دامت الصور تومي كل واحدة منها إلى الأخرى، فبدر ” عين وذاكرة” مرهفة مليئة بالصور، ويعترف بلند أن مفرداته كانت “أغنى من مفرداتي”. أما عن شعر بلند فيقول جبرا ابراهيم جبرا في العام 1951 أنه ” شعر صُور”، فهو كالفنان الحاذق لا يلقي بالألوان على لوحته جزافاً ولا يرسل الخطوط عليها أنّى اتجهت، إنه يورد تفاصيله مرتبطة متماسكة، فتنمو القصيدة بين يديه نموّاً من الداخل ككل الأعضاء الحيّة، وإذا بها وحدة متكاملة لها أول ووسط ونهاية كما يقول أرسطو في وصف العمل الفني الصحيح، ويضيف جبرا: إن شعر بلند كالصور ذات الأعماق، فيها أضواء وظلال، فيها القريب وفيها البعيد وكلّها تستهدف وحدة الموضوع وقوته وبروز جماله.

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كم كنتُ سعيداً حين اطّلعت على الكتاب الذي أصدره المنتدى الثقافي العربي – الأفريقي والموسوم ” بلند الحيدري- اغتراب الورد”، وأشرف على إعداده عيسى مخلوف، منشورات جمعية المحيط الثقافية، أصيلة ، المغرب، ط 1/ 1997 وذلك لمناسبة الذكرى الأولى لرحيله، والكتاب هو أقرب إلى استفتاء جديد على شعر بلند الحيدري بعد رحيله واعتراف برياديّته. وقد تضمّن إضافة إلى كلمتيْ التقديم لمحمد بن عيسى والمدخل لعيسى مخلوف 7 دراسات معمّقة لعبده وازن ومحي الدين اللّاذقاني وصبحي حديدي ورفعت سلام وعابد خزندار وبنعيسى أبو همالة وأسعد عرابي، إضافة إلى شهادات وآراء عددها 22 لشعراء ونقّاد بينهم أدونيس وسعدي يوسف ونزار قباني وأحمد عبد المعطي حجازي وأدوارد الخرّاط والطيّب صالح ومحمد سعيد الصكّار وعباس بيضون وضياء العزاوي وجابر عصفور وآخرين. وجاء في كلمة محمد بن عيسى، الوزير والدبلوماسي والمثقف وصاحب مبادرة مهرجان أصيلة عن بلند ” لم يكن بلند الحيدري شاعراً مجدّداً فقط، وإنما كان أيضاً من قلّة من المبدعين الذين تآخى في حياتهم القول والفعل. كان ينتصر للقيم الإنسانية الرفيعة، وكان مثالاً لها، وهذا ما جعله في صراع دائم مع عالم لا يستجيب لرؤيته وحساسيته الشفافة المرهفة…” وسبب غبطتي عند اطلاعي على كتاب ” اغتراب الورد” يعود إلى الشهادة الجماعية برياديّة بلند، الذي لم تُنصف تجربته في حياته من جانب الكثير من النقّاد، باستثناءات محدودة، وضاعت أحياناً في سجال التراتبية الزمنية والأسبقية والقصيدة الموزونة أو النثرية والخروج على الوزن والقافية، على عكس تجارب السياب وعبد الوهاب البياتي ونازك الملائكة، وفي بعض هذا التقييم دور للسياسة التي تُعلي وتُخفض، فبموجبها مُنح عدد من الشعراء ألقاباً بعضهم لا يستحقها وذيّلت أو قدّمت أسماءهم بألقاب من خارج دائرة الشعر والإبداع، والأمر لا يختص بالشعر، بل بعموم مفردات الثقافة والإبداع. وحسب تفسير سعدي يوسف فإن الأمر يعود إلى ” الرافعة السياسية”، ففي حين كان السيّاب والبياتي في دائرة اليسار، وكانت نازك في الدائرة القومية العربية، كان بلند في “زاويته الوجودية الجمالية” القلقة والمتوتّرة يبحث عن “فردانية” و”أناه” وسط صخب الشعارات وضجيج الأصوات، لأنه كان يريد صوته الخاص لإحساسه بالفجيعة والتشتّت والفراغ، في إطار نزعته التشاؤمية والأسى الذي انطوى عليه شعره، يضاف إلى ذلك إن بلند لم تسوّقه مؤسسة، وهو كذلك لم يسوّق نفسه، بل لم يكن يبالي بمثل تلك التصنيفات والأوصاف والصفات، وكان يكفيه أنه مبدع وله صوته الخاص وكبرياؤه المتميّز. وحين كان يُسأل بلند عن الريادة والأولوية كان يجيب بشيء من عدم الاكتراث وكأن الأمر لا يعنيه، ويردّد أحياناً لا يحتاج الأمر إلى كل هذا التحبير، وبقدر ما أغفلت أو أهملت تجربته ودوره الريادي فقد عومل في سنوات اغترابه، سواء في لبنان وعلى امتداد الوطن العربي، بما يستحقه من مكانة وتقدير، أما شـــــــموخه الذي كان يتعامل به فهو مستقى من اسمه الذي يعني باللغة الكردية “شامخ” كصاحب الشأن ذاته.

يتبع