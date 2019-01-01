بلدية كربلاء تنتقم من أبناء العراق الشرفاء – عبد الهادي البابي

(مسلم) ..هذا الشاب العراقي الأصيل ..الذي ما إن سمع نداء الوطن ضد داعش الإرهابي في حزيران عام 2014 حتى ترك عمله في بوسطيته وهب مسرعاً مستجيباً لنداء الوطن الحبيب دون إبطاء مع الآلاف من الشباب أمثاله للدفاع عن أرض العراق الطاهرة ..وأشترك مسلم في جميع معارك التحرير على مدى ثلاث سنوات إبتداءً من جرف الصخر ثم سامراء والإسحاقي والدور والعلم وتكريت ثم الفلوجة والرمادي وبيجي والقيارة والحمدانية ومكحول وتلعفر والموصل والبعاج والحدود العراقية والحويجة حتى لحظات النصر الأخيرة ..وقد أصيب اكثر من مرة وكاد أن يستشهد في أكثر من موقع .. ومرة حوصر هو وشقيقه الأصغر(متقي) في جبال مكحول من قبل الدواعش لمدة 50 ساعة ولكنهم لم يستسلموا وقاتلوا عناصر داعش حتى بالحجارة ..! بعد أن طويت صفحة داعش الإرهابي عاد مسلم الى حياته الطبيعية شأنه شأن آلاف الشباب المقاتلين من أبناء الحشد الشعبي وراح يمارس مهنته القديمة في بوسطيته وعربانته رغم صعوبة الحياة وقلة الرزق ومطاردة البلدية لهم فهو بلاراتب ولاوظيفة ولامصدر رزق له ولعياله .. وقد تزوج من بنت الحلال وتفتحت عينيه على إبنته (ملاك) التي أحبها من كل قلبه فهي ثمرة زواجه الذي كان مهر أمها تحرير مدينة تكريت الحبيبة كما أشترط عليه والده ذات يوم ..! ولكن بيت أهله المتواضع الصغير لم يسعهم جميعاً ..فقررأن يخرج ويسكن في بيت إيجار ..ولكن الإيجار باهض وأقل بيت هو بسعر (250) ألف دينار شهرياً ..وبقي مسلم يدفع إيجار لمدة سنة ولكنه لم يصمد ولم يقدر على مواصلة دفع الإيجار وتحمل المزيد من مصاريف البيت والزوجة الحامل مرة أخرى والطفلة التي بلغت سنتها الأولى ..فقرر أن يفاتح جار له عنده فضلة من أرض تجاوز في منطقته لاتتعدى مساحتها 60 متراً ..وكانت القطعة عبارة عن مكبٍ للأزبال والقمامة والكلاب والقطط الميتة وبقايا الفضلات النتنة لمدة عشر سنوات لايعبأ بها أحد وقد غرقت بأوحال الأمطار الأخيرة ..فقام مسلم بتنظيفها وإخراج أطنان الأزبال والقمامة منها ..ثم قام بردمها بالحجر والرمل والتراب ثم قام بحدلها وترتيبها وقرر أن يبني فيها غرفة متواضعة لتجمعه بزوجته وطفلته وتريحه من الإيجار الذي لايستطيع تدبيرة بسبب ضنك العيش وعسر الحال .. وفي اليوم الأول لبناء الغرفة وبعد أن أستدان مسلم مبلغ البلوكات والرمل والسقف من هنا وهناك جائت (كتائب) بلدية كربلاء الشجاعة يتقدمهم نخبة من مهندسيها (الأبطال) وقد شمروا عن سواعدهم ومعهم الشفلات وسيارات الشرطة والضجيج والعجيج والصراخ والعويل : شدسوي ..شنوهاي ..من كلك .. هاي أرض الدولة …أنت تتجاوز على حقوق الدولة وكل المواطنين ..ووووووووووو..فبقي مسلم ذاهلاً لايقدر على رد الجواب لحجم القوة (البلداوية) التي تقدمت لهدم (الغرفة الصغيرة ) التي لازالت في أول ساعاتها ..وتم هدم الغرفة بالشفلات دون رحمة وشفقة أمام عيني مسلم الدامعتين ..وبعد أن إنجلت المعركة وعاد أبطال (البلدية ) منتصرين موفورين إلى دوائرهم ..ذهب مسلم الى زوجته المسكينة حزيناً منكسراً باكياً ولما سألته عن سبب حزنه قال لها : أجلبي لي أبنتي ملاك ..فجاء بطفلته وجلس معها وسط خراب الغرفة وطفلته الصغيرة تتلفتت يميناً ويساراً وهي لاتفهم معنى هذا الخراب الذي أجلسها والدها في وسطه .!!! أنا أضع مأساة مسلم أمام كل مسؤول كربلائي شريف ..كما وأضعها أمام كل عراقي وطني شريف ..أن يقولوا قولة الحق ولاغير الحق ..هل من الصحيح أن نترك أبنائنا بهذا الحال والضياع ونسمي أنفسنا بأننا في دولة وحكومة ووطن ..!!؟؟ والله لقد نزفت أمعائي دماً ليلة أمس وصباح اليوم وتداعت صحتي مرة أخرى وأنا أرى أفعال الحكوم مع هؤلاء الشباب الشجعان الذين قدّموا للوطن مالم يقدمه أحد أراهم وقد أصبحوا غرباء في وطنهم وصاروا مشروعاً أستثمارياً لبعض المسؤولين الفاشلين يستغلونه في مناسباتهم وإنتخاباتهم كما وأصبحوا هدفاً لبعض الموظفين المرتشين الفاسدين في هذه الحكومة التي لم نرى منها شيئاً يذكر سوى أنها سلّطت على رقابنا زمرة من الفاسدين المرتشين الفاشلين السيئين الذين ضيعوا البلد وضيعونا معه ..هذه الحكومة التي لم تنصف الأبناء اليوم ..كما لم تنصف الآباء من قبل ..!! ولدي العزيز مسلم : لقد حرموك من حق صغير من حقوقك المشروعة وهو السكن في أرض وطنك بعد أن دافعت عنها وأنت في زهرة شبابك بكل إخلاص وتضحية وشرف ..كما حرموا أبوك من قبل من حقه في السكن فيها بعد أن أحرق عمره لإجل هذه الأرض الطيبة ..فلانامت أعين الجبناء ..!

حسبنا الله ونعم الوكيل …حسبنا الله على كل فاسد وظالم ومرتش وفاشل وسارق ومختلس وناهب يحكمنا اليوم بإسم الدين والوطن .