بلا إستثناء – حسن العلوي

لا احد من اهل العراق.سيعطي من وقته الثمين دقائق ليتابع خبرا من اكاذيب الاخبار وهم لشعورهم بانحسار شعبي ازاء شعبية التيار الصدري فقد دأبوا على صناعة اخبارهم عن اشخاص لهم رصيد شعبي وهم ممن يعتقدون بشعبية التيار الصدري ويناصرونها هذة الطريقة مستهلكة وعليهم تجديد الاكذوبة لان الكذب .قصير العمر. وسيواصلون نشر غسيلهم سواء باسمي ام باسم رجل اخر لتصفية حساباتهم ضد من يمتلك مساحة واسعة من المتابعين والمحبين انصحهم ان هناك طرق افضل منها يقدموا للناس خدمات يعجز عنها خصومهم.

والسلام عليكم اجمعين بلا استثناء.