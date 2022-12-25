بلاسخارت تتنبأ بمستقبل واعد للعراقيين بعد إنتصارهم على الشدائد

بغداد – ابتهال العربي

تنبأت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، بمستقبل واعد ينتظر العراقيين بعد انتصارهم على الكثير من الشدائد خلال العام الجاري ،واكدت ان امام البلد فرصة ممتازة للتقدم نحو التنمية المستدامة. وقالت في بيان تابعته (الزمان) امس إنه (مع اقتراب نهاية العام الجاري، عادة ما نقوم بتقويم أحداث العام المنقضي وما تم تحقيقه فيه، كما نتطلع إلى الأمام، ونفكر فيما نأمل أن نقوم به بشكل أفضل في العام المقبل)، واشارت الى انه (ليس هناك مَن ينكر أن العام الجاري، كان عاماً صعباً بالنسبة للعراق، ولكن مع اقتراب العام من نهايته، تمكنت المؤسسات الحكومية من استئناف مهامها، لتتيح للعراق فرصة كبيرة للشروع في طريق الاستقرار والتقدم)، واضافت انه (من أجل الأجيال القادمة، دعونا نعمل جميعاً معاً في العام المرتقب وما بعده للتصدي للتحديات المتعددة التي يواجهها العراق، مع ضمان مساحة عامة للحوار وحقوق الإنسان والحريات الأساسية)، واوضحت بلاسخارت ان (العراق بتراثه الثقافي والإثني والديني الغني، فضلاً عن جغرافيته وموارده غير المستغلة، يملك إمكانات كبيرة ومدعوم باستقرار سياسي وعائدات ثابتة، وفي حال تم اغتنام الفرص ، فإن لدى العراق فرصة ممتازة للتقدم السريع نحو التنمية المستدامة، وفي هذه الحالة ،فإن مستقبلاً واعداً ينتظر الشعب الذي انتصر على كثير من الشدائد). من جهة اخرى ،افادت سلطة الطيران المدني، بتسجيلها زخم المسافرين في مطار بغداد الدولي مع حلول رأس السنة الجديدة.وقال مدير اعلام السلطة جهاد الديوان في تصريح امس ان (السلطة سجلت زخما بعدد المسافرين مع اقتراب اعياد رأس السنة)، واضاف ان (الملاكات مستنفرة على مدار اليوم)، مؤكدا (إفتتاح صالة سامراء وعودة صالة نينوى للعمل ،اسهمتا كثيرا في تخفيف الزخم على النواقل الوطنية والشركات العربية والعالمية). فيما باشرت دوائر امانة بغداد ،بنصب اشجار الميلاد ونشرات الزينة ،احتفاءً بعيد الميلاد المجيد ورأس السنة في عدد من مناطق العاصمة. وقال بيان للأمانة تلقته (الزمان) امس ان (أمين بغداد عمار موسى كاظم يتقدم بعبارات التهنئة لابناء الديانة المسيحية في العراق والعالم بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة)، واضاف (نتمنى لكم سنة جديدة رائعة يملؤها التفاؤل والحب والسلام وحياة سعيدة وواقع خدمي افضل نعمل سوية على تحقيقه لخدمتكم)، واشار الى انه (تم توجيه الدوائر البلدية كافة بتنظيف محيط الكنائس والاديرة ومشاركة قداس الاحتفال بعيد الميلاد المجيد في كنائس بغداد وتقديم باقات الزهور للمحتفلين وتهيئة نشرات الزينة ونصب اشجار الميلاد في عدد من الشوارع والتقاطعات ،لمشاركة الاسر البغدادية احتفالاتهم بهذه المناسبة). ويحتفل مسيحيّو العراق والعالم في 25 كانون الأول بميلاد النبي عيسى، وتمتدّ الاحتفالات لحين حلول رأس السنة الجديدة في 31 كانون الأول من كل عام. وهنأ رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني ،المسيحيين في الاقليم والعالم ،بمناسبة ميلاد السميح عليه السلام. (تفاصيل ص 2).