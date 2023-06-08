بكين تستضيف اجتماعا امنيا بمشاركة طهران واسلام اباد

طهران – الزمان

عقد ممثلو وزراء خارجية الصين وايران وباكستان، اجتماعا امنيا ثلاثيا باستضافة بكين، الخميس.

وافادت وكالة الانباء الايرانية أرنا مساء الاربعاء، ان الاجتماع ناقش العديد من القضايا، أبرزها الملفات الامنية العابرة للحدود.

وافادت الوكالة ان مساعدي وزراء خارجية الصين وايران وباكستان، قرروا إضفاء الطابع المؤسسي على آلية التشاور الثلاثي في مجال الأمن.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني، الخميس، الرفض للانتقادات الغربية بشأن قدرات إيران العسكرية بعد الكشف عن صاروخ فتاح فرط الصوتي (تفوق سرعته سرعة الصوت) .

وتم الثلاثاء الماضي ازاحة الستار عن صاروخ “فتاح” الايراني الذي تفوق سرعته سرعة الصوت بحضور الرئيس الايراني إبراهيم رئيسي واللواء حسين سلامي القائد العام للحرس الايراني.