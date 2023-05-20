بكل جرأة – عبد العظيم الخفاجي

بويه طك ابطك

بعد 70 سنة من عمر فات

الإدارة السياسيه العليا لدولة إللا دولة ما تسمى العراق استراتيجيتها بعد 2003 هي

تدمير الشعب العراقي بنويا”وانتقاما” لترضية من هم أعداء شعبنا العراقي من الجنس الفارسي والجنسيات الاخري ونقاط شروعهم هي

لا كهرباء

لا طاقة

لا صناعة

لا زراعة

لا استثمار سياحي ديني مدني اثري

لا تجارة سليمة

لا تعليم

لا صحة

لا غذاء

لا سكن

نعم لتهشيم العائلة العراقية (هدف النـــــظام السياسي بعد 2003).

ما قاله بوش الاب وما نطق به شرير العراق صدام حسين بان يقدم العراق مذبوحا” ومدمرا” (تراب) بعد زوال نظامه

نعم شباب العراق الناضج آت لتصحيح المسار

{ باحث اقتصادي