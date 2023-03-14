بكل جرأة – عبد العظيم الخفاجي

للحقيقة ما يبررها خلال مخرجات 20 سنة من الادارة الفاشلة للاقتصاد العراقي والتي اعتمدت على ستراتيجية الهدم بشعار اعادة البناء بلا لف او دوران (فشل الادارة الامريكية وقوى الاحتلال بجميع اذرعها بعد 2003).

وهدفها الابتعاد عن نقاط شروع تحقيق الاستقلال الاقتصادي وصولا” الى الاستقلال السياسي وهي .

اولا”- انشاء محطات كهربائية حديثة لتغذية الصناعة والزراعة والسياحة .

ثانيا”

الشروع – تصنيع الثروات الطبيعية وخاصة صناعة النفط والغاز (الصناعات البتروكيميائية)

ثالثا” – الاسراع في إنشاء ميناء الفاو وطريق الحرير وسحب الشركة الكورية واستبدالها بالعرض الصيني (ولازال الطريق مفتوحا”) .

رابعا” – إلغاء نافذة بيع العملة والشروع بفتح الاعتمادات المستندية وتنظيم منح العملة لمستحقيها بنظام كما كان معمول به قبل 1980 وليس التخبط الاخير الذي سمح شرعية فرق السعرين .

خامسا” العمل وبشكل جاد وبعيدا”عن الضغوط الخارجية للدخول في منظمة بريكس الاقتصادية من غير ذلك سيموت العراق كدولة مستقلة.