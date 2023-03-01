بغداد وواشنطن تناقشان التعاون في قطاع النفط والطاقة

بغداد – الزمان

ناقش وزير النفط حيان عبد الغني ،مع السفيرة الامريكية لدى العراق آلينـــا رومانوسكي، التعاون في قطاع النفط والطاقة. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (عبد الغني استقبل في مكتبه ،سفيرة الولايات المتحدة الامريكية لدى بغداد .

صادرات كانون

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في قطاع النفط والطاقة). وحققت الوزارة ،أكثر من سبعة مليارات دولار من صادرات كانون الثاني الماضي.

واشار البيان الى ان (كمية الصادرات من النفط الخام بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط سومـو بلغت 101 مليوناً و245 الف و95 برميل، بإيرادات بلغت 7 مليار و663 مليونا و788 الف دولار)، وتابع ان (مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر كانون الثاني الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 98 مليوناً و460 الف و50 برميل، في ما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان مليوني و475 الف و516 برميلا)، واشار الى ان (معدل سعر البرميل الواحد بلغ 75.695 دولاراً)، مؤكدا ان (الكميات المصدرة قد تم تحميلها من قبل 36 شركة عالمية من جنسيات عدة، من موانئ البصرة وخور الزبير والــــــــعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي).