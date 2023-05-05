إخماد حريق نشب في الأنبوب المغذي لمحطة كهرباء خور الزبير الغازية

بغداد وعمّان تتّفقان على تجديد عقد تصدير 10 آلاف برميل نفط للأردن

بغداد – إبتهال العربي

اتفقت بغداد وعمان، على تجديد عقد تصدير كمية 10 الآف برميل نفط يوميا ابتداء من الشهر الجاري ولمدة عام.

وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (وزير النفط حيان عبد الغني استقبل في مكتبه نظيره الاردني صالح علي حامد الخرابشة والوفد المرافق له ،وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في قطاع النفط والطاقة ، وتم الاتفاق على تجديد عقد تصدير كمية 10 الآف برميل باليوم ابنداء من الشهر الجاري ولمدة عام )، واشار الى ان (اللقاء استعرض بحضور وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج ومدير عام شركة تسويق النفط سومو ومديري الدائرتين الاقتصادية والدائرة القانونية ، ومدير مكتب الاعلام والاتصال الحكومي والسفير الاردني لدى بغداد ،ملفات التعاون بين البلدين في ما يخص قطاع الطاقة والاستخراج).

موعد توقيع

وكان عبد الغني، قد حدد موعد التوقيع مع شركة توتال خلال الاسبوعين المقبلين، واشار إلى أن العقد يهدف الى استثمار الغاز بمعدل 600 مقمق من 5 حقول نفطية في البصرة. واكد عبد الغني في تصريح سابق انه (سيتم التوقيع مع توتال خلال الاسبوعين المقبلين، وإن عقد توتال يهدف الى استثمار الغاز بمعدل 600 مقمق من 5 حقول نفطية في البصرة)، واشار الى (استئناف تصدير النفط المستخرج من حقول نفط الاقليم بعد الانتهاء من ابرام العقود مع الشركات المستوردة، وفحص انبوب التصدير من قبل شركة بوتاش التركية)، مؤكدا (العمل على تطوير البنى التحتية للمنافذ التصديرية، وان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يصف الشركات العالمية بالشركاء ويوعز بتوفير البيئة الاستثمارية المناسبة)، مضيفا (سنقوم بإطلاق جولة التراخيص السادسة، لتطوير الربع الاستكشافية الغازية). فيما ضيفت اللجنة المالية النيابية، وزير النفط لمناقشة تخصيصات الوزارة في مشروع الموازنة.وقال البيان إن (اللجنة المالية في مجلس النواب ضيفت عبد الغني وعددا من المسؤولين في الشركات والدوائر المعنية لمناقشة التخصيصات المالية للوزارة في مسودة الموازنة)، واشار الى ان (عبد الغني استعرض أهم الفقرات والتخصيصات المالية التي تم إدراجها من قبل الوزارة في مسودة الموازنة والأسباب الموجبة لها لتنفيذ الخطط والبرامج التطويرية للوزارة، وأهم المشاريع في قطاعات الاستخراج والتصفية واستثمار الغاز والبنى التحتية وغيرها، والتي تهدف إلى إدامة وزيادة الإنتاج والتطوير لقطاعات النفط والغاز)، مؤكدا انه (تمت الإجابة خلال الاستضافة على استفسارات أعضاء اللجنة). كما ناقشت اللجنة مع مديري الوزارة ،وضع المصافي والتخصيصات الخاصة بها في الموازنة.واشار البيان الى ان (اللجنة ضيفت وكيل الوزارة لشؤون المصافي حامد الزوبعي ومديري شركة نفط الوسط عائد جابر ومصافي الشمال عدنان محمود والادارية والمالية فراس الصدر).

إستثمار المصافي

مؤكدا ان (اللقاء ناقش وضع المصافي واستثمار المصافي والتخصيصات المالية الخاصة بها). وشاركت فرق الاطفاء في الشركة العامة لموانئ العراق ،ملاكات الدفاع المدني، في اخماد حريق نشب في الانبوب المغذي لمحطة كهرباء خور الزبير الغازية التابعة لوزارة الكهرباء. وقال مسؤول قسم السلامة والإطفاء في الشركة ناجي عبد الله في بيان تلقته (الزمان) امس ان (4 فرق إطفاء تابعة للشركة وخلال استجابة فورية، شاركت بالتعاون مع فرق الدفاع المدني في قضاء خور الزبير، بإخماد حريقا نشب بالانبوب المغذي لمحطة كهرباء خور الزبير الغازية التابعة للكهرباء)، واضاف ان (ذلك جاء تنفيذا لتوجيهات الادارة العليا للشركة ، بضرورة المساهمة في الاستجابة لنداءات المواطنين، والجهات كافة لاخماد الحرائق، حيث سارعت الفرق في مينائي أم قصر الشمالي والجنوبي وخور الزبير والمعقل ، في المساهمة بإخماد الحريق)، وتابع ان (الفرق تمكنت وبمساعدة الدفاع المدني من السيطرة على الحريق وتقليل الخسائر التي كانت مادية فقط).