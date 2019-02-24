إيران تقترح على العراق إستيراد الطاقة دون التعامل بالدولار

بغداد وعمان تبحثان تنمية العلاقات التجارية والإستثمارية وفق الإتفاقات المبرمة

عمان – رند الهاشمي

نظمت غرفة صناعة الاردن منتدى اعمال اردني-عراقي للبحث في سبل تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية والبناء على ما تم انجازه من اتفاقيات اقتصادية بين البلدين.

وقال بيان امس ان (المنتدى يهدف للبحث في سبل تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية والبناء على ما تم انجازه من اتفاقيات اقتصادية بين البلدين), واضاف ان (المنتدى حضره وزيرا الصناعة العراقي والاردني وممثلين عن القطاع الخاص واصحاب اعمال من البلدين).

تأكيد آردني

واكد وزير الصناعة والتجارة الاردني طارق الحموري ان التوافقات التي توصل لها الجانبان تخدم مصلحة وتطلعات البلدين والشعبين الشقيقين. ولفت الحموري الى ان (ما تحقق لغاية الان لم يكن صدفة بل كان ترجمة لعمل دقيق وترجمة للزيارة الملكية للعراق وزيارة الرئيس العراقي للأردن، فقد زار رئيس الوزراء عمر الرزاز بغداد على رأس وفد كبير من الوزراء وكانت هناك زيارات متبادلة بين المسؤولين في البلدين وعقد 25 اجتماعا وزاريا), مشيدا بـ(الجهد الكبير للسفارتين في البلدين لترجمة هذه الاتفاقات على أرض الواقع).

واوضح الحموري انه (تم التوافق على اقامة منطقة صناعية اردنية عراقية على الحدود وستكون هناك لجان فنية لمتابعة هذا الامر والاتفاق على اعفاء البضائع العراقية القادمة عبر ميناء العقبة من 75 بالمئة من رسوم المناولة في الميناء والانتقال من تبادل السلع على طريبيل وتحويلها للنقل المباشر من المصدر للمستهلك), وتابع ان (الأردن سيزود العراق بالطاقة الكهربائية وسيتم الانتهاء من الدراسات الفنية خلال 3 أشهر وسيطبق الربط على أرض الواقع خلال أقل من سنتين).

ولفت الى (الاتفاق على بيع العراق للأردن 10 آلاف برميل نفط يومياً مع الأخذ بعين الاعتبار كلف النقل وإختلاف المواصفات في احتساب سعر النفط، الأمر الذي سيفتح باب تصدير النفط العراقي الى الاردن ويسهم في زيادة حركة النقل والشاحنات لدى الجانبين).

لقاء حكومي

والتقى رئيس الوزراء الاردني عمر الرزاز وزير الصناعة صالح الجبوري بحضور الحموري والسفير الاردني في بغداد منتصر العقلة.وتم خلال اللقاء بحث سبل الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين ، وأهمية تنفيذ الاتفاقات المبرمة بين الجانبين.

الى ذلك أعلن وزير المالية فؤاد حسين عن تخصيص 30 بالمئة من مبالغ الزائر دولار لمحافظة كربلاء.وأكد حسين خلال مؤتمر مشترك مع المحافظ عقيل الطريحي في مبنى المحافظة (تخصيص مبالغ للمشاريع المتوقفه المهمة في المحافظة وتحويل جميع العقود على الملاك حسب الخدمة والاجور اليومية الى عقود وفق قانون الموازنة). ولفت الى (تخصيص مبالغ للمحاضرين المجانين كأجور نقل ولهم الاولوية في التعيين).

فيما أفاد مستشار رئيس الوزراء عبد الكريم هاشم مصطفى بأن العراق يقترب من إتمام صفقة تتيح له استيراد موارد الطاقة من إيران دون التعامل بالدولار واعتماد عملات أخرى في الحسابات التجارية بين البلدين.وقال مصطفى على هامش مؤتمر منتدى فالداي الدولي بشأن الشرق الأوسط إن (وفدا كبيرا من البنك المركزي الإيراني اقترح فكرة التجارة مع إيران بالعملة الأوروبية أو بالدينار العراقي أو بالنفط). وانخفض مؤشر سوق العراق للاوراق المالية في جلسة الخميس الماضي بنسبة 0.52 بالمئة مستقرا عند 487.74 نقطة.