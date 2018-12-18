رئيس الجمهورية يشيد بدور اليابان الداعم للنازحين

بغداد وطوكيو تتدارسان إنشاء صندوق من واردات النفط لإعمار المدن

بغداد – الزمان

عرض رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي على الجانب الياباني إنشاء صندوق اعمار مشترك لتمويل مشاريع الإعمار عن طريق كميات النفط العراقي المصدر لليابان.

ونقل بيان عن عبد المهدي قوله خلال استقباله المستشار الخاص لرئيس الوزراء الياباني كينتارو سونواورا والوفد المرافق قوله إن (اليابان ستكون شريكا ممتازا للعراق وقد انجزت الكثير من المشاريع العمرانية والخدمية في العراق ولدينا الكثير من المصالح والمشاريع المستقبلية الطموحة), مؤكدا ان (العراق بدأ يستعيد استقراره وعافيته ويلعب دوره المحوري وان دول العالم تتوجه الينا لشعورها بتحقق الاستقرار وتعزيز الأمن والحياة الديمقراطية).

وقدم عبد المهدي (مبادرة للشراكة والتعاون الاقتصادي والعمراني بين الحكومتين العراقية واليابانية تتضمن الدعوة لإنشاء صندوق مشترك لتمويل مشاريع الإعمار عن طريق كميات النفط العراقي المصدر لليابان كما يموّل الصندوق من الجانب الياباني تشجيعا للشركات اليابانية المعروفة العاملة في العراق وستقدم الحكومة حزمة من المشاريع بطريقة تضمن نجاح عمل الشركات اليابانية وتسريع جهودها وانسيابية عملها).

واشار الى ان (هذه المبادرة ستعزز العلاقة بين البلدين بشكل اكبر وتسرّع من جهود الإعمار وإنشاء المشاريع الاقتصادية وتوفر فرص عمل للعراقيين الى جانب تنويع ثروة العراق الوطنية وتقليل الاعتماد على النفط كما توفر فرصا مقابلة لحضور اليابان في السوق العراقية والمنطقة). م

ن جهته , ابدى سونواورا (اهتمامه بهذا المشروع، وذكر انه كان حاضراً عندما عرضه عبد المهدي خلال زيارته الى اليابان عندما كان وزيرا للنفط،وانه يجد هذه الرؤية مثيرة للاهتمام .وجرى الاتفاق على ان يتقدم الجانب العراقي ببيان الخطوط الرئيسية للمشروع عبر السفارة اليابانية في بغداد لتدرسها السلطات اليابانية بما يسهم بترسيخ التعاون بين الطرفين.

انفتاح كامل

الى ذلك اكد رئيس الجمهورية برهم صالح حرص العراق على الانفتاح الكامل مع دول العالم وتبادل المصالح المشتركة.

وقال بيان رئاسي ان (صالح استقبل سونواورا وبحثا بناء علاقات شراكة بين البلدين خاصة في مجالات الاستثمار واعادة اعمار البنى التحتية وتوفير الخدمات الاساسية والنهوض بالواقع العمراني والصناعي).

واشـاد صالح (بالعلاقات البناءة بين البلدين التي تمتد الى نحو80 عاما وماشــــــــهدته من طفرات نوعية كان لها الاثر الايجابي في تنمية وتطوير آفاق التعاون المشترك).

بدوره جدد سونواورا (حرص بلاده على دعم العراق في حربهِ ضد الارهاب ورغبتها الجادة في توسيعِ آفاقِ التعاون ولاسيما بمجالي التنميةِ وتأهيل وتدريب الملاكات العراقية وتطوير خبراتهم في المجالات كافة), مؤكدا (استعداد اليابان للمساهمة في اعادة اعمار المناطق المتضررة من الارهاب).

وفي سياق اخر دعا صالح استثمار الخبرات والكفاءات الهندسية بمستويات عالية يجب إستثمارها بشكل عملي في عملية اعادة الاعمار وتأهيل البنى التحتية في البلاد . وتابع البيان ان (صالح التقى نقيب المهندسين العراقيين ازهار حسين ووفدا من أعضاء النـــــقابة وبحث معهم تطوير قدرات المهندسين والتي تعد من أولويات المرحلة الراهنة لتحويلها الى واقع عملي يثري حاجة العراق في جوانب عدة لا سيما عملية إعادة اعمار المناطق المحررة).

وشدد صالح على (أهمية تطوير الكفاءات الهـــندسية من خلال تطوير مناهج الكليات والمدارس المهنـــــية وتعزيز التدريب والتأهيل).

من جهته أستعرض الوفد آليات عمل النقابة والمكاتب الاستشارية التابعة لها والعقبات التي تعوق سير عملها، مؤكدا اعتزاز المهندسين العراقيين بجهود صالح في دعم الطاقات والكفاءات العراقية في مختلف المجالات.

وأعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية لقمان الفيلي عن تخلي صالح بصورة قانونية عن الجنسية المكتسبة البريطانية إلتزاما منه بما جاء في الدستور

.وأكد الفيلي أن (الإجراءات القانونية بشأن تنازل رئيس الجمهورية عن الجنسية البريطانية استكملت).

موضحا ان (تنازله ياتي إلتزاماً منه بما جاء في الدستور ضمن المادة رقم 18 الفقرة الرابعة والتي تنص على عدم جواز تمتع الأشخاص بجنسية أخرى مكتسبة في حال تم انتخابهم أو تكليفهم بمهام سيادية في العراق).