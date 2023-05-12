عاصفة ترابية تخيّم على الأجواء والصحة مطالبة بالإستنفار

بغداد وطهران توقّعان مذكّرة تفاهم خاصة بمكافحة المخدّرات

بغداد – ابتهال العربي

توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل، ان يكون طقس اليوم السبت صحوا مع فرصة لحدوث عاصفة ترابية ،الامر الذي يتطلب من وزارة الصحة استنفار ملاكاتها لاستقبال الاشخاص الذين يعانون من امراض الجهاز التنفسي،بحسب مختصين ،اكدوا لـ (الزمان) امس انه (على دوائر الصحة في بغداد والمحافظات،اتخاذ إجراءات احترازية للموجة الغبارية المتوقع أن تبدأ اليوم السبت)، مشددين على ( الوزارة اعداد خطة استباقية للموسم الجاري الذي يشهد تصاعدا للغبار ،من خلال استنفار الملاكات في ردهات الطوارئ ،وكذلك تهيئة مركبات الاسعاف ونشرها في الاحياء السكنية لتمكينها من سرعة الاستجابة للحالات الطارئة التي تعاني من امراض الجهاز التنفسي). فيما اوضحت هيئة الانواء تفاصيل العاصفة الترابية التي تجتاح اماكن عدة ابتداء من اليوم السبت. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (طقس اليوم سيكون في المنطقتين الوسطى والجنوبية صحواً مع تصاعد للغبار وفرصة لحدوث عواصف ترابية، امام درجات الحرارة تنخفض عن اليوم السابق ،حيث تسجل العظمى في بغداد 42 مئوية ، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة وتصاعد للغبار في أماكن متفرقة منها)، واشار الى ان (طقس يوم غد الأحد سيكون صحواً مع بعض الغيوم في جميع مناطق البلاد، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية، وتنخفض قليلاً عن اليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد)، وتابع البيان ان (طقس يوم الاثنين المقبل سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط زخات مطر في اقسامها الشمالية ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق). في غضون ذلك ،وقع وزير الصحة صالح الحسناوي،مذكرة تفاهم مع الجانب الايراني خاصة بمكافحة افة المخدرات. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الحسناوي وقع مع الامين العام لهيئة مكافحة المخدرات في ايران اسكندر مؤمني ،اتفاقية خاصة بمكافحة الافة)، مؤكدا ان (توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار علاقات التعاون بين العراق وايران، من أجل العمل المشترك بين البلدين لمواجهة افة المخدرات)، واشار الى (عزم الوزارة لتنفيذ اولويات البرنامج الحكومي الخاص بالقطاع الصحي)، واستطرد بالقول ان (المذكرة تضمنت تعزيز التعاون في مجال مكافحة المخدرات ومختلف المجالات الصحية وفقاً للمصالح المتبادلة والقوانين المعمول بها بين البلدين الصديقين). كما وقع العراق وكوريا الجنوبية، وثيقة تعاون في مجال إزالة الألغام والمقذوفات الحربية. وقال بيان لوزارة البيئة تلقته (الزمان) امس أنه (تم توقيع وثيقة تعاون مع كوريا الجنوبية في مجال إزالة الألغام والمقذوفات الحربية غير المنفلقة، وتفعيل التعاون التنسيقي على مستوى بناء القدرات والدعم الفني والتقني الحديث، في مجال المسح والإزالة للألغام).