بغداد وطهران تتفقان على تمديد صادرات الغاز إلى العراق لخمس سنوات مقبلة

بغداد- الزمان: أعلن وزير النفط الايراني جواد أوجي، السبت، عن تمديد صادرات غاز بلاده إلى العراق لخمس سنوات مقبلة.

وقال الوزير الإيراني:”سيتم تمديد هذين العقدين للسنوات الخمس المقبلة”.

ونقلت وكالة مهر الإيرانية للأنباء، عن وزارة النفط الايرانية أن “أوجي بعد لقاء مع وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل اشار إلى توقيع مذكرة تعاون بين إيران والعراق في مجال النفط، الغاز والبتروكيماويات”.

وأضاف أوجي أن “إيران من حيث رأس المال البشري والقدرات الفنية والهندسية لها مكانة عالية، لذلك وبناء على المذكرة التي تم توقيعها مع الجانب العراقي سنتعاون مع العراق في مجال تبادل المعلومات والاستكشاف، وتطوير الحقول النفطية المشتركة على شكل تكامل تطوير هذه الحقول”.

وأوضح أن” إنشاء خطوط أنابيب النفط والغاز وتحسين مصافي النفط العراقية من بين المحاور الأخرى الواردة في مذكرة التفاهم بين البلدين”، موضحا انه “من إنجازات هذه الرحلة تمديد عقد تصدير الغاز مع وزارة النفط العراقية”.

وأوضح وزير النفط الإيراني أنه “بناءً على اتفاق الطرفين، سيتم تمديد هذين العقدين خلال السنوات الخمس المقبلة”.

وجرى خلال لقاء وزير النفط مع المسؤولين العراقيين بحث مجالات التعاون بين إيران والعراق في مجال النفط والغاز والبتروكيماويات،