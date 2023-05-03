السوداني يشيد بجهود القطعات في ملاحقة الإرهاب والجريمة

بغداد وروما تستعرضان التعاون بمجالات الأمن والأقتصاد

بغداد – ابتهال العربي

أعرب رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، عن أمله بتشكيل مجلس للتعاون التجاري والاقتصادي مع إيطاليا. وقال بيان تلقته (الزمان) امس أن (رشيد استقبل في قصر بغداد ،وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروستو والوفد المرافق له بحضور السفير الإيطالي لدى العراق ماوريتسيو غريغانتي، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون الأمني بين البلدين)، وثمن رشيد (عمق العلاقات مع إيطاليا)، مشيرا إلى أن (العراق يسعى ألى المزيد من التعاون والاستفادة من الخبرات التكنولوجية في مجال المياه والبيئة، إضافة إلى توسيع أطر الشراكة في مجالات التدريب والإعداد للقوات الأمنية، وتنسيق جهود مكافحة الإرهاب والتطرف)، معربا عن امله (بتشكيل مجلس للتعاون التجاري والاقتصادي مع إيطاليا). كما بحث رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ،مع كروسيتو، افاق التعاون الثنائي في المجالات الامنية.

توطيد التعاون

وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (السوداني استقبل كروسيتو والوفد المرافق له، بحضور وزير الدفاع ثابت محمد العباسي وعدد من القادة العسكريين، وجرى تناول سير العلاقات بين البلدين الصديقين، وسبل توطيد التعاون المشترك في المجالات الأمنية)، وأشاد السوداني (بدور إيطاليا في مجال مكافحة الإرهاب والقضاء على عصابات داعش، من خلال التحالف الدولي، ودورها في تدريب القوات الأمنية العراقية ضمن بعثة حلف شمال الأطلسي الناتو).

واشار الى (العلاقة المتميزة بين البلدين من خلال التعاون الثنائي في مجالات متعددة)، وجدد السوداني (رغبة العراق للعمل ضمن هذه المسارات، بما يخدم المصالح المشتركة، وأمن المنطقة والعالم)، ولفت الى ان (هناك زيارةً مرتقبة لوفد عراقي رفيع إلى إيطاليا لبحث آليات التعاون بين البلدين).

من جانبه، نقل كروسيتو (تحيات رئيسة الوزراء الإيطالية إلى السوداني، والرغبة في المزيد من التعاون المتبادل بين البلدين)، واشار الى (تطلّع بلاده إلى الزيارة المرتقبة للوفد العراقي والبحث في العديد من ملفات التعاون، التي ستُسهم في تنمية العلاقات بين البلدين، لاسيما أنّ إيطاليا تنظر بعين الاهتمام للعراق ودوره المحوري في إدارة ملفات السلام في المنطقة والعالم). وثمن وزير الدفاع ، جهود إيطاليا في دعم العراق بالحرب على داعش.وقال بيان للوزارة تلقته (الزمان) امس إن (العباسي استقبل بمقر الوزارة في بغداد، نظيره الإيطالي ، وثمن جهود روما خلال مشاركتها بالتحالف الدولي في حرب العراق ضد داعش الإرهابي.

كما اشاد بدور بعثة حلف الناتو ودعمها للعراق من خلال الدورات التدريبية والتطويرية التي أُقيمت لملاكات الوزارة داخل وخارج العراق). على صعيد متصل ، اوصى السوداني خلال اجتماع في مقرّ قيادة العمليات المشتركة، يضمّ وزيري الدفاع والداخلية ومستشار الأمن القومي وكبار القادة في مختلف التشكيلات العسكرية والأمنية بـ (بجملة من التوجيهات، من شأنها تطوير العمل الأمني والخدمي، الذي تقوم به مؤسسات الدولة ،من أجل دعم باقي الدوائر الحكومية).

واشاد السوداني (بجهود ومتابعة القطعات الأمنية لملاحقة الإرهاب والجريمة)، داعيا الى (العمل بروح الفريق الواحد من أجل العراق).