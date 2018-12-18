ثلاثة أحكام سجن بحق مدير التسجيل العقاري السابق في كربلاء

بغداد ودمشق تناقشان تفعيل التعاون القضائي ودوره بمكافحة الإرهاب

بغداد – الزمان

بحث رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان مع السفير السوري لدى بغداد صطام جدعان الدندح تفعيل التعاون القضائي بين البلدين ودوره في في مكافحة الارهاب، فيما اصدرت جنايات الكرخ حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق مدان لانتمائه إلى التنظيمات الإرهابية في محافظة نينوى.

ونقل بيان تلقته (الزمان) امس عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء قوله أن (زيدان والدندح ناقشا التعاون القضائي والقانوني بين البلدين ودور القضاء في مكافحة الإرهاب).

وعقدت اللجنة القضائية المشتركة بين بغداد وإقليم كردستان اجتماعها الأول في بغداد لمناقشة المشكلات المتعلقة بالمحاكم والية تذليل العقبات امامها.

واوضح البيان ان (اللجنة المشتركة ناقشت ابرز المشكلات المتعلقة بعمل المحاكم والية تنفيذ القرارات في مختلف المحافظات سواء التابعة للمركز أو للإقليم).

واصدر المجلس خلال المدة الماضية أمرا قضائيا بتشكيل لجنة تضم كل من رئيس هيئة الإشراف القضائي ورؤساء محاكم الاستئناف في محافظات نينوى وكركوك ودهوك واربيل والسليمانية، مهمتها التنسيق في تنفيذ الإحكام الصادرة من مختلف المحاكم وإيجاد الحلول لإشكاليات إصدار مذكرات القبض وتنفيذها وتسليم المتهمين ونقل الدعاوى والإشكاليات القضائية المتعلقة بعمل المحاكم.

وفي سياق متصل, أصدرت محكمة جنايات الكرخ حكمين بالإعدام والمؤبد بحق مدانين متهمين بالانتماء للتنظيمات الإرهابية احدهما ضبط بحوزته حزام ناسف وآخر اشترك بعمليات ضد القوات الأمنية.وذكر البيان أن (الهيئة الأولى في محكمة جنايات الكرخ أصدرت حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق مدان لانتمائه إلى التنظيمات الإرهابية في نينوى وضبط بحوزته حزام ناسف وأسلحة ومعدات لتفجير كان ينوي استخدامها لزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد).

وأضاف أن (المحكمة أصدرت حكماً بالسجن المؤبد بحق مدان آخر لانتمائه للتنظيمات ذاتها في محافظة ديالى واشتراكه بعمليات إرهابية ضد القوات الأمنية), لافتا الى ان (المحكمة أصدرت أحكامها بحق المدانين وفقاً لأحكام المادة الرابعة اولا من قانون مكافحة الإرهاب).

واعلنت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة عن اصدار حكم بالسجن لمدة عشر سنوات لمدان بالمتاجرة بمادة الكرستال المخدرة. واوضح البيان ان (المحكمة قضت حكما بالسجن عشر سنوات لمدان بعد اعترافه بالتعاطي والمتاجرة بالمخدرات (مادة الكرستال) القي القبض عليه اثناء وجوده في احد المطاعم في منطقة الكرادة).

واشار الى ان (الحكم صدر وفقاً لأحكام المادة 30 اولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017).

بدوره , أعلن المفتش العام لوزارة العدل كريم الغزّي عن صدور ثلاثة أحكام جديدة بسجن مدير التسجيل العقاري السابق في محافظة كربلاء.وقال الغزي في تصريح امس أن (محكمة جنح كربلاء أصدرت حضورياً ثلاثة أحكام بحق المدير السابق لمديرية التسجيل العقاري ح.خ.م لإرتكابه مخالفات تتعلق بضبط أضابير عقارية تم التلاعب بها واحتفظ فيها المدان آنفاً في قاصة المديرية). مشيرا الى ان (الأحكام الثلاثة تضمنت السجن الشديد مدة سبع سنوات والسجن ست سنوات والحبس البسيط مدة أربعة أشهر), واضاف انه (سيتم تنفيذ الاحكام بالتعاقب وفق المادة 143 من قانون العقوبات العراقي، إذ سبق أن تم الحكم على المدان بقضايا عدة في أوقات سابقة), وتابع الغزي ان (القرارات القضائية تضمنت أيضاً إعطاء الحق للمديرية بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض).