الناقل الوطني يفتح ثلاثة ممرّات جديدة وإتفاق ربط سككي للمسافرين مع إيران

بغداد وجدّة تستأنفان الرحلات المنتظمة وتركيا تغلق المجال الجوي أمام السليمانية

بغداد – قصي منذر

استأنف العراق والسعودية ، الرحلات المنتظمة بواقع رحلتين جويتين أسبوعيا تتضمن تسهيلات للمعتمرين والمسافرين ، على أن يتم مضاعفتهما خلال المدة المقبلة. وحطّت الرحلة القادمة من أربيل وتحمل على متنها 174 مسافراً ،في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، للمرة الاولى منذ سنوات . وقال بيان امس ان (هذه الرحلة وما سيعقبها من رحلات مجدولة بين مطارات السعودية والعراق، تأتي خلاصة الجهود المستمرة المبذولة من مجلس التنسيق السعودي العراقي، بدعم وتوجيه من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية وتنمية التبادل التجاري). من جانبه ، قال السفير العراقي في الرياض عبد الستار الجنابي إن (الرحلة تمثل أولى الرحلات المباشرة بين البلدين، وستشمل الخطوة رحلات أخرى قادمة من وإلى بغداد يجري تحضيرها للانطلاق قريباً)، واضاف ان (استئناف الرحلات يبدأ برحلتين كل أسبوع، إلى حين انتهاء المدة التجريبية)، وتابع انه (إلى جانب شركات الطيران السعودية، ستشارك نظيرتها العراقية قريباً في تسيير رحلات بين البلدين، إذ تحضر شركة الخطوط الجوية لتسيير رحلة أسبوعية ستبدأ خلال أيام بين الدمام وبغداد، وستكون الرحلات بينهما منتظمة أسبوعياً)، واستطرد بالقول ان (العراق قام وبالتزامن مع فتح الطيران واستئناف الرحلات بين البلدين، بتسهيل الحصول على تأشيرات دخول العراق لمواطني مجموعة دول الخليج تمنح في المطار عند الوصول، فيما تعطى تأشيرة متعددة لمواطني دول الخليج عبر السفارة ولمدة عام، وذلك لتسهيل السفر بين السعودية والعراق)، مؤكدا ان (هذه الخطوة من شأنها أن تقود حراكاً مهماً وإيجابياً بين شعوب المنطقة). وتستعدّ وزارة النقل، لفتح ثلاثة ممرات جويَّة دولية مع مطارات صبيحة في تركيا وكوالالمبور في ماليزيا والبحرين ،ضمن خططها للانفتاح على دول العالم.وقال مدير العلاقات والإعلام في الوزارة ميثم الصافي ان (الوزارة تمضي بخططها الهادفة لتوسعة الممرات الجوية الدولية، إذ تعتزم خلال المدة المقبلة فتح ثلاثة خطوط مع مطار صبيحة وكوالالمبور والبحرين).

في غضون ذلك ، أعلن الوزير رزاق محيبس السعداوي، اتفاق ربط سككي لنقل المسافرين بين العراق وإيران.واشار بيان تلقته (الزمان) امس الى ان (السعداوي، أجرى زيارة إلى العاصمة الإيرانية طهران على رأس وفد رفيع، لبحث ملف الربط السككي الخاص بنقل المسافرين بين البلدين)، واضاف ان (السعداوي التقى نظيره الإيراني مهرداد بذرباش، وناقشا مواضيع عدة، على رأسها مشروع الربط السككي لنقل المسافرين عبر خط سكك الحديد شلمجة البصرة). وقال السعداوي إن (الاتفاق يتضمن البدء بعمليات إزالة الألغام المزروعة منذ حرب الثمان سنوات في المناطق الحدودية، بعد شهر رمضان )، وتابع ان (الاتفاق يشتمل أيضاً على مشروع إنشاء جسر متحرك على شط العرب، على أن يجري إنجازه خلال عام ونصف العام)، مؤكدا ان (اجتماعات الجانبين استعرضت الدراسات والتصاميم الخاصة بتنفيذ الخط، كما جرى استعراض الاستثمارات اللازمة للمشروع). وفي تركيا المجاورة، افاد المتحدث باسم وزارة الخارجية تانجو بيلغيتش في بيان تابعته (الزمان) امس إن (بلاده أغلقت مجالها الجوي أمام الرحلات الجوية من وإلى السليمانية ،بسبب تصاعد نشاط عناصر حزب العمال)، واضاف ان (الإغلاق دخل حيز التنفيذ في الثالث من نيسان الجاري، ومن المتوقع أن يستمر حتى الثالث من تموز المقبل).