بغداد والكويت تستأنفان مباحثات ترسيم الحدود وسط أجواء إيجابية
بغداد – فائز جواد
القاهرة – مصطفى عمارة
استأنفت اللجنة الفنية العراقية الكويتية،مباحثات ترسيم الحدود المشتركة بين البلدين ،وسط اجواء ايجابية بالاتفاق على انعقاد الاجتماع المقبل في بغداد . وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية احمد الصحاف في بيان تلقته (الزمان) امس ان (اللجنة المشتركة عقدت اجتماعها السادس في دولة الكويت وقد ترأس الجانب الكويتي السفير منصور عياد العتيبي، في حين ترأس الجانب العراقي المستشار عثمان سلمان العبودي)، واشار الى ان (الاجتماع تضمن مواصلة الحوار المشترك في الجوانب الفنية والقانونية لترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة 162)? واشار الى ان (الطرفين اتفقا على مواصلة الحوار البناء في إطار تعزيز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين)، من جانبه ،اشاد السفير العراقي لدى الكويت المنهل الصافي ،بنتائج الاجتماع . وقال (لقد انعقدت اللجنة في اجواء ايجابية اخوية ،وتمت مناقشة الملفات المشتركة المتعلقة بعمل اللجنة بكل شفافية ووضوح)، واضاف ان (الاجتماع المقبل سينعقد في بغداد بعد شهرين من الان).
فيما أعلن وزير التخطيط محمد علي تميم، انطلاق ملتقى الاعمال العراقي الاماراتي في بغداد. وقال بيان تلقته (الزمان) امس أن (فعاليات ملتقى الأعمال العراقي الإماراتي ، انطلقت برعاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وبحضور وزيري التجارة والتخطيط وشخصيات نيابية)، واضاف ان (اكثر من 65 رجل اعمال اماراتي وأكثر من 200 رجل أعمال عراقي من مختلف القطاعات التجارية قد شاركوا في الملتقى).الى ذلك ،شارك وفد سوري برئاسة وزير الاقتصاد ،في اجتماع تحضيري يسبق القمة العربية المقرر انعقادها الجمعة في جدة، في أول مشاركة بعد قرار تعليق عضويتها قبل أكثر من 11عاما.وقررت جامعة الدول في 7 أيارالجاري، استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعاتها بعد أكثر من عقد على تعليق عضوية دمشق إثر قمعها الاحتجاجات التي تحولت إلى نزاع دام أودى بحياة أكثر من نصف مليون شخص وشرّد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها. وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان في مستهل اجتماع أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة (أنتهز هذه الفرصة للترحيب بعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية ،متطلعا للعمل مع الجميع لتحقيق ما نصبو إليه قيادات وشعوبا).