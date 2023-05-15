

بغداد والكويت تستأنفان مباحثات ترسيم الحدود وسط أجواء إيجابية‮ ‬

بغداد‮ – ‬فائز جواد

القاهرة‮ – ‬مصطفى عمارة

استأنفت اللجنة الفنية العراقية الكويتية،مباحثات ترسيم الحدود المشتركة بين البلدين‮ ‬،وسط اجواء ايجابية بالاتفاق على انعقاد الاجتماع المقبل في‮ ‬بغداد‮ . ‬وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية احمد الصحاف في‮ ‬بيان تلقته‮ (‬الزمان‮) ‬امس ان‮ (‬اللجنة المشتركة عقدت اجتماعها السادس في‮ ‬دولة الكويت وقد ترأس الجانب الكويتي‮ ‬السفير منصور عياد العتيبي،‮ ‬في‮ ‬حين ترأس الجانب العراقي‮ ‬المستشار عثمان سلمان العبودي‮)‬،‮ ‬واشار الى ان‮ (‬الاجتماع تضمن مواصلة الحوار المشترك في‮ ‬الجوانب الفنية والقانونية لترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة‮ ‬162)? واشار الى ان‮ (‬الطرفين اتفقا على مواصلة الحوار البناء في‮ ‬إطار تعزيز العلاقات الأخوية التي‮ ‬تربط البلدين الشقيقين‮)‬،‮ ‬من جانبه‮ ‬،اشاد السفير العراقي‮ ‬لدى الكويت المنهل الصافي‮ ‬،بنتائج الاجتماع‮ . ‬وقال‮ (‬لقد انعقدت اللجنة في‮ ‬اجواء ايجابية اخوية‮ ‬،وتمت مناقشة الملفات المشتركة المتعلقة بعمل اللجنة بكل شفافية ووضوح‮)‬،‮ ‬واضاف ان‮ (‬الاجتماع المقبل سينعقد في‮ ‬بغداد بعد شهرين من الان‮). ‬

فيما أعلن وزير التخطيط محمد علي‮ ‬تميم،‮ ‬انطلاق ملتقى الاعمال العراقي‮ ‬الاماراتي‮ ‬في‮ ‬بغداد‮. ‬وقال بيان تلقته‮ (‬الزمان‮) ‬امس أن‮ (‬فعاليات ملتقى الأعمال العراقي‮ ‬الإماراتي‮ ‬،‮ ‬انطلقت برعاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني‮ ‬وبحضور وزيري‮ ‬التجارة والتخطيط وشخصيات نيابية‮)‬،‮ ‬واضاف ان‮ (‬اكثر من‮ ‬65 رجل اعمال اماراتي‮ ‬وأكثر من‮ ‬200 رجل أعمال عراقي‮ ‬من مختلف القطاعات التجارية قد شاركوا في‮ ‬الملتقى‮).‬الى ذلك‮ ‬،شارك وفد سوري‮ ‬برئاسة وزير الاقتصاد‮ ‬،في‮ ‬اجتماع تحضيري‮ ‬يسبق القمة العربية المقرر انعقادها الجمعة في‮ ‬جدة،‮ ‬في‮ ‬أول مشاركة بعد قرار تعليق عضويتها قبل أكثر من‮ ‬11عاما.وقررت جامعة الدول في‮ ‬7 أيارالجاري،‮ ‬استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في‮ ‬اجتماعاتها بعد أكثر من عقد على تعليق عضوية دمشق إثر قمعها الاحتجاجات التي‮ ‬تحولت إلى نزاع دام أودى بحياة أكثر من نصف مليون شخص وشرّد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها‮. ‬وقال وزير المالية السعودي‮ ‬محمد الجدعان‮ ‬في‮ ‬مستهل اجتماع أعمال المجلس الاقتصادي‮ ‬والاجتماعي‮ ‬التحضيري‮ ‬للقمة‮ (‬أنتهز هذه الفرصة للترحيب بعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية‮ ‬،متطلعا للعمل مع الجميع لتحقيق ما نصبو إليه قيادات وشعوبا‮). ‬