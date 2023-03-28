أكثر من 5 آلاف معتمر يغادرون يومياً إلى السعودية عبر منفذ عرعر

بغداد والرياض تجدّدان الرغبة في إرساء تعاون يحقق الإستقرار والتنمية

بغداد – قصي منذر

اعرب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان ، عن رغبتهما زيادة التعاون في مختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية والاستثمارية بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين .وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (السوداني، تلقى اتصالاً هاتفياً من الامير محمد بن سلمان ، تبادلا خلاله التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك، والدعاء لله جلّ وعلا أن يعيده على البلدين والأمة العربية والإسلامية بوافر الخير والازدهار)، واشار الى ان (الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها، ومناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتأكيد مواصلة التعاون المتبادل، في مختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية والاستثمارية، ضمن إطار مجلس التنسيق العراقي السعودي، بما يسهم في الارتقاء بمستوى العلاقات، وتحقيق مصالح شعبي البلدين وتطلعاتهما في المزيد من الاستقرار والتنمية). واغلقت هيئة المنافذ الحدودية، جزءا من المعابر غير الرسمية.وقال رئيس الهيئة اللواء عمر عدنان الوائلي في تصريح تابعته (الزمان) امس إن (منفذ عرعر الحدودي يحظى باهتمام كبير من قبل إدارة هيئة المنافذ، كونه الوحيد الذي يربط العراق مع السعودية، حيث أجرينا زيارة ميدانية الى المنفذ لأكثر من مرة وتابعنا عملية سير التبادل التجاري فيه)، مبيناً أن (هناك معوقات استلمت من الجانب السعودي تواجه عمل منفذ عرعر الحدودي، وعملنا على معالجتها)،

وبشأن الطريق البري، قال الوائلي أن (قيادتي العمليات الموجودة في محافظتي الأنبار وكربلاء على تواصل مستمر مع إدارة المنفذ، من أجل تأمين الطريق)، واشار الى أن (الطريق يتمتع بمستوى عال من الأمن)، واستطرد بالقول ان (عدد المعتمرين في السابق الذين كانوا يخرجون من العراق إلى السعودية عن طريق منفذ عرعر في اليوم الواحد الف معتمر، أما الآن فقد ارتفع بين 5 الاف الى 6 الاف معتمر يومياً)، لافتاً الى أن (هذه الزيادة جاءت بناءً على تنسيق الهيئة العليا للحج والعمرة مع الجانب السعودي، إضافة إلى الإجراءات الأمنية المهمة التي وضعتها وزارتا الداخلية والدفاع وقيادة العمليات المشتركة، وكذلك الجهود الكبيرة الموجودة في هيئة المنافذ والملاكات العاملة فيها)، وأوضح الوائلي أن (رئيس مجلس الوزراء ، ثبت في المنهاج الحكومي فقرة مهمة، وهي غلق جميع المنافذ والمعابر غير الرسمية، واوجز في زيارته الأخيرة الى إقليم كردستان، هذه المعابر)، مضيفا (تم إغلاق جزء من المعابر غير الرسمية من قبل العمليات المشتركة)، ومضى الى القول ان (قيادة قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع الاقليم تعمل على غلق جميع المعابر غير الرسمية المتبقية). الى ذلك ،أعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن بلاده ستوجه دعوة للعاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز لزيارة طهران.

وقال عبد اللهيان في لقاء متلفز أن (الرئيس إبراهيم رئيسي تسلم دعوة من ملك السعودية لزيارة الرياض، وأن طهران سترد على ذلك بدعوة مماثلة). وكان وزيرا خارجية إيران والسعودية قد اتفقا خلال اتصال هاتفي اول امس، وهو الاتصال الثاني من نوعه خلال بضعة أيام، على عقد اجتماع خلال شهر رمضان الجاري.وكانت إيران والسعودية أعلنتا في وقت سابق ،من شهر آذار الجاري، استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، وإعادة فتح السفارتين في غضون شهرين.