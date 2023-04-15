بغداد والرياض تجدّدان الحرص على تطوير التعاون وإدامة الإستقرار

إجتماع جدة التشاوري يوصي بالوقوف إلى جانب سوريا لحل الأزمة الإنسانية

بغداد – ندى شوكت

الرياض – الزمان

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مع ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان، دور العراق وجهود المملكة في استقرار المنطقة . وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (ابن سلمان استقبل في جدة رئيس البرلمان والوفد المرافق له ، وجرى استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وآفاق التعاون المشترك والسبل الكفيلة بتطويره وتعزيزه في مختلف المجالات)، واشار الى ان (اللقاء بحث جهود المملكة في استقرار المنطقة، ودور العراق في هذا الشأن)، وجدد الحلبوسي (دعم السلطة التشريعية لجهود الحكومة العراقية في المضي بتعزيز التعاون من خلال المجلس التنسيقي المشترك بين البلدين الشقيقين). ووصل الحلبوسي امس ، الى السعودية في زيارة رسمية تبحث التعاون بين البلدين. في غضون ذلك ، نوه مكتب رئيس مجلس النواب ، بشأن مخاطبة مزورة منسوبة إلى الحلبوسي.وقال المكتب في بيان تلقته (الزمان) امس أن (لا صحة لما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي من مخاطبة مزورة منسوبة إلى رئيس مجلس)، واشار الى (اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الجهات والأشخاص الذين تعمَّدوا التزوير والنشر). على صعيد متصل ،التقى وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، وذلك على هامش الإجتماع الوزاريّ التشاوريّ الذي تستضيفه المملكة في جدة. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين بغداد والرياض، وسُبُل تعزيزها بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين)، واضاف ان (الجانبين ناقشا القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأهمية تحقيق التعاون الثنائي بين البلدين بما يعكس حالة التطابق في الرؤى بين حكومتي البلدين)، واشار الى ان (اللقاء تطرق إلى جهود البلدين الشقيقين الداعمة لمسيرة العمل العربيّ المشترك بما يحقق المزيد من الإستقرار والازدهار لدول وشعوب المنطقة). واعرب حسين عن ترحيب العراق بالاتفاق الذي تمّ بين مملكة البحرين ودولة قطر، وعودة العلاقات الدبلوماسية بينهما. واشار البيان الى ان (الوزير التقى نظيره البحريني عبد اللطيف الزيّاني على هامش الاجتماع التشاوري في جدة ، واكد أهمية تدعيم أوجه العلاقات الثنائية عبر تنويع أطر التشاور بما يسهِم في تحقيق تطلعات بغداد والمنامة، ورفع وتيرة التعاون الثنائي لمجمل الجهود الجارية، وعلى مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والصحية والتنموية بما يعود بالخير على كلا البلدين)، وشدد على (أهمية عقد اجتماعات اللجنة العراقية البحرينية المشترَكة وتفعيل مذكرة التفاهم في المشاورات السياسية)، مؤكدا ان (الأمن الوطني له علاقة بأمن المنطقة وتنعكس تداعياته على المنطقة)، واعرب حسين عن (استعداد العراق إلى التعاون الثنائي المثمر في المحافل الدولية)، من جانبه ، اكد الزياني (اهتمام المملكة، وتأكيد الملك على تعزيز العلاقات مع العراق)، واشار الى (اهتمام بلاده باستقرار الوضع الأمنيّ في العراق لما له من انعكاس إيجابي على الاستقرار بالمنطقة)، داعيا إلى (أهمية عقد اجتماعات اللجنة العراقية العمانية المشتركة)، واعرب عن (تطلع العراق لتفعيل أطر التعاون مع عمان في مختلف المجالات، وذلك في ضوء ما يجمع البلدين من علاقات متميزة). وكانت وزارة الخارجية قد اعلنت في وقت سابق ، وصول وزيرها السعودية للمشاركة في الاجتماع التشاوري لدول مجلس التعاون والأردن ومصر.وقالت في بيان إن (الوزير وصل إلى مدينة جدة للمُشارَكة في الاجتماع التشاوريّ الوزاري الذي تستضيفه المملكة ، بمُشاركة دول مجلس التعاون لدول الخليج والعراق والاردن ومصر). (تفاصيل ص 2).