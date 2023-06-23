النقل يغلق المرائب العشوائية ويحاسب مخالفين التوجيهات

بغداد والرياض تتّفقان على آلية تشغيل الخطوط الملاحية وأتمتة الموانئ

بغداد – إبتهال العربي

اتفق العراق والسعودية ،على تحديد الية تشغيل الخطوط الملاحية، وتبادل الخبرات في مجال اتمتة الموانئ. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (وفداً من الشركة العامة للنقل البحري في الوزارة، ناقش مع نظيره السعودي، تعزيز التعاون بإتفاقية تخص مجال النقل البحري وآلية تنفيذها)، واضاف ان (الجانب السعودي طلب دعم ترشيح المملكة لعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية لعامي 2024 الى 2025 عن الفئة)، واكد ان (الوفد اتفق على تشغيل الخطوط الملاحية من الموانئ بين السعودية و العراق، وتبادل الخبرات في مجال اتمتة الموانئ و إدارتها، الى جانب الربط الالكتروني بين موانئ البلدين). واغلقت وزارة النقل، المرائب غير النظامية والحد من ظاهرة النقل العشوائي مقابل المرائب المُسجّلة لدى الوزارة، حسب توجيهات رئيس الوزراء محمد السوداني. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الوزير رزاق محيبس السعداوي، اوعز الى الشركة العامة للنقل الخاص في الوزارة، بإغلاق المرائب غير النظامية حسب التوجيهات، وإيقاف جميع خطوط النقل التي تعمل خارج ضوابط سياقات عمل الشركة)، مبيناً ان (الاغلاق تم بالتنسيق مع قيادة عمليات بغداد والشرطة، وافواج الطوارئ ومديريات المرور، الى جانب ارسال الخطابات الرسمية الى جميع الجهات المعنية لتطبيق قرار الإغلاق، للحد من الممارسات غير القانونية التي تربك عمل المرائب النظامية لاسيما بجانب الرصافة)، واوضح ان (مفارز الوزارة تتولى رصد المخالفين الذين يعملون خارج المرائب ومحاسبتهم عبر قطع المخالفات، فضلاً عن تنظيم حركة تسيير المركبات والتقليل من الازدحامات المرورية)، مشيراً الى (صدور توجيهات بإغلاق الساحات المخالفة والقضاء على النقل العشوائي، بعد زيارة رئيس الوزراء الى كمراب النهضة). من جانب اخر، واصلت شركة السكك التابعة الى الوزراة، تأهيل وصيانة الخطوط الناقلة المؤدية الى سايلو الناصرية والتاجي في بغداد.

خطوط فرعية

وذكر البيان ان (الشركة تواصل عملها في تحسين وصيانة الخطوط الفرعية التي تربط سايلو الناصرية بسايلو التاجي في بغداد، الاساسيين في نقل الحبوب عبر السكك الحديدية)، لافتاً الى (السعي لزيادة كفاءة الخطوط وضمان وصول قطارات نقل الحبوب بسرعة الى سايلوات المحافظات، لتنظيم والاسراع بنقل المواد الغذائية والمساهمة في تطبيق الاقتصاد الوطني)، واضاف ان (الشركة وظفت جهود ملاكاتها في استبدال وتعبئة العوارض الكونكريتية التالفة بأخرى جديدة، واستبدال سكك الحديد داخل سايلوات الحبوب لضمان عملية تفريغ الحبوب بأقصى سرعة ممكنة حسب بنود التعاقدات الرسمية بين الشركة العامة للسكك الحديدية وشركة الحبوب التابعة لوزارة التجارة). في غضون ذلك، شدّدت الحكومة على الاستعانة بشركات رصينة لإنجاز طريق التنمية وفق الخطط والمواصفات العالمية، خلال اجتماع رئيس الوزراء مع السعداوي، بحضور رئيس اللجنة الخاصة بتنفيذ مشروع طريق التنمية، ووزير الإعمار والإسكان، ورئيس هيئة الاستثمار. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الحكومة ماضية بإتجاه إنجاز مشروع طريق التنمية، لكونه سيطرح عائدات اقتصادية كبيرة للعراق، ويعزز فرص العمل والتنمية المستدامة في عموم المنطقة، لتجاوز التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية)، منوهاً الى (اهمية الاستعانة بخبرات الشركات العالمية الرصينة في الجوانب المتعلقة بتفاصيل المشروع، لضمان إنجازه وفق احدث الخطط والمواصفات العالمية)، وركّز الاجتماع على (عرض السبل التي تدعم مصلحة العراق بهكذا مشروع استراتيجي، وإشراك الدول الراغبة في انجازه).