بغداد والرياض تبحثان تعزيز الشراكة الإستراتيجية

بغداد – ابتهال العربي

بحث نائب وزير التخطيط، محمد علي تميم، مع وزير التجارة السعودي ماجد عبدالله القصبي، في الرياض، افاق التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، في مختلف المجالات، لاسيما الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.جاء ذلك خلال زيارة السيد وزير التخطيط الى المملكة العربية السعودية، للمشاركة في اعمال الدورة الرابعة للمجلس العربي للسكان والتنمية التابع للجامعة العربية.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (خلال اللقاء، تعزيز الشراكة الاستراتيجية في اطار عمل المجلس التنسيقي العراقي- السعودي المشترك، والارتقاء بالتعاون لما يخدم تطلعات شعبي البلدين الشقيقين).

على صعيد آخر وجه وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي دعوة لنظيره التركي لتوقيع مذكرة تفاهم في مجال الشأن الاجتماعي والضمان والصحي، وقال الاسدي ان (الوزارة تسعى للتعاون مع الجانب التركي في مجال الشأن الاجتماعي، والضمان الصحي، جاء ذلك خلال استقباله السفير التركي لدى العراق علي رضا كوناي يوم الخميس الماضي)..

علاقات تاريخية

وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الاسدي أوضح خلال اللقاء ان العلاقات العراقية التركية علاقات تاريخية، وترتبط في العديد من الجوانب، ومنها رابطة المياه لنهري دجلة، والفرات، داعيا الى تعزيز اواصر التعاون المشترك، ومعالجة بعض الامور والقضايا العالقة).

واستقبل الاسدي في مكتبه مواطنا مسنا من ذوي الاحتياجات الخاصة. واستمع لمعاناة المواطن وابرز احتياجاته، إذ اجرى اتصالا مع محافظ بغداد ووافق على ايداعه في دار المسنين، فيما وجه باكمال اجراءات شموله بالاعانة الاجتماعية حسب الضوابط والتعليمات مع متابعة متطلباته واحتياجاته شخصيا من قبل الوزير.