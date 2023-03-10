بغداد والرباط تستعرضان إستعدادات تضييف وزراء العدل العرب

السوداني يهنئ نظيره الكويتي بمناسبة إعادة تكليفه

بغداد – ابتهال العربي

ناقشت بغداد والرباط ، ، تضييف نشاطات وزراء العدل العرب في العراق ضمن اطار التعاون في المجالات القانونية والقضائية. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (رئيس الوزراء محمد شياع السوداني التقى في القصر الحكومي، وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي والوفد المرافق له،وجرى البحث في مجمل روابط التعاون بين البلدين، ومجريات التحضير لتضييف بغداد جلسات الدورة 39 لوزراء العدل العرب)،ونقل وهبي إلى (السوداني تحيات الملك محمد السادس، ورغبة حكومة بلاده تعميق العلاقات وتفعيلها بين البلدين الشقيقين، ودعم المغرب لتضييف العراق نشاطات مجلس وزراء العدل العرب)، وشدد السوداني على (أهمية تعزيز الشراكة وتوطيد التعاون بين البلدين في المجال القانوني والقضائي والاستفادة من التجربة المغربية في إطار أتمتة الإجراءات القضائية وتبسيطها، فضلاً عن البرامج المشتركة في التدريب وتبادل المعلومات في الجانب الأمني). كما استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وهبي والوفد المرافق. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (اللقاء بحث التعاون وتعزيز الشراكة في المجال القانوني والقضائي بين البلدين، فضلاً عن مناقشة استعدادات بغداد لعقد جلسات الدورة وزراء العدل العرب). كما أستقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ،الوزير المغربي، ورجى خلال اللقاء الذي حضره وزير العدل خالد شواني (بحث التعاون بين البلدين في الاختصاص القضائي والقانوني)، واشار الى ان (وهبي وجه دعوة الى زيدان لزيارة المغرب). ووصل وهبي الذي يشغل حاليا رئيس مجلس وزراء العدل العرب الى بغداد اول امس على رأس وفد يضم قضاة ومستشارين من العدل المغربية ، وكان في استقباله شواني والوكيل الاقدم للوزارة زياد التميمي ومدير عام دائرة العلاقات العدلية احمد لعيبي. في غضون ذلك ،أجرى السوداني، اتصالاً هاتفياً مع نظيره الكويتي أحمد نواف الأحمد الصباح، جرى خلاله (استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وتنامي مجالات التعاون والشراكة بينهما في مختلف المجالات)، واضاف بيان تلقته (الزمان) امس ان (السوداني قدم خلال الاتصال ،التهاني إلى الصباح بمناسبة إعادة تكليفه رئيساً للوزراء في دولة الكويت)، من جانبه ،عبر الصباح عن (شكره للسوداني، وأكد رغبة الكويت في تعزيز آليات التعاون المثمر، والتنسيق إزاء العديد من الملفّات المشتركة). كما إستقبل السوداني، السفير التركي لدى العراق علي رضا كوناي. وشهد اللقاء بحسب بيان مكتب السوداني تلقته (الزمان) امس (عرض مجمل الملفات المهمة في العلاقات بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المشترك، بما يحفظ مصالح الشعبين الصديقين، العراقي والتركي)،ونقل كوناي (تحيات القيادة التركية للسوداني، وشكْرها للحكومة لمواقفها في تقديم المساعدات إلى المتضررين من الزلزال الذي راح ضحيته اكثر من 42 الف شخص في تركيا وسوريا). وأستقبل السوداني، السفير الفرنسي لدى العراق إيريك شوفالييه.وذكر البيان ان (اللقاء شهد التباحث في مجمل العلاقات العراقية الفرنسية، وتأكيد تفعيل ملفات المصالح المشتركة، ضمن اتفاق الشراكة الستراتيجية).