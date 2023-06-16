بغداد وأنقرة تناقشان إستئناف تصدير نفط كردستان

بغداد – ندى شوكت

حددت وزارة النفط موعد اجتماع مرتقب بين تركيا والعراق في بغداد يوم الاثنين المقبل، لبحث استئناف تصدير النفط من إقليم كردستان، المتوقف منذ 25 أيار الماضي الى ميناء جيهان التركي. واكدت الوزارة ان (معدل التصدير مستقر عند 3.3 مليون برميل يومي عبر موانئ البصرة التزاماً من العراق بقرارات أوبك لدعم توازن سعر البرميل بالسوق العالمية)، واكدت ان (الوزارة جاهزة لاستئناف ضخ النفط من إقليم كردستان بمعدل 500 ألف برميل يومياً). الى ذلك توقع المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان خلال الأيام القليلة المقبلة، كاشفا عن أبرز النقاط التي سيناقشها الاجتماع مع الوفد التركي في بغداد. وقال في تصريح اطلعت عليه (الزمان) امس إن (العراق وتركيا متفقان على ضرورة استئناف تصدير النفط بأسرع وقت ممكن). وأضاف أن (تركيا تتعكز بموضوع فحص للأنبوب وصيانته جراء تضرره من الزلزال، لكن الحقيقة هي رغبتها بحسم موضوع الغرامة المفروضة عليها قبل معاودة التصدير). وبين أن (اللقاء سيتركز على استئناف تصدير النفط)، متوقعا أن (استئناف التصدير خلال الأيام القليلة القادمة وبواقع 500 ألف برميل يوميا). وتحاول أنقرة الحصول على بعض التنازلات من الجانب العراقي للتقليل من حجم خسائرها بعد الغرامة التي فرضتها عليها غرفة التجارة الدولية في باريس، والتي تقدر بمليار و471 مليون دولار بسبب مخالفتها الاتفاق المبرم بين العراق وتركيا عام 1973. وفي ذات الوقت تضغط على حكومة الإقليم من أجل دفع الغرامة. ووفقا لرويترز فإن التوقف المستمر منذ 80 يوما عن تصدير النفط، كلف العراق أكثر من ملياري دولار. وفي وقت سابق، أكد وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج إنه (تم الاتفاق مع تركيا على عقد اجتماع في بغداد بتاريخ 19 من الشهر الجاري لبحث آلية إعادة ضخ النفط الخام من حقول كوردستان إلى ميناء جيهان التركي).