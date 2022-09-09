رئيس حكومة الإقليم وسفير الأوربي يستعرضان ملفات التعاون

بغداد وأربيل تناقشان مع وفد عسكري أمريكي رفع قدرات القوات الأمنية

بغداد – الزمان

اربيل – فريد حسن

ناقش رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ،مع قائد القيادة المركزية الأمريكية الوسطى مايكل كوريلا، التعاون الأمني العسكري وملف تدريب القوات المحلية.وذكر بيان تلقته (الزمان) امس ان (الكاظمي استقبل كوريلا والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء التباحث في تطورات الأوضاع في العراق والمنطقة، ومناقشة القضايا والملفات المشتركة في ما يخص الأمن الإقليمي، وجهود مكافحة الإرهاب)، وأضاف ان (اللقاء بحث آفاق التعاون الثنائي، والتطلع إلى تطويره في المجالات الأمنية، والعسكرية المختلفة ولاسيما التدريب، وتقديم المشورة وتعزيز الخبرات الأمنية، وبما يسهم في رفع قدرات القوات العسكرية المحلية في مواجهة التحديات). وفي اربيل ،استقبل رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني ،قائد القيادة المركزية الأمريكية الوسطى. وجرى خلال اللقاء، الذي حضره القائد العام الجديد لقوات التحالف في العراق وسوريا ماثيو ماكفرلين، (بحث آخر مستجدات الوضع العام في العراق، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية)، وأشاد كوريلا بـ(تضحيات قوات البيشمركة في دحر داعش، وأكد التزام بلاده في الدعم المستمر للبيشمركة)، من جانبه ، وجّه البارزاني (شكره للولايات المتحدة وقوات التحالف الدولي على ما يقدمانه من دعم ومساندة، كذلك عرض نبذة عن العملية الإصلاحية التي شرعت بها التشكيلة الوزارية التاسعة، ولاسيما الإصلاحات في وزارة البيشمركة)، وتابع البيان ان (اللقاء تناول أهمية حل المشاكل بين الاقليم والحكومة الاتحادية بصورة جذرية وعلى أساس الدستور). كما التقى البارزاني، وفداً من الاتحاد الأوربي برئاسة السفير لدى بغداد فيله فاريولا. واشار البيان الى ان (الجانبين بحثا بحضور مبعوث الاتحاد إلى سوريا دان ستوينسكو والرئيس الجديد للوفد الاستشاري للاتحاد في العراق أنديرس ويبيرغ، آخر التطورات والمستجدات في العراق وسوريا، فضلاً عن مناقشة سبل تعزيز العلاقات بين الاقليم واوربا)، واعرب البارزاني عن (رغبته في الارتقاء بالعلاقات على الصعد كافة)، مجدد تأكيد (دعم حكومة الاقليم ،لإجراء انتخابات برلمان كردستان في أقرب وقت، وأبدى الاستعداد لتقديم المساعدة والتسهيلات بهذا الصدد)، وثمن البارزاني (مستوى العلاقات الوثيقة والودية بين الاقليم ودول الاتحاد).واشاد فاريولا بـ(عملية الإصلاح التي تنفذها التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة الاقليم وحملة إعادة الإعمار الجارية في كردستان، معرباً عن استعداد الاتحاد لأي تنسيق وتعاون مع الاقليم)، معربا عن (شكره للحكومة وكل ما تقدمه من مساعدات إنسانية للاجئين السوريين في الإقليم، وتسهيل حركة التنقل بين كردستان ومناطق شمال شرق سوريا). وكان البارزاني قد ناقش ،مع وفداً عسكرياً بريطانياً برئاسة كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سامي سامبسون (الوضع العام في العراق، إلى جانب مناقشة سبل توطيد العلاقات بين الاقليم والمملكة المتحدة).