أنقرة توقف إستيراد النفط عبر جيهان بعد حسم النزاع القائم منذ 2014

بغداد وأربيل تناقشان آليات جديدة لصادرات الإقليم بعد قرار التحكيم الدولي

بغداد – قصي منذر

اربيل – فريد حسن

بحث وزير النفط حيان عبد الغني، مع وفد حكومة اقليم كردستان ،الذي وصل بغداد امس ،على خلفية قرار المحكمة الدولية بشأن ايقاف تصدير نفط كردستان عبر انبوب جيهان التركي. وقالت الوزارة في بيان تلقته (الزمان) امس ان (عبد الغني عقد اجتماع مع وفد الاقليم الذي يضم وزير الثروات الطبيعية وكالة كمال محمد ورئيس ديوان مجلس وزراء الاقليم اوميد صباح ورئيس ممثلية حكومة الاقليم في بغداد فارس عيسى، وجرى البحث في الآليات والمعطيات الجديدة لصادرات الاقليم بعد القرار الذي صدر عن هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس التي تنص على وجوب امتثال الحكومة التركية لتعليمات الجانب العراقي بما يتعلق بحركة النفط الخام المصدّر من العراق الى جميع مراكز التخزين والتصريف والمحطة النهائية). وكان عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم قد اكد في تصريح امس أن (وفداً حكومياً فنياً نفطياً من الاقليم ،وصل بغداد لعقد اجتماع مع النفط على خلفية قرار محكمة باريس بإيقاف تصدير نفط الاقليم عبر ميناء جيهان التركي من دون علم وموافقة بغداد على الأمر)، واشار الى ان (هذه الزيارة تتضمن بحث مشروع قانون النفط والغاز وجمع نفط العراق في سلة واحدة). واوقفت تركيا ،استيراد النفط من الاقليم ، بعدما حكمت هيئة تحكيم دولية لصالح العراق في نزاع بشأن قضية متعلقة بتصدير نفط كردستان بين بغداد وأنقرة.وقال المتحدّث باسم النفط عاصم جهاد في تصريح امس إن (تركيا أبلغت سلطات الاقليم بإيقاف التصدير بعد قرار المحكمة). ويأتي هذا الاجراء الذي لم تعلق عليه السلطات التركية بعد، إثر قرار هيئة التحكيم في غرفة التجارة الدولية في باريس التي حكمت لصالح العراق في نزاعه مع تركيا بشأن صادرات النفط من الاقليم. ويعود هذا النزاع إلى العام 2014 حين رفعت بغداد دعوى ضد جارتها تركيا أمام هيئة التحكيم اعتراضاً على إعلان أنقرة تصدير نفط كردستان إلى الأسواق العالمية من دون إذن الحكومة العراقية. وعارضت الحكومة في وقتها ، القرار التركي، معتبرةً أنها الطرف الوحيد الذي يحقّ له إدارة تصدير النفط من الإقليم وإيراداته.وبرغم معارضة بغداد، كانت أربيل تصدّر النفط عبر تركيا. ويبلغ معدّل تصدير الإقليم نحو 450 ألف برميل في اليوم. وبحسب بيان لوزارة النفط العراقية ، فإنّ (الحكم الصادر عن هيئة التحكيم الدولية يلزم جميع الأطراف باحترام الاتفاقات والمواثيق الدولية بهذا الشأن، ويؤكد أن النفط من خلال شركة تسويق النفط سومو هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة عمليات التصدير عبر ميناء جيهان التركي). بدوره ،أعلن رئيس حكومة الاقليم مسرور البارزاني في تغريدة على توتير أن (فريقاً من حكومة الاقليم سيزور بغداد من أجل الحوار، للبناء على النيّة الحسنة لمناقشاتنا).وكانت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة الاقليم ، قد أعلنت ، إن قرار محكمة التحكيم التجاري الدولية في باريس لن يعوق علاقاتنا مع الحكومة الاتحادية. وذكرت الوزارة في بيان أن (قرار المحكمة الفرنسية لصالح الحكومة العراقية ضد تركيا لن يعوق علاقاتنا مع المركز ،وان وفدا وصل بغداد لبحث القضايا ذات الصلة). (تفاصيل ص 2).